Сладость детства: в чем секрет незабываемого вкуса советских тортов

Советская пищевая промышленность для многих продолжает оставаться эталоном как в вопросе качества, так и по вкусовым характеристикам. И кондитерские изделия родом из СССР не являются исключением. Потрясающий вкус пирожных и тортов оказался незабываемым, а многие из нас и сегодня вспоминают его с ностальгией.
Кондитерские изделия в СССР были настолько вкусными, что их до сих пор вспоминают. /Фото: collectionru.com
1. Сказка
Фото торта «Сказка» в книге «Производство пирожных и тортов», 1976 год. /Фото: subscribe.ru
Это детище советской кулинарии делалось похожим на пенёк или лесную полянку, усеянную грибочками из теста и марципана, цветочками их крема, а иногда - даже ёжиками. Стоимость его составляла 1 рубль 90 копеек. Среди ингредиентов «Сказки» можно было найти муку высшего сорта, яйца, сахар, молоко, сливочное масло, а также небольшое количество коньяка.
Советская Сказка изготовлялась только из натуральных ингредиентов. /Фото: postila.ru
Бисквит для торта выпекали тонким и пропитывали спиртовым сиропом, после тесто покрывалось шокаладно-масляным кремом и сворачивалось в рулет на манер полена. Последний адаптировали под 2 вариации: березового или соснового дерева. Что касается пищевых красителей, то они, конечно, присутствовали, но применялись исключительно натуральные, на растительной основе. Так, жёлтый цвет обеспечивали куркума или шафран, розовые - свекла, зелень - шпинат.
2. Киевский торт
Легендарный советский торт с оригинальной рецептурой. /Фото: back-in-ussr.com
«Киевский торт» был создан в СССР давно и совершенно случайно: кондитеры фабрики имени Карла Маркса, которая находилась в столице Украинской ССР, однажды запамятовали и не отправили в холодильник взбитые яичные белки, которые предназначались для выпечки бисквита. Масса застыла, но не отправилась в утиль - два сотрудника производства, Надежда Черногор и Константин Петренко намазали получившиеся белковые коржи масляным кремом, посыпали пудрой и украсили.
Упаковка осталась прежней, а вкус, говорят, изменился. /Фото: amazing-ukraine.com
После рецептура немного менялась: так, например, неоднократно экспериментировали с различными видами орехов. С годами рецептура устаканилась, но её и сегодня производители держат в строгом секрете. При этом многие, кто помнят неповторимый вкус оригинального советского торта, утверждают, что современный уже не такой, каким был тридцать-сорок лет назад. Скорее всего, это связано с заменой некоторых натуральных ингредиентов и добавкой консервантов, что является нормальной практикой в последние годы.
3. «Птичье молоко»
Самый дорогой советский торт. /Фото: sm-news.ru
«Птичьим молоком» называлось сразу два сладких продукта: конфеты и торты. Последний считался едва ли не самым дорогим кондитерским изделием - его розничная цена составляет около шести рублей, но по специальным талонам его можно было раздобыть за три рубля. Создан этот десерт в восьмидесятых кондитером ресторана «Прага» Владимиром Гуральником.
Сегодня существует много вариаций рецепта торта, однако оригинальный они затмить не могут. /Фото: gastronom.ru
Торт производился по оригинальной рецептуре: так, например, корж был сделан из особого теста, который не похож ни на бисквитное, ни на песочное, а суфле готовили не на основе желатина, а с агар-агаром. Среди ингредиентов «Птичьего молока» можно было также найти просеянную муку высшего сорта, шоколад высокого качества и даже сливочный ликёр.
Интересный факт: спрос на торт «Птичье молоко» был настолько большой, что очереди в ресторан «Прага» за ним перекрывали движение на проезжей части рядом, и сотрудникам милиции приходилось разворачивать толпу желающих отведать десерт.
4. Ленинградский торт
Недорогой и популярный советский торт. /Фото: burgon-yoshi.ru
Ленинградский торт, в отличие от того же «Птичьего молока», был не очень дорогим, но при этом довольно популярным, да и достать его не составляло особого труда. Основой данного кондитерского блюда были коржи из песочного теста, а также масляный крем и шоколадная глазурь, которые изготавливались по классической рецептуре.
Несложный в приготовлении торт одним кусочком впечатлял вкусовые рецепторы. /Фото: povar.ru
Его рецептура не очень сложная: ингредиентами Ленинградского торта были мука, сливочное масло, яйца, сахар, какао, а также разрыхлитель и даже коньяк. В качестве посыпки использовались дроблёные орехи. Большинство этих продуктов можно было найти на полках магазинов, а потому его довольно часто советские домохозяйки готовили его дома самостоятельно. Особое внимание нужно было уделять разве что приготовлению крема.
5. «Прага»
Легендарный советский торт, который незаслуженно считают репликой. /Фото: sekreti-domovodstva.ru
Рецепт легендарной «Праги» создал уже упомянутый кондитер Владимир Гуральник, который, по одной из версий, и назвал его в честь собственного ресторана. Многие считают, что он является советской адаптацией известного венского торта «Захер», однако они похожи разве что «шоколадным» внешним видом - рецепт «Праги» является оригинальным.
Редкий случай, когда оригинальный вкус торта не потерялся со временем. /Фото: club-licey.ru
В авторской рецептуре Владимира Гуральника среди ингредиентов были мука, сметана, около ста грамм коньяка или водки, тёмный шоколад, какао, яйца, а также сгущённое молоко. У советских домохозяек были собственные рецепты приготовления данного торта, да и современные производители нередко меняют ингредиенты, пытаясь сэкономить. Однако «Прага» является редким ныне примером, когда время и изменения используемых продуктов практически не повлияли на вкус, которым так славился оригинальный советский торт.
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