С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

Комнатные растения, которые растут без почвы

Не всегда есть возможность разводить цветы дома с помощью земли. Однако есть способы выращивать растения иначе. Нет возни с пересадками, поисками качественного грунта, а цветы также радуют зеленью и красивым окрасом.

1. Маримо


Маримо – это шаровидное водное растение родом из Японии. Благодаря удивительной сферической форме и пушистости водоросль может стать изюминкой интерьера. Растение неприхотливо, ему нужна фильтрованная вода и солнечный свет. Растет медленно, на 5 мм в год. Поэтому зеленый шар не потребует пересадок и замены вазы на больший размер.
Комнатные растения, которые растут без почвы

2. Орхидея 


Нежные красавицы орхидеи можно выращивать и без грунта. Для этого применяют несколько способов:
гидропоника – питание к корням доставляет вода; на блоках из коры и мха; в прозрачных емкостях – для облегчения процесса фотосинтеза.Комнатные растения, которые растут без почвы

3. Счастливый бамбук


 Так называют комнатное растение родом из Южной Америки, другое его имя – драцена сандера. Его покупают, чтобы приманить в дом богатство и удачу. Бамбук выращивают в узких сосудах, наполненных мелкой галькой и водой, или специальным гидрогелем.
Комнатные растения, которые растут без почвы

4. Эхмея


 Этот необыкновенно красивый цветок является эпифитом, то есть может расти как в почве, так и на других растениях. Любит свет, тепло и влагу – в специальный магазинный грунт следует обязательно добавить керамзит или песок.

Комнатные растения, которые растут без почвы

5. Нарциссы тацетные


Вырастить этот сорт нарциссов возможно без земли и в домашних условиях. Для выгонки потребуется прохладный микроклимат, большой горшок и декоративные камешки. Почва не нужна, так как в луковицах цветов имеется достаточный запас питательных веществ.
Комнатные растения, которые растут без почвы

6. Филодендрон 


Для комфортного выращивания тропического цветка с яркой зеленью потребуется опора и достаточное количество места. Ведь это настоящая лиана, пускающая длинные побеги. Филодендрон дома поможет разделить пространство и расставить яркие акценты в интерьере.
Комнатные растения, которые растут без почвы

7. Тилландсия


Уникальное растение, считающееся одним из самых неприхотливых в мире. Ему не нужны горшки, почва, дренаж и удобрения. Просто положите тилландсию на камень или другой предмет и ждите, когда она закрепится и пустит побеги.
Комнатные растения, которые растут без почвы

8. Испанский мох


Испанский мох еще называют волосами ангела. Это растение получает необходимое питание не из почвы, а из воздуха. Дома его можно поселить на стебли других растений или в горшки, создав самые немыслимые и оригинальные композиции.
Комнатные растения, которые растут без почвы
Следуя этим технологиям, вы получите шикарные цветы без особых забот.
А у вас есть комнатные растения? Напишите в комментариях, как вы ухаживаете за своим цветами.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Комнатные растенияпочва
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Ваби-саби — новое слово в мире дизайна + фото

Читать
Маленькие аккуратные помидоры черри
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Маленькие аккуратные помидоры черри

Что посеять в апреле? Часть 1. Список овощей на рассаду
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Что посеять в апреле? Часть 1. Список овощей на рассаду

«Салон автомобиля как новый»: рассказываю о простом средстве для очистки
Материал, выбранный редакторами Миртесен4КОЛЕСА

«Салон автомобиля как новый»: рассказываю о простом средстве для очистки

4 причины завести дома сансевиерию – «тёщин язык»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

4 причины завести дома сансевиерию – «тёщин язык»

Как построить перголу для винограда своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Как построить перголу для винограда своими руками

В этой статье сайт МирТесен расскажет и покажет вам, как и из чего можно построить на своём участке красивую перголу для винограда и друг...
Как отгородиться от соседей по даче
Материал, выбранный редакторами МиртесенКвартира, дом, дача

