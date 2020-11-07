Юрий Андропов: чем он занимался при Сталине

Заступник карелов

Малоизвестный факт из биографии Андропова - его дедушку (родной или приемный - неизвестно) звали Карл Францевич Флекенштейн.И он был родом из Финляндии.Это родство добавило плюсов личному бизнесу Андропова.Кроме того, его первым влиятельным покровителем был Отто Куусинен, старый финский социал-демократ, много лет возглавлявший Президиум Верховного Совета Карело-Финской ССР.Неудивительно, что из всех кандидатов на пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ Карело-Финской ССР в 1940 году был выбран Андропов.Он занимал эту должность до 1944 года.Затем был переведен в Петрозаводский горком на должность 2-го секретаря (до 1947 года), а затем до 1951 года работал 2-м секретарем ЦК КП Карело-Финской ССР.

Что касается любого порученного ему жизненного дела, Андропов подходил к руководству карело-финляндских комсомольцев «целенаправленно».

Из статьи «Андропов и Карелия» мы узнаем, что Юрий Владимирович «прилежно изучал финский язык», разбирался в проблемах коренных народов, читал много карельской и финской литературы.Особенно внимательно - «Калевала».Андропов неоднократно цитировал этот карело-финский поэтический эпос.В 1943 году в «Комсомольской правде» он писал, что «любить родную землю - значит знать и ценить» былину, народные танцы и песни.В феврале 1949 года при непосредственном участии Андропова прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию первого издания «Калевалы».

Малоизвестный факт из биографии Андропова - его дедушку (родной или приемный - неизвестно) звали Карл Францевич Флекенштейн.И он был родом из Финляндии.Это родство добавило плюсов личному бизнесу Андропова.Кроме того, его первым влиятельным покровителем был Отто Куусинен, старый финский социал-демократ, много лет возглавлявший Президиум Верховного Совета Карело-Финской ССР.Неудивительно, что из всех кандидатов на пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ Карело-Финской ССР в 1940 году был выбран Андропов.Он занимал эту должность до 1944 года.Затем был переведен в Петрозаводский горком на должность 2-го секретаря (до 1947 года), а затем до 1951 года работал 2-м секретарем ЦК КП Карело-Финской ССР.

Что касается любого порученного ему жизненного дела, Андропов подходил к руководству карело-финляндских комсомольцев «целенаправленно».

Из статьи «Андропов и Карелия» мы узнаем, что Юрий Владимирович «прилежно изучал финский язык», разбирался в проблемах коренных народов, читал много карельской и финской литературы.Особенно внимательно - «Калевала».Андропов неоднократно цитировал этот карело-финский поэтический эпос.В 1943 году в «Комсомольской правде» он писал, что «любить родную землю - значит знать и ценить» былину, народные танцы и песни.В феврале 1949 года при непосредственном участии Андропова прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию первого издания «Калевалы».