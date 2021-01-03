Как выбрать семена огурцов

Идеальный вариант для дачника – иметь много-много места на участке, чтобы была возможность высаживать самые разнообразные культуры. Ведь тех же огурцов, к примеру, хотелось бы вырастить множество сортов – так сказать, «на любой вкус и цвет».

Действительно, огурцов (как практически любой огородной культуры) выведена масса сортов и гибридов с разными характеристиками – одни созревают рано, другие позже, третьи вообще осенью; одни растения высокие и мощные, другие низкие, а то и карликовые; у одних плоды крупные и длинные, а у других мелкие и компактные; одни огурцы лучше употреблять свежими, другие идеально подходят для консервирования, третьи вообще универсального назначения…

Но что делать, если условия не позволяют выращивать несколько десятков кустов самых разных огурцов для разных целей?

Ответ прост – определиться с вашими приоритетами и условиями выращивания, чтобы выбрать всего несколько сортов или гибридов огурцов, но так, чтобы они подходили «для всего» и снабжали вас плодами на протяжении всего сезона. Это нетрудно, нужно всего лишь знать, чем сорта различаются. А мы вам подскажем!







Огурец №1. Ультраранний сорт

Огурец №2. Среднеспелый сорт

Огурец №3. Поздний сорт

Огурец №4. Салатный сорт (для употребления свежими)