Как отгородиться от соседей по даче

Приспособление для зачистки проводов от изоляции
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Приспособление для зачистки проводов от изоляции

Внучка Ротару в "невидимом" мини-бикини понежилась в волнах и на горячем песке: кадры релакса
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Внучка Ротару в "невидимом" мини-бикини понежилась в волнах и на горячем песке: кадры релакса

Агроном объяснил, как правильно высаживать землянику для большого урожая
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Агроном объяснил, как правильно высаживать землянику для большого урожая

Ведущий «Дома 2» высказался о будущем проекта без Бузовой
Материал, выбранный редакторами МиртесенАфиша@Mail.ru

Ведущий «Дома 2» высказался о будущем проекта без Бузовой

Путем проб и ошибок поняла, как правильно обрезать сад весной
Материал, выбранный редакторами МиртесенТак просто

Путем проб и ошибок поняла, как правильно обрезать сад весной

У типичных мещан дачные хлопоты вызывают чувство скуки, смешанное с нотками ужаса. Как это, затопить печку, принести воды из колодца или ...
В «Аптекарском огороде» расцвели первые магнолии
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

В «Аптекарском огороде» расцвели первые магнолии

Первые магнолии расцвели в «Аптекарском огороде»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Первые магнолии расцвели в «Аптекарском огороде»

Комнатные растения, которые растут без почвы
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Комнатные растения, которые растут без почвы

ПОЛЕЗНЫЕ АРОМАИДЕИ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

ПОЛЕЗНЫЕ АРОМАИДЕИ

Минфин рассказал о новой дачной льготе: о ней речь идет в письме министерства
Материал, выбранный редакторами МиртесенФинансовый анализ

Минфин рассказал о новой дачной льготе: о ней речь идет в письме министерства

В Якутске завершают ремонт вантовых мостов через озеро Теплое
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Якутске завершают ремонт вантовых мостов через озеро Теплое

Ремонт двух вантовых мостов через озеро Теплое на улице Кулаковского завершится к 22 апреля. Об этом сказал руководитель МКУ "Служба эксп...
Симферополь остался без части сквера из-за строительства коллектора
Материал, выбранный редакторами Миртесен Примечания

Симферополь остался без части сквера из-за строительства коллектора

Зачем воскрес Дом 2?
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсё о разводах

Зачем воскрес Дом 2?

Ядовитые лекарственные растения
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Ядовитые лекарственные растения

Предмет интерьера, который заметят все. А сделан при помощи обычной пластиковой бутылки
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Предмет интерьера, который заметят все. А сделан при помощи обычной пластиковой бутылки

Летом этот участок превращается в общественный туалет посетителей близлежащих пивных
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Летом этот участок превращается в общественный туалет посетителей близлежащих пивных

Ребенок погиб из-за взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Ребенок погиб из-за взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области

В Челябинской области с семьи взыскали ₽217,5 млн за незаконную добычу скального грунта
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Челябинской области с семьи взыскали ₽217,5 млн за незаконную добычу скального грунта

В Актау не будет проводиться «Бессмертный полк»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСайт города Актау

В Актау не будет проводиться «Бессмертный полк»

Выращивание клубники в мешках в теплице
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы

Выращивание клубники в мешках в теплице

Купил в Леруа Мерлен самую дорогую белую краску. Проверил ее в деле, результат удивил
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвтоИдеи

Купил в Леруа Мерлен самую дорогую белую краску. Проверил ее в деле, результат удивил

Диван из дерева своими руками: из бревен и OSB
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Диван из дерева своими руками: из бревен и OSB

От Московского дворика до Трубников
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ гуляю по Москве

От Московского дворика до Трубников

Общие правила пасынкования:
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Общие правила пасынкования:

Маринованные шампиньоны по-корейски
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Маринованные шампиньоны по-корейски

Цветник возле дома: 45 восхитительных идей
Материал, выбранный редакторами МиртесенУголок хозяйки

Цветник возле дома: 45 восхитительных идей

Черничный капкейк
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Черничный капкейк

Десерт
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Десерт

Картина дня

наверх