Самые удивительные птицы мира

На земном шаре насчитывается свыше 10 000 видов птиц, большинство из которых вписывается в наши традиционные представления об облике пернатых. Но есть среди них настоящие оригиналы, чей внешний вид скорее напоминает сказочных персонажей или обитателей прошлых геологических эпох, чем привычных нам птиц. Сегодня мы предлагаем посмотреть на самых необычных пернатых нашей планеты.



Абиссинский рогатый ворон

Очковая гага

Шлемоносный казуар

Шалфейный тетерев

Веероносный венценосный голубь

Китоглав

Эквадорская зонтичная птица

Большой индийский калао

Голубоногая олуша

Топорок