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Проект учебного комплекса в Швеции

Проект учебного комплекса в Швеции Архитектурное бюро C.F. Møller Architects спроектировало здание учебного заведения в старинном городе Уппсала, Швеция. Новая Tiunda School создана как современное, привлекательное, доступное и безопасное пространство для детей дошкольного возраста и учащихся 1–9 классов.

Структура школы проста и надёжна. Кирпичные фасады являются связующим звеном между городом и историей — старым кирпичным заводом. Дизайн интерьера отражает простоту и прочность конструкции и дарит возможность для игры и вдохновения. Архитекторы предложили гибкую, ориентированную на будущее учебную среду. Пространственный дизайн соответствует потребностям традиционной организации учебного заведения, но в то же время открывает новые возможности, включая более разнообразные методы работы и планы рассадки. Общее пространство на первом этаже сочетает в себе бистро, холл, главную лестницу и несколько общих образовательных залов, что способствует у учащихся развитию чувства общности и гордости за школу. Новое здание также включает кухню, клуб продлённого дня и спортивный зал. Школа и школьный двор выполнены привлекательными и стимулирующими социальный контакт, повышающими безопасность и защищённость детей. Проект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в Швеции Проект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в Швеции Проект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в Швеции Проект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в ШвецииПроект учебного комплекса в Швеции

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Проект учебного комплекса в Швеции
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