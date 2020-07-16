Жан-Поль Готье назвал русских мужчин некрасивыми, Нагиев ему ответил

В Москве состоялась премьера Fashion Freak Show - смесь модного показа, танцевального ревю и исповеди французского дизайнера Жан-Поля Готье. Естественно, Александр Васильев, историк моды и по совместительству ведущий программы "Модный приговор" пригласил французского кутюрье на свою передачу.



Готье долго восхищался красотой русских женщин и заявил, что в мире есть только две страны, которые создают красавиц. Это Россия и Бразилия. Но вот русскими мужчинами он остался недоволен. Француз заявил, что не увидел ни одного красивого манекенщика. По его словам, «русские мужчины мачистые». Александр Васильев с ним согласился, но отметил, что русские мужчины отличаются трудолюбием и спортивным телосложением. На заявление французского кутюрье отреагировал телеведущий Дмитрий Нагиев. В интервью Nation News Нагиев напомнил, что мужская красота заключается не только во внешних данных. Это своеобразный симбиоз чувства юмора, такта, воспитания и ума. И если какой-то из этих компонентов отсутствует, то мужчина «принимает какие-то уродливые или извращённые формы». Нагиев порекомендовал мужчинам думать головой и ориентироваться на лучших представителей сильной половины человечества в историческом масштабе, а не брать пример с ближайшего соседа.

По словам телеведущего, нужно ставить перед собой конкретные цели и достигать их. А также, он напомнил, что на внешний вид влияет отсутствие культуры воспитания семье. А как вы считаете: что входит в понятие мужской красоты?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: