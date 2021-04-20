Комнатные растения, которые растут без почвы

Не всегда есть возможность разводить цветы дома с помощью земли. Однако есть способы выращивать растения иначе. Нет возни с пересадками, поисками качественного грунта, а цветы также радуют зеленью и красивым окрасом.



1. Маримо

2. Орхидея

3. Счастливый бамбук

4. Эхмея

5. Нарциссы тацетные

6. Филодендрон

7. Тилландсия

8. Испанский мох

Маримо – это шаровидное водное растение родом из Японии. Благодаря удивительной сферической форме и пушистости водоросль может стать изюминкой интерьера. Растение неприхотливо, ему нужна фильтрованная вода и солнечный свет. Растет медленно, на 5 мм в год. Поэтому зеленый шар не потребует пересадок и замены вазы на больший размер.Нежные красавицы орхидеи можно выращивать и без грунта. Для этого применяют несколько способов:гидропоника – питание к корням доставляет вода; на блоках из коры и мха; в прозрачных емкостях – для облегчения процесса фотосинтеза.Так называют комнатное растение родом из Южной Америки, другое его имя – драцена сандера. Его покупают, чтобы приманить в дом богатство и удачу. Бамбук выращивают в узких сосудах, наполненных мелкой галькой и водой, или специальным гидрогелем.Этот необыкновенно красивый цветок является эпифитом, то есть может расти как в почве, так и на других растениях. Любит свет, тепло и влагу – в специальный магазинный грунт следует обязательно добавить керамзит или песок.Вырастить этот сорт нарциссов возможно без земли и в домашних условиях. Для выгонки потребуется прохладный микроклимат, большой горшок и декоративные камешки. Почва не нужна, так как в луковицах цветов имеется достаточный запас питательных веществ.Для комфортного выращивания тропического цветка с яркой зеленью потребуется опора и достаточное количество места. Ведь это настоящая лиана, пускающая длинные побеги. Филодендрон дома поможет разделить пространство и расставить яркие акценты в интерьере.Уникальное растение, считающееся одним из самых неприхотливых в мире. Ему не нужны горшки, почва, дренаж и удобрения. Просто положите тилландсию на камень или другой предмет и ждите, когда она закрепится и пустит побеги.Испанский мох еще называют волосами ангела. Это растение получает необходимое питание не из почвы, а из воздуха. Дома его можно поселить на стебли других растений или в горшки, создав самые немыслимые и оригинальные композиции.Следуя этим технологиям, вы получите шикарные цветы без особых забот.А у вас есть комнатные растения? Напишите в комментариях, как вы ухаживаете за своим цветами.