Восковые карты японского пчеловода

Японский пчеловод и художник Рен Ри представил на выставке в Pearl Lam Galleries серию восковых работ, которую он создавал вместе с пчелами.
Рен считает, что его работы из пчелиного воска раскрывают взаимодействие человека с природой, гармонию и разрушения, которые часто приводят к непредсказуемым и удивительным последствиям
Рен так же удалось создать вместе с пчелами удивительные геометрические скульптуры
Сначала пчеловод поместил пчелиную матку в коробку, а затем пчелы стали создавать вокруг нее улей. Каждые семь дней, как напоминание о сотворении мира, Рен переворачивал коробку, так и получились эти оригинальные скульптуры
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