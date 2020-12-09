10 лучших фильмов об экстремальных путешествиях

Для чего нужны кино и литература? Чтобы дать нам знания из тех областей, где у нас недостаточно жизненного опыта. Если вы еще ни разу не оказывались в по-настоящему дикой местности, то, возможно, сперва стоит понаблюдать за экстремальными путешествиями киногероев. Тем более что многие из нижеприведенных фильмов основаны на реальных событиях. Перед вами 10 лучших аутдор-фильмов, после просмотра которых, надеемся, вы станете чуть более готовыми к диким условиям.



Путь (2010)

Касаясь пустоты (2003)

180° на юг (2010)

В диких условиях (2007)

Человек-гризли (2005)

На грани (1997)

Выжить (1992)

127 часов (2010)

Иеремия Джонсон (1972)

Властелин колец: трилогия (2001-3)