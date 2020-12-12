Укусить может любая собака – все зависит от хозяина. Но есть породы, которые сделают это с гораздо большей вероятностью. И от размеров тут ничего не зависит: самые злые собаки мира совсем невелики.
Последние исследования говорят, что такса одна из самых агрессивных в мире пород. Небольшая собака когда-то служила для охоты, но сейчас превратилась в декоративного питомца. Задачи сменились, а нрав остался.
От чихуахуа вообще не ожидаешь агрессии. Но эксперты ставят эту породу на второе место среди маленьких собак: характер чихуахуа крайне неуравновешен — пес может укусить просто от страха.
Недружелюбие маленьких собак вполне понятно. Крупные породы осознают свою силу и предпочитают не размениваться по пустякам. Мелкие же вынуждены постоянно доказывать свою смелость — отсюда и агрессия.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Рейтинг самых злых маленьких собак в мире
Укусить может любая собака – все зависит от хозяина. Но есть породы, которые сделают это с гораздо большей вероятностью. И от размеров тут ничего не зависит: самые злые собаки мира совсем невелики.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии