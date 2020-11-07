Юрий Андропов: чем он занимался при Сталине

Достаточное количество книг и статей посвящено постсталинскому периоду жизни Юрия Андропова, его 15-летней службе в КГБ и 15-месячной власти в стране. То, что делал Юрий Владимирович при Сталине, вспоминают и рассказывают реже. Хотя именно в эти годы произошло формирование будущего начальника службы безопасности, а затем и генерального секретаря.
Последняя надежда режима
Историк и журналист Леонид Млечин в книге «Юрий Андропов. Последняя надежда режима »удалось уместить биографию Юрия Владимировича в одну лаконичную фразу. Карьера Андропова: комсомол - партия - КГБ. В 1936 году 22-летнего мальчика «перевели» из техникума на должность комсомольского организатора Рыбинского судостроительного завода. С этого момента и практически до конца жизни он занимался комсомольско-партийной работой. С перерывом на посольство и председательство в КГБ.
Как пишет автор, Андропов «никогда не руководил настоящим производством», не имел практического опыта в промышленности, финансах или сельском хозяйстве. Но он прекрасно знал, как работает государственная «машина», какие потайные пружины нужно нажимать и как задействовать необходимые рычаги. Недостаток таких знаний, по мнению Л. Млечина, в том, что все знания получаются из отчетов, отчетов, рассказов подчиненных.
В то же время, как отмечает А.Шевякина «Юрий Андропов: реформатор или разрушитель?», Юрий Владимирович был не озабочен собой, но имел «сатанинскую преданность делу».Те, кто с ним работал, отметили удивительную «сосредоточенность на работе», на конкретных задачах - колоссальную сосредоточенность.Своим пылом и энтузиазмом он заразил своих подчиненных и поразил начальство результатами своего задания.
Игорь Синицын в своей статье «Тайная дипломатия Андропова» прямо отмечает, что не только непосредственные руководители, но и сам Сталин видел в Андропове «талантливого партийца» и «перспективного лидера».
Заступник карелов
Малоизвестный факт из биографии Андропова - его дедушку (родной или приемный - неизвестно) звали Карл Францевич Флекенштейн.И он был родом из Финляндии.Это родство добавило плюсов личному бизнесу Андропова.Кроме того, его первым влиятельным покровителем был Отто Куусинен, старый финский социал-демократ, много лет возглавлявший Президиум Верховного Совета Карело-Финской ССР.Неудивительно, что из всех кандидатов на пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ Карело-Финской ССР в 1940 году был выбран Андропов.Он занимал эту должность до 1944 года.Затем был переведен в Петрозаводский горком на должность 2-го секретаря (до 1947 года), а затем до 1951 года работал 2-м секретарем ЦК КП Карело-Финской ССР.
Что касается любого порученного ему жизненного дела, Андропов подходил к руководству карело-финляндских комсомольцев «целенаправленно».
Из статьи «Андропов и Карелия» мы узнаем, что Юрий Владимирович «прилежно изучал финский язык», разбирался в проблемах коренных народов, читал много карельской и финской литературы.Особенно внимательно - «Калевала».Андропов неоднократно цитировал этот карело-финский поэтический эпос.В 1943 году в «Комсомольской правде» он писал, что «любить родную землю - значит знать и ценить» былину, народные танцы и песни.В феврале 1949 года при непосредственном участии Андропова прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию первого издания «Калевалы».
Малоизвестный факт из биографии Андропова - его дедушку (родной или приемный - неизвестно) звали Карл Францевич Флекенштейн.И он был родом из Финляндии.Это родство добавило плюсов личному бизнесу Андропова.Кроме того, его первым влиятельным покровителем был Отто Куусинен, старый финский социал-демократ, много лет возглавлявший Президиум Верховного Совета Карело-Финской ССР.Неудивительно, что из всех кандидатов на пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ Карело-Финской ССР в 1940 году был выбран Андропов.Он занимал эту должность до 1944 года.Затем был переведен в Петрозаводский горком на должность 2-го секретаря (до 1947 года), а затем до 1951 года работал 2-м секретарем ЦК КП Карело-Финской ССР.
