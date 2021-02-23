10 любимых фильмов Квентина Тарантино, на которые он собственноручно написал рецензии

Квентина Тарантино все знают, как талантливого актёра и гениального режиссёра, способного создавать самые настоящие шедевры. Каждый новый фильм Тарантино становится событием в мире кино. Сам режиссёр является ещё и владельцем кинотеатра New Beverley в Лос-Анджелесе, на сайте которого он выкладывает свои рецензии на фильмы. Квентин Тарантино внимательно смотрит картины,
а затем делится со зрителями своими впечатлениями от них.
«Мишени», США, 1968 год
Картина Питера Богдановича, как считает Тарантино, является одним из самых мощных фильмов 1968 года, а ещё он называет
его величайшим режиссёрским дебютом всех времён. Зрителям предоставлена возможность наблюдать за развитием сразу двух историй: состоявшегося актёра, принявшего решение о завершении карьеры, и благополучного молодого человека, решившего из всех возможных путей в жизни выбрать путь убийцы. Эти двое встречаются в финале фильма в кинотеатре.
«Смертоносные иглы против смертоносных кулаков», Тайвань, 1978 год
Квентин Тарантино признаётся: он никогда не был поклонником актёра Вонг Тао, мастера боевых искусств, который был очень популярен и снимался во множестве фильмов. По мнению режиссёра, Вонг Тао был хорошим актёром, но ему всегда недоставало харизмы.
Но Тарантино считает, что
фильм «Смертоносные иглы против смертоносных кулаков» стал лучшей работой актёра. Впрочем, создатель «Однажды в… Голливуде» вообще считает эту картину режиссёра Цо Нам Ли первоклассной во всех отношениях, начиная со сценария и заканчивая актёрской игрой.
«Дама в красном», США, 1979 год
Впервые Квентин Тарантино увидел этот фильм Льюиса Тига в кинотеатре Rolling Hills Twin Cinema в первую же неделю показа в Лос-Анджелесе и с тех пор пересматривал бессчётное количество раз. Сам режиссёр искренне восхищается фильмом «Дама в красном» и считает его настоящим чудом, достойным внимания каждого зрителя, который может почувствовать в мельчайших подробностях все эмоции, испытываемые главной героиней, Полли Франклин. Полли – подруга криминального элемента,
и она заплатила высокую цену, чтобы стать боссом.
«Разборка», США, 1973 год
Фильм Джорджа Ситона, отмечает Тарантино, заслуживает внимания уже потому, что стал последним в творчестве пятикратного обладателя кинопремии «Оскар». И хотя в сюжете вестерна нет ничего нового и неожиданного, фильм получился не только увлекательным, но местами даже смешным
. Именно комедийные сцены, неожиданно возникающие в самые, казалось бы, напряжённые моменты, раскрывают мастерство режиссёра.
«Игроки», США, 1979 год
Квентин Тарантино называет работу Энтони Харви «голливудским теннисным фильмом». В нём рассказана история теннисного бродяги Криса в исполнении Дина Пола Мартина
. Несмотря на то, что в момент своего выхода «Игроки» были осмеяны критиками и отвергнуты зрителем, Тарантино отмечает, что фильм получился довольно хорошим благодаря сценам, где главный герой тренируется со своим наставником. Особую ценность представляет собой сюжетная линия, связанная с легендарным теннисистом Панчо Гонсалесом, который играет в фильме самого себя.
«Якудза», Япония, США, 1972 год
Фильм Сидни Поллака Квентин Тарантино называет «уникальным, изящным гангстерским триллером 70-х годов». Впрочем, только настоящий мастер мог так органично показать идею благородства в двух диаметрально противоположных культурах. Финальную сцену картины автор рецензии считает одним из великих окончаний любого фильма своей эпохи.
«Иногда великая идея...», США, 1971 год
По мнению Квентина Тарантино, несомненным достоинством фильма Пола Ньюмана является особое режиссёрское видение, которое сделало экранизацию одноименного романа Кена Кизи эмоциональным и ярким повествованием о
жизни клана лесорубов из Орегона. Но при этом Тарантино считает, что режиссёр зря не включил в картину несколько важных сцен, присутствующих в книге, и не слишком убедительно показал развитие отношений между членами семьи Стэмперов.
«Лорды Флэтбуша», США, 1974 год
Фильм Мартина Дэвидсона и Стивена Верона стал одним из первых в карьере Сильвестра Сталлоне. Тарантино признаётся, что именно этот фильм заставил его по-другому взглянуть на фильмы о Нью-Йорке и после «Лордов Флэтбуша» он стал смотреть «Злые улицы», «Таксиста» и «Осколки». В качестве одного из достоинств картины
Квентин Тарантино отмечает игру Сталлоне, который уже в то время смог продемонстрировать свой особый актёрский стиль.
«Побег из Алькатраса», США, 1979 год
Когда Квентин Тарантино посмотрел этот фильм Дона Сигела с Клинтом Иствудом в главной роли, ему было всего 17 лет. И «Побег из Алькатраса» будущему знаменитому режиссёру откровенно не понравился. Но он вернулся к нему несколько
лет назад и в этот раз нашёл и увлекательным, и волнующим. Особую ценность представляет собой уникальный творческий дуэт режиссёра Дона Сигела и актёра Клинта Иствуда, благодаря которому фильм получился ярким и выразительным.
«Я сбежал с острова Дьявола», Мексика, США, 1973 год
Квентин Тарантино называет фильм Уильяма Уитни сильным и жестким, но при этом не жестоким. Тарантино считает, что главная ценность и отличие картины «Я сбежал с острова Дьявола» заключается
в исследовании социальной динамики общества на островах-тюрьмах.источник
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