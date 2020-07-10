Самые удивительные птицы мира

На земном шаре насчитывается свыше 10 000 видов птиц, большинство из которых вписывается в наши традиционные представления об облике пернатых. Но есть среди них настоящие оригиналы, чей внешний вид скорее напоминает сказочных персонажей или обитателей прошлых геологических эпох, чем привычных нам птиц. Сегодня мы предлагаем посмотреть на самых необычных пернатых нашей планеты.
Абиссинский рогатый ворон
Эта птица принадлежит семейству птиц-носорогов, которые славятся своими экзотичными клювами. Абиссинские рогатые вороны являются крупными хищными птицами, которые обитают в Африке, в зоне саванн и полупустынь.
Очковая гага
Эта птица из семейства утиных всем своим видом доказывает, что необычные пернатые обитают не только в жарких странах. Очковая гага встречается на побережье Северного Ледовитого океана. Самцы имеют светлый окрас перьев, а самки коричневого цвета, но и те и другие выглядят очень необычно из-за своих меховых клювов.
Шлемоносный казуар
Эти птицы с роговым шлемом на голове обитают в Новой Гвинее и на прилегающих территориях. Шлемоносные казуары — это очень крупные птицы ростом до 1,7 метра, с мощными ногами. Они не умеют летать.
Шалфейный тетерев
Необычными мешками на груди обладают только самцы шалфейного тетерева. Они служат для извлечения громких звуков в брачный период. Эти птицы семейства фазановых населяют полынные степи на территории Северной Америки.
Веероносный венценосный голубь
Это в нашей стране голуби серые и белые, а на острове Новая Гвинея обитают изумительные голубые голуби, голову которых украшает царская корона из ажурных перьев. Это довольно крупные птицы размером до 60-70 сантиметров, которые питаются плодами и семенами растений.
Китоглав
Эта необычная птица семейства аистовых по внешнему виду напоминает скорее существо эпохи динозавров, чем аиста. Встретить такую парочку, как на фото, можно в заболоченных районах Центральной Африки, где они повсеместно являются исчезающим видом. Размах крыльев птички достигает 2-х метров, а рост составляет 1,2 метра. Питаются китоглавы, как и большинство аистовых, мелкими рыбками, лягушками и змеями.
Эквадорская зонтичная птица
Самцы эквадорской зонтичной птицы, которая обитает во влажных лесах Колумбии и Эквадора, имеют необычный вырост на груди, покрытый перьями. Это так называемые сережки, которые достигают длины 35 сантиметров (при общих размерах самца около 50 сантиметров).
Большой индийский калао
Это крупная птица-носорог, размеры которой достигают 1,5 метров. Большие индийские калао обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии и питаются плодами деревьев, среди которых больше всего ценят плоды фигового дерева.
Голубоногая олуша
Эти птицы имеют очень странные ноги голубого цвета, которые выделяют их среди прочих пернатых. Крупные колонии этих птиц обитают на Галапагосских островах и на Тихоокеанском побережье американского континента.
Топорок
Эта птица внешне напоминает известную птицу тупика, образ которой доработали гримеры. У топорка необычные длинные седые «брови» и задумчивая гримаса. Обитают эти птицы из рода тупиков в северной части Тихого океана.
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