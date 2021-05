Существующие непопулярные поисковики

DuckDuckGo

Нигма

not Evil

YaCy

Pipl

FindSounds

Речь вовсе не о «Яндексе» или Bing. Есть поисковые сервисы, которые действительно в чём то лучше, чем все лидеры рынка. Но если эти поисковики такие классные , то почему о них мало кто знает?На первый взгляд может показаться, что быть лучше Google может только «Яндекс», да и то не факт. Эти компании вкладывают в инновации и развитие огромные суммы. Неужели хоть у кого-то есть шанс не только соперничать с лидерами, но и побеждать? Ответ Лайфхакера: «Да!» Есть несколько поисковиков, которым это удалось. Давайте посмотрим на наших героев.DuckDuckGo — это довольно известная поисковая система с открытым исходным кодом. Серверы находятся в США. Кроме собственного робота, поисковик использует результаты других источников: Yahoo! Search BOSS, «Википедия», Wolfram|Alpha.DuckDuckGo позиционирует себя как поиск, обеспечивающий максимальную приватность и конфиденциальность . Система не собирает никаких данных о пользователе, не хранит логи (нет истории поиска), использование файлов cookie максимально ограничено.DuckDuckGo не собирает личную информацию пользователей и не делится ею. Это наша политика конфиденциальности.Гэбриел Вайнберг (Gabriel Weinberg), основатель DuckDuckGoВсе крупные поисковые системы стараются персонализировать поисковую выдачу на основе данных о человеке перед монитором.Этот феномен получил название «пузырь фильтров»: пользователь видит только те результаты, которые согласуются с его предпочтениями или которые система сочтёт таковыми.DuckDuckGo формирует объективную картину, не зависящую от вашего прошлого поведения в Сети , и избавляет от тематической рекламы Google и «Яндекса», основанной на ваших запросах. При помощи DuckDuckGo легко искать информацию на иностранных языках: Google и «Яндекс» по умолчанию отдают предпочтение русскоязычным сайтам, даже если запрос введён на другом языке.«Нигма» — российская метапоисковая система, разработанная выпускниками МГУ Виктором Лавренко и Владимиром Чернышовым. Осуществляет поиск по индексам Google, Bing, «Яндекса» и другим, а также имеет собственный поисковый алгоритм Поиск по индексам всех крупных поисковых систем позволяет формировать релевантную выдачу. Помимо этого, «Нигма» разбивает результаты на несколько тематических групп (кластеров) и предлагает пользователю сузить поле поиска, отбросив ненужные или выделив приоритетные. Благодаря модулям «Математика» и «Химия» можно прямо в строке поиска решать математические задачи и запрашивать результаты химических реакций.Избавляет от необходимости искать один и тот же запрос в разных поисковиках. Кластерная система позволяет легко манипулировать результатами поиска. Например, «Нигма» собирает в отдельный кластер результаты из интернет-магазинов. Если вы не намереваетесь что-то покупать, то просто исключите эту группу. Выбрав кластер «Англоязычные сайты», вы получите выдачу только на английском. Модули «Математика» и «Химия» помогут школьникам.К сожалению, в настоящее время проект не развивается, так как разработчики перенесли свою активность на вьетнамский рынок. Тем не менее «Нигма» пока не только не устарела, но в некоторых вещах по-прежнему даёт фору Google. Будем надеяться, что разработка возобновится.not Evil — система, осуществляющая поиск по анонимной сети Tor. Для использования нужно зайти в эту сеть, например запустив специализированный браузер с одноимённым названием. not Evil не единственный поисковик в своём роде. Есть LOOK (поиск по умолчанию в Tor-браузере, доступен из обычного интернета) или TORCH (один из самых старых поисковиков в Tor-сети) и другие. Мы остановились на not Evil из-за недвусмысленного намёка на сам Google (достаточно посмотреть на стартовую страницу).Ищет там, куда Google, «Яндексу» и другим поисковикам вход закрыт в принципе.