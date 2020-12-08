Как собирают и производят чай в Индии

Пакетик чай, опущенный в чашку с кипятком, практически мгновенно интенсивно окрашивает воду, также мгновенно там появляется насыщенный вкус. Спустя 10-15 секунд чай готов, вы даже предлагаете разделить пакетик с товарищем, потому что не любите слишком крепкий чай… Вполне логично, что ароматизированные помои, а не настоящий чай. Но вот где найти настоящий?!







Я задался целью увидеть тот момент, когда свежий и настоящий чай становится ароматизированным и с красителями. Скажу сразу, что на Цейлоне я не нашел вкусного (!) крупнолистового черного чай. У себя дома цейлонский чай как-то вкуснее, хотя может не там искал. Я уже показывал, как индийские девушки собирали чайные листки в горах Дарджилинга в Индии, кстати, там чай был вкуснее, чем на Цейлоне. А сегодня покажу как выглядит чайная фабрика на Шри-Ланке. Хотя я практически уверен, что то, что я видел, это какой-то очень «домашний» вариант, здесь нет больших промышленных объемов и современной механизации.



После чайной фабрики захотелось купить настоящий цейлонский чай, но не тут-то было! То, что лежало на прилавке в местной лавке – было произведено на каком-то центральном заводе, на вид ничего из себя не представляло, так что даже будучи второй раз на острове Цейлон, настоящий чай, от которого бы все согревалось внутри и вспоминался теплый тропический прибой Индийского океана, я так и не смог…







Вот как чай собирают в Индии в Дарджилинге. Полагаю, что на Цейлоне его собирают точно также.

Зарплата девушки в Индии – 1,5$ в день. Так что когда компания говорит «наш чай собирают вручную» этому можно верить, затраты минимальны.







Самые важные и ценные – это маленькие верхние листочки:







А затем листочки попадают на такой вот пункт переработки:







У входа встречает вот такая табличка с товарищем Липтоном:







В конце 19го века процесс выглядел примерно так:



























Прошло 150 лет… А процесс выглядит точно также!

Чайные листочки попадают в машину для скручивания и отжима чайного сока:



























Измельчение и сортировка листьев:















Второй этап – ферментация и измельчение:















Третий этап – высушивание в специальной печи.

На этой фабрике используют очень крутую печку 1890 года выпуска из Дублина:















Ну а дальше сортировка готового чая для отправки на крупные фабрики для последующего составления чайных смесей:



















А дальше мы идем в магазин. Здесь меня ожидало главное разочарование!



Чай, который был на витринах, весь выглядел каким-то очень мелким и рыхлым, в общем тем, что обычно находится в пакетиках и никак не тем, что я хочу получить от красивого крупнолистового чая. А цена была даже выше чем у нас. Я не купил ничего.



Естественно, это магазин ориентированный на туристов, но сами ланкийцы чай не пьют и в супермаркетах у них тоже нет ничего интересного. Так что весь цейлонский чай уходит на экспорт. А чай во всяких фигурных слониках меня мало интересует.

В общем тема чайных пакетиков для меня не раскрыта. Увидев сбор чая в горах, где все так чисто и красиво, а также производство на маленькой чайной фабрике в шри-ланкийской деревне я все еще вижу красивое чайное сырье. Все натурально. Где же появляются красители, какой чай в пачках?!Вкусного вам вечернего чаепития!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)