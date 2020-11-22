Золотые клетки: как жилось русским царицам

В царские времена женщины не имели власти над собой. Сфера влияния крестьянских и боярских жен ограничивалась воспитанием детей и рукоделием. По свадебному обычаю отец невесты брал плетку, слегка хлестал дочь и приговаривал: «Передаю свою власть над тобой в руки твоего мужа, теперь за ослушание он будет учить тебя». У цариц ситуация была не лучше.

Выбор невесты

Жены русских правителей, вплоть до Петра I, хоть и одевались в золото и ели из серебра, но большую часть жизни проводили под замком в покоях. Немецкий дипломат Гирбенштейн, который жил при дворе царя Ивана Грозного, писал:

«Русские женщины не считают добропорядочной ту, которая выходит на улицу. Поэтому богачи и знать держат женщин взаперти, так что … никто не говорит с ними, и домашнее хозяйство им тоже не дают вести».

Когда царю приходило время жениться, объявлялись смотрины, на которых выставлялись самые красивые девушки. Чаще всего претендентку выбирали «по блату», но бывало, что правитель сам определял будущую супругу. Например, Иван Грозный одну из жен — Марфу Собакину выбрал за ее красоту из полутора тысяч претенденток.

Чесание гребнем и голод

Царские свадьбы проходили по четкому плану. Невесту приводили в Золотые палаты Московского Кремля, где она готовилась к обряду.

В день замужества девушка приходила в Гранатовую палату, куда прибывал и жених. В украшенном коврами зале устанавливали столы с угощениями.

В палате под чтение молитв жениха и невесту расчесывали, предварительно смочив гребень вином. Молодые отправлялись в церковь на венчание и возвращались на пир. Согласно свадебным обрядам Руси, во время застолья жених и невеста ничего не ели и не пили.

Будни царицы

Главной задачей царицы было произведение на свет наследников мужского рода. В свободное время она шила, вязала и занималась богоугодной деятельностью. Традиционно московские царицы содержали мастерские по вышиванию узоров и символики на облачении священников, покрывалах для церковной утвари, мощей святых, плащаниц. Вышивание было главным развлечением аристократок времен царской Руси.

Единственным поводом покинуть царские палаты было богомолье в одном из многочисленных монастырей. В быту царицу обслуживало полсотни служанок, а развлекали ее «верхние боярыни». С ними правительница читала церковные книги и пела православные песни. Охрану палат несло два десятка боярских сыновей, возрастом от 10 до 17 лет. Чаще всего это были родственники царицы, которые, повзрослев, шли на службу к ее мужу.

Согласно историческим документам, двор московской правительницы состоял из 300 человек. Важной ролью царицы было заступничество перед мужем. На ее имя писали челобитные с просьбой замолвить словечко или помиловать попавшего в немилость священника или боярина. Спали царские супруги в разных комнатах, а для зачатия наследников существовали отдельные покои.

Запреты

Царицам запрещалось показывать лицо незнакомым людям, иначе ее саму и наследников могли сглазить. Даже во время церковных служб она стояла за легкой занавеской. Вне палат девушка перемещалась в закрытой карете, а когда к ней приходил лекарь, то она находилась за ширмой. Жалобы больная передавала через ближнего боярина, и даже пульс царице прощупывали через ткань.

Однако были и исключения: царица Ирина Годунова лично принимала иноземных послов, посещала заседания Боярской Думы и переписывалась с королевой Англии Елизаветой I.

Свободно вела себя и супруга Алексея Михайловича Романова — Наталья Нарышкина. Царица могла проехать по Москве в карете с открытыми окнами и побывать, хоть и секретно, на первом в истории России театральном представлении. Современники писали, что Алексей и Наталья любили друг друга, и царь пытался развлечь любимую жену, приглашая ее наблюдать за приемом послов или исполнением обрядов.

Надоела — в монастырь

Отец Ивана Грозного Великий князь Василий III, первый московский правитель, женился на девушке по имени Соломия Сабурова, которая происходила из старого боярского рода. Брак заключали по любви, но после 20 лет семейной жизни жена так и не родила князю наследника. В 1525 году Василий обвинил супругу в бесплодии и отправил ее в монастырь. Это был первый в истории Руси развод.

Женщина надевать монашеские одежды не хотела и по дороге в обитель сопротивлялась. Тогда один из вельмож ударил бывшую правительницу кнутом и напомнил, что эту судьбу ей уготовил сам Великий князь. Василий женился второй раз на 17-летней литовской дворянке Елене Глинской. Церковь развод осудила, но против правителя не пошла. От этого брака у князя родился сын Иван, который вошел в истории под прозвищем Грозный.

Иван Грозный и Петр I

Иван Грозный — рекордсмен по количеству жен. У первого русского царя их было восемь. Троих избранниц Иван Васильевич пережил, а еще троих насильно постриг в монахини. На одной из них — Анне Васельчковой царь был женат всего четыре месяца. Когда девушка Грозному надоела, он заставил несчастную облачиться в монашеские одежды.

Петр I насильно постриг жену Евдокию Лопухину в монахини и под военным конвоем отправил в Суздальско-Покровскую обитель. В монастыре у Евдокии случился роман с майором Степаном Глебовым.

Когда Петр узнал о любовнике, то приказал посадить несчастного на кол, а бывшую жену выпороть. Вторая жена царя Екатерина после его смерти приказала перевести Лопухину в тюремную камеру. Из казематов ее в 1727 году освободил Петр II.