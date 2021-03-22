Конкуренция – страшная сила

Когда кафе и бары в крупных городах на каждом углу, а покупатели пресытились просто вкусной едой и напитками, рестораторы придумывают безумные вещи. Они льют напитки в колбы и пустые лампы, подают еду на лопатах, а вместо приборов кладут на тарелку кисти — да, все это звучит сомнительно, но у нас есть доказательства.











Первое, что нужно сделать, открывая хипстерский ресторан, — сходить к учительнице химии и попросить у нее ненужные колбы. В них вы будете подавать пиво.







С тарелками можно не заморачиваться, есть же лопаты. Придется только избавиться от черенка.







Если лопаты не подошли, еду можно подавать на обрубке бревна.







А это хипстерский холодный латте.







Хотите маленькое мороженое с инъекцией карамели?







Меню в рамке — на случай, если кому-то захочется забрать его домой и повесить на стену.







В жаркий день можно угоститься черным мороженым из древесного угля.







Если в хипстерском ресторане откуда-то взялись настольные лампы, их ни в коем случае нельзя ставить на стол — пусть висят вверх ногами на потолке.







Вместо вилки к еде подается кисть. Должно быть, для тех, кто на диете.







Что-что, а «Кровавую Мэри» из лампочки вы точно никогда не пили.







Кажется, мойщики посуды в этом ресторане обленились.







Раковина — это слишком скучно.

Лучше мыть руки в шине.Мы не знаем, что здесь происходит, но это наверняка особенный авторский способ приготовления напитка.Хлебушка?Чтобы украсить интерьер, отрубите голову старой плюшевой игрушке и повесьте ее на стене. Гостям понравится.Ну мы поняли, мерная чашка — тоже чашка.Хипстерский Новый год. Это ничего, что он больше похож на Хеллоуин.Вазы — это прошлый век. Бумажные пакеты — вот за чем будущее . «Аволатте» — латте, поданный в «веганской чашке» в виде авокадо.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)