Сладость детства: в чем секрет незабываемого вкуса советских тортов

Кондитерские изделия в СССР были настолько вкусными, что их до сих пор вспоминают . /Фото: collectionru.com

1. Сказка

Фото торта «Сказка» в книге «Производство пирожных и тортов», 1976 год. /Фото: subscribe.ru

Советская Сказка изготовлялась только из натуральных ингредиентов. /Фото: postila.ru

2. Киевский торт

Легендарный советский торт с оригинальной рецептурой. /Фото: back-in-ussr.com

Упаковка осталась прежней, а вкус, говорят, изменился. /Фото: amazing-ukraine.com

3. «Птичье молоко»

Самый дорогой советский торт. /Фото: sm-news.ru

Сегодня существует много вариаций рецепта торта, однако оригинальный они затмить не могут. /Фото: gastronom.ru

4. Ленинградский торт

Недорогой и популярный советский торт. /Фото: burgon-yoshi.ru

Несложный в приготовлении торт одним кусочком впечатлял вкусовые рецепторы. /Фото: povar.ru

5. «Прага»

Легендарный советский торт, который незаслуженно считают репликой. /Фото: sekreti-domovodstva.ru

Редкий случай, когда оригинальный вкус торта не потерялся со временем. /Фото: club-licey.ru