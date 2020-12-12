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Рейтинг самых злых маленьких собак в мире

Укусить может любая собака – все зависит от хозяина. Но есть породы, которые сделают это с гораздо большей вероятностью. И от размеров тут ничего не зависит: самые злые собаки мира совсем невелики.

Рейтинг самых злых маленьких собак в мире

Последние исследования говорят, что такса одна из самых агрессивных в мире пород. Небольшая собака когда-то служила для охоты, но сейчас превратилась в декоративного питомца. Задачи сменились, а нрав остался.

Рейтинг самых злых маленьких собак в мире

От чихуахуа вообще не ожидаешь агрессии. Но эксперты ставят эту породу на второе место среди маленьких собак: характер чихуахуа крайне неуравновешен — пес может укусить просто от страха.



Недружелюбие маленьких собак вполне понятно. Крупные породы осознают свою силу и предпочитают не размениваться по пустякам. Мелкие же вынуждены постоянно доказывать свою смелость — отсюда и агрессия.

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