Огурец №5. Засолочный сорт

БОНУС Огурец №6. Самый необычный

Различные огурцы, как известно, различаются сроками созревания. Плоды суперранних сортов и гибридов обычно можно собирать уже через 35-40 дней после появления всходов.Они, формируя завязи в сжатые сроки, не дают плодов с горечью, урожай отдают дружно и быстро. Ультраранние (или суперранние) сорта огурцов используют и для приготовления салатов, и для засолки.Ультраранний гибрид голландской селекции.Рекомендован для выращивания в закрытом грунте (теплицах и парниках).Срок созревания – 35-40 дней. Гибрид неприхотлив в выращивании, хорошо восстанавливается после похолодания или засухи. Обладает высокой устойчивостью к мучнистой росе и оливковой пятнистости, средней – к вирусу обыкновенной мозаики огурца, низкой – к корневым гнилям.Растение партенокарпическое, куст крупный, сильнорослый, индетерминантный, нуждается в подвязке и формировании.Урожайность – 13-18 кг с 1 кв.м. Плоды коротко-овальные, массой 70-90 г, длиной 8-12 см, частобугорчатые, выровненные, темно-зеленого цвета, белошипные, вкус без горечи. Мякоть плотная и сочная, без пустот.Назначение универсальное (подходит для употребления в свежем виде и для консервации).Другие сорта и гибриды лучших ультраранних огурцов: Малыш, Муромский 36, Алтайский, Парад, Муравей F1, Монолит F1, Нейлина F1, Вьюга F1, Меренга F1, Гектор F1, Амур F1, Маша F1.Среднеспелые огурцы обычно насчитывают 50-55 дней созревания. Они вкусны и стойки ко всем характерным для этой культуры заболеваниям, пригодны и для употребления в свежем виде, и для консервации.Среднеспелый гибрид российской селекции.Рекомендован для выращивания в закрытом грунте (теплицах и парниках).Срок созревания – 50-60 дней. Гибрид теневынослив, устойчив к мучнистой росе,Растение пчелоопыляемое, куст сильнорослый, индетерминантный, средневетвистый, нуждается в подвязке и формировании.Урожайность – до 30 кг с 1 кв.м. Плоды цилиндрические с «шейкой», массой 120-180 г, длиной 18-20 см, крупнобугорчатые, выровненные, темно-зеленого цвета, белошипные, с легким ароматом и нежным вкусом без горечи. Мякоть плотная и хрустящая.Назначение – салатный. После сбора плоды долго не теряют товарный вид и вкусовые свойства, транспортабельны.Другие сорта и гибриды лучших среднеспелых огурцов: Самородок, Феникс новый, Степной, Тополек, Сын полка, Моравский корнишон, Конкурент, Застольный, Веселая компания F1, Рафаэль F1, Теща F1.Вы в курсе, что огурцы можно высевать даже в июле-августе? Разумеется, не все, а именно позднеспелые сорта, которые будут плодоносить до середины-конца осени. Они обычно высокоурожайны, отлично справляются с болезнями, имеют насыщенный вкус, прекрасно подходят для консервирования.Позднеспелый сорт российской селекции.Рекомендован для выращивания в открытом грунте.Срок созревания – 55-65 дней. Сорт неприхотливый, хорошо переносит перепады температуры, жаростойкий, устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, мозаике.Растение пчелоопыляемое, куст длинноплетистый, средневетвистый.Урожайность – около 5 кг с 1 кв.м. Плодоношение вплоть до заморозков. Плоды массой 150-190 г, длиной 8-16 см, с толстой кожицей, выровненные, белошипные, бугорчатые, темно-зеленого цвета, с легким ароматом и нежным вкусом без горечи. Мякоть плотная и хрустящая.Сорт лежкий. Назначение универсальное (подходит для употребления в свежем виде и для консервации).Другие сорта и гибриды лучших позднеспелых огурцов: Нежинский, Атлет, Родничок, Солнечный, Чистые пруды, Секрет, Китайский плетистый, Фермер, Победитель, Хруст F1, Кураж F1, Домовенок F1.Теперь рассмотрим огурцы в плане их предназначения. Если вы не знали, те из них, которые лучше всего употреблять в свежем виде (они еще именуются салатными), чаще всего крупнее и длиннее своих сородичей (в эту группу также входят практически все китайские длинноплодные огурцы), с плотной гладкой кожурой и такой же плотной хрустящей ароматной мякотью без горчинки, чаще белошипные. Обычно они прекрасно переносят транспортировку и достаточно долго хранятся.Среднеспелый гибрид российской селекции.Рекомендован для выращивания в открытом и в закрытом грунте.Срок созревания – 44-48 дней, непрерывно плодоносит до глубокой осени. Гибрид неприхотливый в выращивании – не болеет мучнистой росой, нечувствителен к недостатку света и перепадам температуры, не боится морозов.Растение партенокарпическое, куст высокорослый, плетется слабо, нуждается в подвязке и формировании.Урожайность – 6-8 кг с 1 кв.м. Плоды узкоцилиндрической формы, массой до 200 г, длиной до 50 см, с кожицей средней плотности, частобугорчатые, слаборебристые, темно-зеленого цвета, с сильным ароматом и сладким вкусом без горечи. Мякоть плотная, сочная, хрустящая.Назначение универсальное (подходит для употребления в свежем виде и для консервации).Другие сорта и гибриды лучших салатных огурцов: Зозуля F1, Макар F1, Тамерлан F1, Бухара F1, Кочубей F1, Аллигатор F1, Китайское чудо, Марта F1, Китайские змеи, Базар F1.Засолочные сорта огурцов, в отличие от салатных, обычно небольших размеров, с тонкой пористой кожицей и сочной мягкой мякотью, чаще черношипные.Раннеспелый гибрид голландской селекции.Рекомендован для выращивания в закрытом и открытом грунте.Срок созревания – около 45 дней. Гибрид устойчив к кладоспориозу, ложной и мучнистой росе, а также вирусу мозаики.Растение партенокарпическое, куст среднерослый, детерминантного типа, рекомендуется формирование в один стебель.Урожайность – 8-9 кг с 1 кв.м. Завязи в узле формируются пучками. Плоды массой 70-100 г, длиной 8-10 см, выровненные, ребристые, зеленого цвета, крупнобугорчатые, приятные по вкусу, без горечи, в лежке долго не желтеют. Мякоть бледно-зеленого цвета, средней плотности, хрустящая, ароматная.Назначение универсальное (подходит для употребления в свежем виде и для консервации).Другие сорта и гибриды лучших огурцов для консервации: Парижский корнишон, Мурашка F1, Муромский, Сатина F1, Бочковой засолочный F1, Веселые ребята F1, Нежинский, Зятёк, Шакти F1, Теща F1, Кибрия F1, Дальневосточный, Кураж, Щедрик, Феникс, Родничок F1.А если вдруг у вас останется немножко места на участке, рекомендуем посадить какую-нибудь огуречную «экзотику», чтобы порадовать домашних и удивить соседей. Например – салатные белые огурцы, которые очень привлекательно и необычно выглядят на столе. А еще они более засухо-, морозо- и теневыносливы, чем обычные зеленые огурцы, могут плодоносить до самых заморозков, устойчивы к различным болезням, практически не нуждаются в обработках против вредителей и имеют очень крупные плоды нежного сладковатого вкуса. Как вам такое чудо!Среднеспелый гибрид российской селекции.Рекомендован для выращивания в закрытом грунте (теплицах и парниках).Срок созревания – 45-50 дней. Гибрид жаро- и холодостойкий, устойчив к болезням огурцов, а из вредителей – к тле.Растение партенокарпическое, куст длинноплетистый и высокорослый, нуждается в подвязке. Формирования не требует, т.к. способен плодоносить и на центральном, и на боковых побегах.Урожайность – около 10 кг с куста. Плоды цилиндрической формы, массой 80-130 г, длиной 8-12 см, редкобугорчатые, выровненные, сливочно-белого цвета, с легким ароматом и нежным вкусом без горечи. Мякоть бледно-зеленого цвета, плотная и сочная.Назначение универсальное (подходит для употребления в свежем виде и для консервации).Также можете поискать характеристики других хорошо себя зарекомендовавших сортов и гибридов белого огурца: Белый ангел, Китайский белый, Белоснежка, Бидиго-Лунго, Снежный барс, Миниатюрный белый, Белый деликатес, Итальянский белый, Белка F1, Невеста F1, Мартини F1, Белый хруст F1, Богатырь белый.Понравилась ли вам наша подборка сортов и гибридов огурцов «для всего», созданная вместе с читателями? Если бы у вас была возможность ежегодно выращивать всего несколько кустов, какие сорта и гибриды выбрали бы вы? Обязательно делитесь мнениями и наименованиями самых удачных находок в комментариях!