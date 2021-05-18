Почему Дэвида Боуи называли «хамелеоном рок-музыки»: Маски и эволюция многоликого музыканта

Большинство музыкантов и групп выбирают себе какой-то стиль и, если попадают с ним на волну успеха — без конца его эксплуатируют. Кардинально не таков был (к превеликому сожалению «был», а не есть), не побоюсь этого слова, великий Дэвид Боуи. Казалось его новаторским идеям просто нет конца! Его образы менялись с невероятной быстротой, и порой, были настолько фантастичны, что он по праву заслужил прозвище «хамелеон рок-музыки». Попробуем проследить за всеми превращениями музыкального новатора Дэвида Боуи, поставившего с ног на голову всю рок-культуру.
Дэвид Боуи (David Bowie) — рок-певец, мультиинструменталист, автор песен, продюсер, звукорежиссёр, художник, актёр. Его так много! Родился легендарный музыкант в Лондоне, в один день со своим кумиром Элвисом Пресли, только на 12 лет позже — в 1947 году. Настоящее имя его — Дэвид Роберт Джонс. Не так должны были звать будущую культовую фигуру рок-н-ролла! Дэвид взял себе псевдоним Боуи, чтобы его не путали с Дэвидом Джонсом из группы Monkees.
Дэвид Роберт Джонс, 1965 год.
Дэвид Боуи, 1967 год.
Прославился Дэвид, выпустив только второй свой альбом «Space Oddity». Одноимённый сингл с этого альбома стал хитом в 1969 году. Песня повествует о брошенном в космосе астронавте, обречённом вечно вращаться по орбите Земли. Необычайная интеллектуальная глубина музыки Боуи и характерное звучание его голоса породили в рок-музыке целое направление последователей.
Дэвид Боуи играет на акустической 12-струнной гитаре в поддержку выпуска своего альбома «Space Oddity».
Дэвид Боуи, 1970 год.
Музыкальный джэм на вечеринке в Лос-Анджелесе, 1971 год.
Дэвид Боуи позирует для фото обложки своего альбома «Hunky Dory» в декабре 1971 года.
Дэвид Боуи во время турне Ziggy Stardust / Aladdin Sane в 1973 году.
Боуи исполняет «Rebel Rebel» в телешоу TopPop 7 февраля 1974 года.
Так много музыкантов хотели быть на него похожи. Но разве можно быть похожим на того, кто так часто меняется? Копирование одного образа великого, но совсем не ужасного, Дэвида Боуи, не могло сделать никого, хотя бы отдалённо походящим на него. Он, вне всяческих сомнений, абсолютно уникален.
Чего стоит только один из его первых образов Зигги Стардаст. Яркий неоднозначный андрогинный персонаж и новаторские театральные постановки во время концертного тура 1970 года произвели в музыкальной среде настоящий фурор.
Следующий его образ Aladdin Sane был логическим продолжением персонажа Зигги. Запомнился этот образ эдакого электрического мальчика молниями на лице. Этим изображением Боуи украсил обложку своего одноимённого альбома 1973 года.
Боуи во время турне 1973 года в образе Зигги Стардаста.
Заключительный концерт тура 1973 года.
Научно-фантастические темы для Боуи были всегда ключевыми при создании его образов. Подход Дэвида Боуи к музыке часто сравнивали с подходом актёра к съёмкам фильма. Недаром, этот талант тоже оказался ему присущ, в 1976 году Боуи сыграл главную роль в фильме Николаса Рога «Человек, который упал на землю». Герой этой истории — инопланетянин, который пытался спасти с помощью людей свою родную планету. Но в процессе, гость из иного мира становится настолько человеком, что его миссия терпит фиаско.
Плакат для фильма «Человек, который упал на землю», 1976 год.
ЭДэвид Боуи с семьёй на пресс-конференции в отеле Amstel в Амстердаме, 1974 год.
С 1975 по 1976 год Боуи переходит к образу «Измождённого белого герцога». Исполнение рок-баллад на сцене, сделало его образ в этот период слишком «человеческим», что ли.
Боуи в образе Белого Герцога, 1976 год.
Дэвид Боуи на стадионе Уэмбли во время тура «Station To Station», 1976 год.
Боуи исполняет роль Измождённого Белого Герцога, Бостонский сад, 1976 год.
Боуи перешёл тонкую грань между всемирно известным музыкантом и культовой личностью, сыграв в 1986 году короля гоблинов в фильме «Лабиринт». Несмотря на отсутствие кассового успеха этот фильм стал для многих людей неотъемлемой частью их детства.
эвид Боуи и Дженнифер Коннелли на съёмках фильма «Лабиринт», 1986 год.
Брайан Хенсон, работавший над этим фильмом, сказал о Боуи так: «Он так замечательно сыграл эту роль! Столь яркий образ испорченного, насквозь гнилого и эгоистичного короля гоблинов, созданый Дэвидом, как-будто высмеивает само понятие «рок-звезда» в отношении себя самого. Я думаю, что он как бы подшучивал над собой в такой увлекательной игровой форме».
В одном интервью Дэвид Боуи раскрыл «тайну» образа Зигги Стардаста. Этот персонаж помог решить ему проблему с чувством собственной «неадекватности». Также Боуи скромно назвал себя «умеренно хорошим» певцом и признался, что ему всегда было легче писать для других, чем для себя. Потому он опирался на таких необычных и запоминающихся персонажей в своём музыкальном творчестве.
Дэвид Боуи, 1980 год.
Тур в поддержку альбома «Серьёзный лунный свет», 1983 год.
Некоторые могут сказать, что Дэвид Боуи просто прятался за множеством масок. Но никто не может отказать ему в смелости. Ведь каждый раз, создавая кардинально новый не только внешний образ, но и стиль, и саму концепцию своей музыки - он мог потерпеть неудачу. Но без этого он бы не был тем, кем являлся: революционером и экспериментатором. Неугомонный Дэвид!
Дэвид Боуи со своей женой Имам, 1997 год.
Дэвид Боуи, 2003 год.
10 января 2016 года, сразу после выпуска своего, как оказалось, последнего альбома, космический парень-хамелеон покинул эту Землю. И даже сейчас, спустя почти 4 года, отсутствие Дэвида Боуи довольно остро ощутимо.
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