Что касается любого порученного ему жизненного дела, Андропов подходил к руководству карело-финляндских комсомольцев «целенаправленно».
Из статьи «Андропов и Карелия» мы узнаем, что Юрий Владимирович «прилежно изучал финский язык», разбирался в проблемах коренных народов, читал много карельской и финской литературы.Особенно внимательно - «Калевала».Андропов неоднократно цитировал этот карело-финский поэтический эпос.В 1943 году в «Комсомольской правде» он писал, что «любить родную землю - значит знать и ценить» былину, народные танцы и песни.В феврале 1949 года при непосредственном участии Андропова прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию первого издания «Калевалы».
Тайны Могикана
Сегодня часто вспоминают, что 27-летний Юрий Андропов «торчал в тылу».Он действительно не пошел на фронт, но для победы сделал очень много.Огромный вклад в популяризацию малоизвестных фактов из биографии Юрия Андропова того периода внес историк Ю.Васильев.К 100-летнему юбилею Юрия Владимировича вышла серия статей «Тайны могикана».Именно этот необычный позывной взял Андропов при организации подполья на территории оккупированной Карелии.В статьях Ю.У Васильева много пафоса, но и статистика скудная.Это подтверждает объем работы, которую Андропов проделал в качестве главы комсомольской организации в годы войны.
В первые месяцы войны на фронт ушли 10 тысяч юношей, треть комсомольской организации. Более 5 тысяч комсомольцев, как воевавших, так и оставшихся в тылу, получили медали и ордена. По призыву комсомольцев на предприятия Карелии приехали более 5 тысяч юношей и девушек. Для сравнения: в январе 1944 года в республике было 4590 комсомольцев, а в апреле того же года - уже 5900. Полторы тысячи девушек освоили мужскую профессию.
Неудивительно, что 25 апреля 1943 года Андропов получил телеграмму с «теплым приветствием» от Сталина. Отец Наций поблагодарил молодежь Карело-Финской ССР за помощь Красной Армии. В непростое время комсомольцам удалось собрать более миллиона рублей, которые пошли на вооружение и форму солдат. А спор о выселении карелов в 40-е годы Сталин решил в пользу коренных народов.
Свои сани
Республиканская карело-финская молодежная организация стала единственной в стране, получившей во время войны орден Ленина.Комсомольцы во главе с Андроповым активно работали во всех сферах - от сельского хозяйства и рыболовства до открытия школ и строительства объектов тыла.Молодые люди любили и уважали Андропова.Может быть, потому, что он без лишней бюрократии одобрил их «нестандартные подходы».Например, на одном из лесозаготовительных предприятий оборудовали специальную стоянку для самодельных самокатов, на которых приехали работать подростки.
Андропов ценил хорошие кадры. Но больше - конкретных людей. После войны он помог многим подпольщикам, как говорится, прорваться в народ. Показателен в этом смысле и эпизод разминирования освобожденных от оккупантов территорий Карелии. В распоряжении Андропова были не опытные саперы, а глупые мальчишки. Он не бросил их, чтобы убрать «мины, лежащие на каждом шагу», а организовал курсы для горняков. Тысячи профессионалов прошли обучение из безбородых мальчиков. И только после этого начали очищать землю от мин.
Успел Андропов и для решения, казалось бы, несущественных вопросов. Так, с его подачи комсомольцы села Сегежа начали производить ножи-финны - незаменимые как в партизанских отрядах, так и на фронте. Андропова часто ругали за то, что он «не садится в сани», но к проискам недоброжелателей он относился с иронией. И он продолжал делать то, что мог лучше всего - нанимал персонал, пробивал идеи у высшего руководства, мотивировал и вдохновлял.
Фаина Шатрова
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