В сети Tor много ресурсов, которые невозможно встретить в законопослушном интернете. И по мере того как ужесточается контроль властей над содержанием Сети, их число будет расти. Tor — это своеобразная Сеть внутри Сети: со своими социалками, торрент-трекерами, СМИ, торговыми площадками , блогами, библиотеками и так далее.YaCy — децентрализованная поисковая система, работающая по принципу сетей P2P. Каждый компьютер, на котором установлен основной программный модуль, сканирует интернет самостоятельно, то есть является аналогом поискового робота. Полученные результаты собираются в общую базу, которую используют все участники YaCy.Здесь сложно говорить, лучше это или хуже, так как YaCy — это совершенно иной подход к организации поиска. Отсутствие единого сервера и компании-владельца делает результаты полностью независимыми от чьих-то предпочтений. Автономность каждого узла исключает цензуру. YaCy способен вести поиск в глубоком вебе и неиндексируемых сетях общего пользования.Если вы сторонник открытого ПО и свободного интернета, не подверженного влиянию государственных органов и крупных корпораций, то YaCy это ваш выбор. Также с его помощью можно организовать поиск внутри корпоративной или другой автономной сети. И пусть пока в быту YaCy не слишком полезен, он является достойной альтернативой Google с точки зрения процесса поиска.Pipl — система, предназначенная для поиска информации о конкретном человеке.Авторы Pipl утверждают, что их специализированные алгоритмы ищут эффективнее, чем «обычные» поисковики. В частности, приоритетными источниками информации являются профили социальных сетей, комментарии, списки участников и различные базы данных, где публикуются сведения о людях , например базы судебных решений. Лидерство Pipl в этой области подтверждено оценками Lifehacker.com, TechCrunch и других изданий.Если вам нужно найти информацию о человеке, проживающем в США, то Pipl будет намного эффективнее Google. Базы данных российских судов, видимо, недоступны для поисковика. Поэтому с гражданами России он справляется не так хорошо.FindSounds — ещё один специализированный поисковик. Ищет различные звуки (дом, природа, машины, люди и так далее) в открытых источниках. Сервис не поддерживает запросы на русском языке, но есть внушительный список русскоязычных тегов, по которым можно выполнить поиск.В выдаче только звуки и ничего лишнего. В настройках поиска можно выставить желаемый формат и качество звучания. Все найденные звуки доступны для скачивания. Имеется поиск звуков по образцу.Если вам нужно быстро найти звук мушкетного выстрела, удары дятла-сосуна или крик Гомера Симпсона, то этот сервис для вас. И это я выбрал только из доступных русскоязычных запросов. На английском языке спектр ещё шире. А если серьёзно, специализированный сервис предполагает специализированную аудиторию. Но вдруг и вам пригодится?Жизнь альтернативных поисковиков часто бывает скоротечной. О долгосрочных перспективах подобных проектов Лайфхакер спросил бывшего генерального директора украинского филиала компании «Яндекс» Сергея Петренко.— Что касается судьбы альтернативных поисковиков, то она проста: быть очень нишевыми проектами с небольшой аудиторией, следовательно без ясных коммерческих перспектив или, наоборот, с полной ясностью их отсутствия.Если посмотреть на примеры в статье, то видно, что такие поисковики либо специализируются в узкой, но востребованной нише, которая, возможно только пока, не выросла настолько, чтобы оказаться заметной на радарах Google или «Яндекса», либо тестируют оригинальную гипотезу в ранжировании, которая пока не применима в обычном поиске.Например, если поиск по Tor вдруг окажется востребованным, то есть результаты оттуда понадобятся хотя бы проценту аудитории Google, то, конечно, обычные поисковики начнут решать проблему, как их найти и показать пользователю. «Быть лучше» в контексте этой статьи не означает «быть лучше во всём». Да, во многих аспектах нашим героям далеко до Google и «Яндекса» (даже до Bing далековато). Но зато каждый из этих сервисов даёт пользователю нечто такое, чего не могут предложить гиганты поисковой индустрии.