Хозяева малогабаритных квартир знают, что есть немало оригинальных способов хранения вещей таким образом, чтобы в доме всегда был порядок и свободное место для жизни. Однако никогда не помешает запастись ещё парой-тройкой полезных идей для дома!
Оцените 20 удачных, полезных и просто спасительных идей для хранения в малогабаритке:
Крючки на полках позволят дополнительно хранить чашки и кружки
Такая система хранения на двери ванной создаст дополнительное место для хранения
На кухне «подвешенная» система хранения также приветствуется
В таком виде получится хранить больше вещей в шкафу
И журнальный столик, и полка для хранения обуви/игрушек
Кстати, так гораздо лучше хранить банные принадлежности: и бортики ванны будут свободны
Интересные идеи полок, которые крепятся куда угодно: хоть к шкафу, хоть к стене (фартук), хоть к холодильнику
Интересная идея хранения большой коллекции обуви
Теперь полотенца будут всегда на расстоянии вытянутой руки
Чтобы не занимать место на столе сушилкой, можно воспользоваться такой перекладиной
Посмотрите: каждая вещь здесь на своем месте
Не пренебрегайте подобными идеями на дверцах: они освобождают много пространства
Выдвижная полочка за холодильником со специями, маслами и крупами — настоящее спасение на маленькой кухне
В таком виде получится хранить намного больше вещей в шкафу
Выдвижные полки используют всё пространство под кроватью и диваном
Угловые полки также нельзя списывать со счетов
Ещё выдвижные полки будут уместны в кухонном гарнитуре
Полка под самый потолок позволит расставить книги без отдельного шкафа
Магниты могут быть весьма полезны в вопросах хранения
Старые вешалки могут быть с пользой применены на кухне
20 спасительных идей для хранения в малогаборитке
Хозяева малогабаритных квартир знают, что есть немало оригинальных способов хранения вещей таким образом, чтобы в доме всегда был порядок и свободное место для жизни. Однако никогда не помешает запастись ещё парой-тройкой полезных идей для дома!
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