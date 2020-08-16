Казанова в жизни и в кино: кем на самом деле был знаменитый любовник, и скольких женщин покорил

Для многих имя Казановы стало нарицательным, синонимом слова «бабник». Однако мало кому известно о том, что его реальная личность не сводится только к эротическим подвигам, он пробовал себя в роли адвоката, аббата, музыканта, дипломата, референта, шпиона, писателя и даже библиотекаря. Слухи о его сексуальных подвигах сильно преувеличены, и среди всех женщин была одна, которую он не мог забыть до конца дней.











Джакомо Казанова был очень умен и получил хорошее образование. Еще в 12 лет он поступил в Падуанский университет, а в 17 лет получил ученую степень юриста, затем продолжил обучение в духовной семинарии. По возвращении в Венецию он начал карьеру церковного юриста, но роли адвоката и священника не пришлись ему по душе, и он начал путешествовать по Европе.







Слева – Неизвестный художник. Портрет Казановы, ок. 1750 г. Справа – А. Лонги. Портрет Казановы.



Итальянец был очень азартным, еще во время учебы в университете он начал играть на деньги и быстро оказался в долгах. При этом он отдавал себе отчет в своем пристрастии: «Алчность заставляла меня играть. Мне нравилось тратить деньги, и моё сердце обливалось кровью, когда эти деньги не были выиграны в карты».







Знаменитый любовник увлекался магией, в Париже он выдавал себя за алхимика, хотя на деле был шарлатаном и фокусником.

Во время путешествия во Францию он стал членом масонского общества. Из-за интереса к оккультизму и связей с масонами в 1755 г. он был арестован и заключен в Пьомби – «Свинцовую тюрьму» . Тюрьма Пьомби.В своих мемуарах Казанова утверждает, что ему удалось совершить побег из тюрьмы, осуществить который ему помог священник-отступник из соседней камеры. Якобы они проделали дыру в потолке, выбрались на крышу, а оттуда спустились вниз на простынях. Существует также версия о том, что ему помог откупиться один из богатых покровителей.Кадр из фильма «Приключения Джакомо Казановы», 1955.Казанова вошел в историю и как изобретатель первой национальной лотереи. После побега из тюрьмы он изобрел способ, как можно заработать деньги для государства быстро , легко и безболезненно. Билеты вмиг разошлись, ему удалось выручить немалую сумму.Ф. Наричи (предположительно). Портрет Казановы, 1760 г.В 1757 г. министр иностранных дел Франции де Берни отправил его в Дюнкерк в качестве шпиона. И тут Казанова справился с задачей – он выведал информацию о строении кораблей и слабых местах армии противника. Джакомо общался с европейскими монархами, кардиналами и выдающимися мыслителями.Замок Дукс в Богемии.Последние годы жизни Казанова провел достаточно скромно. Он жил в замке Дукс в Богемии (ныне – Чехия), где работал библиотекарем у графа Йозефа фон Вальдштейна и писал свои знаменитые мемуары. «История моей жизни» по тем временам была настоящей сенсацией, хотя в наши дни воспоминания Казановы вряд ли могут кого-то удивить пикантными подробностями.Кадр из фильма «Казанова».Внешность Казановы была далека от современных представлений о мужской привлекательности. Его друг князь де Линь так его описывал: «Он был бы красив, когда бы не был уродлив: высок, сложен как Геркулес, лицо смуглое; в живых глазах, полных ума, всегда сквозит обида, тревога или злость, и оттого-то он кажется свирепым. Его проще разгневать, чем развеселить, он редко смеется, но любит смешить; его речи занимательны и забавны, в них есть что-то от паяца Арлекина и от Фигаро».Хит Леджер в роли Казановы, 2005.В своих мемуарах Казанова не называет точного количества своих любовниц. Исследователь его биографии Х. Крус утверждает, что их было 132, по подсчетам других биографов – 122. Несмотря на многочисленные сексуальные связи, лишь одна женщина оставила заметный след в его жизни. В своих мемуарах он называет ее Генриэттой. Эта француженка была не только красива, но и очень умна. Их роман продлился всего три месяца, а забыть Казанова не мог ее до конца своей жизни.«Те, кто верит, что женщина не может сделать мужчину счастливым все двадцать четыре часа в сутки, ни http://navote.ru/?p=3045когда не знали Генриэтту. Радость, наполнявшая мою душу, была значительно большей днём, когда я разговаривал с ней, нежели ночью, когда она была в моих объятьях. Будучи очень начитанной и обладая врождённым вкусом, Генриэтта правильно судила обо всём», – вспоминал Казанова о ней.Слава Казановы многим мужчинам не дает покоя: кто-то стремится превзойти его в количестве соблазненных женщин , а кто-то хочет просто продлить свою молодость.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)