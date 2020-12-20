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20 спасительных идей для хранения в малогаборитке

Хозяева малогабаритных квартир знают, что есть немало оригинальных способов хранения вещей таким образом, чтобы в доме всегда был порядок и свободное место для жизни. Однако никогда не помешает запастись ещё парой-тройкой полезных идей для дома!
Оцените 20 удачных, полезных и просто спасительных идей для хранения в малогабаритке:
Крючки на полках позволят дополнительно хранить чашки и кружки
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Такая система хранения на двери ванной создаст дополнительное место для хранения
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
На кухне «подвешенная» система хранения также приветствуется
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
В таком виде получится хранить больше вещей в шкафу
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
И журнальный столик, и полка для хранения обуви/игрушек
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Кстати, так гораздо лучше хранить банные принадлежности: и бортики ванны будут свободны

20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Интересные идеи полок, которые крепятся куда угодно: хоть к шкафу, хоть к стене (фартук), хоть к холодильнику
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Интересная идея хранения большой коллекции обуви
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Теперь полотенца будут всегда на расстоянии вытянутой руки
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Чтобы не занимать место на столе сушилкой, можно воспользоваться такой перекладиной
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Посмотрите: каждая вещь здесь на своем месте

20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Не пренебрегайте подобными идеями на дверцах: они освобождают много пространства
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Выдвижная полочка за холодильником со специями, маслами и крупами — настоящее спасение на маленькой кухне
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
В таком виде получится хранить намного больше вещей в шкафу
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Выдвижные полки используют всё пространство под кроватью и диваном
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Угловые полки также нельзя списывать со счетов

20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Ещё выдвижные полки будут уместны в кухонном гарнитуре
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Полка под самый потолок позволит расставить книги без отдельного шкафа
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Магниты могут быть весьма полезны в вопросах хранения
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Старые вешалки могут быть с пользой применены на кухне
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке

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