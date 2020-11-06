История знаменитого заклинания из «Старика Хоттабыча»

Что первое приходит в голову, когда вы вспоминаете "Старика Хоттабыча"? Скорее всего, как старик в чалме вырывает из бороды волосок, рвёт его и приговаривает: "Трах-тибидох".







Повесть-сказка Лазаря Лагина "Старик Хоттабыч" впервые была напечатана в 1938 году в ряде номеров газеты "Пионерская правда" и журнала "Пионер". Первое книжное издание вышло в 1940 году. В 1953 году книга была переиздана с некоторыми идеологическими изменениями. Следующее издание книги вышло в 1956 года, оно было дополнено новыми главами.







Ни в одном из этих изданий не было заклинания "трах-тибидох". В журнальной версии и в издании 1940 года Хоттабыч "вырывал из бороды тринадцать волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное слово "лехо-доди-ликрас-кало". В более поздних изданиях он произносит "какое-то странное и очень длинное слово". "Лехо-доди-ликрас-кало" - это первая строчка пиюта, то есть еврейского литургического гимна, "Лехо доди", исполняемого в синагоге в пятницу в знак приветствия наступления шаббата. Строчка переводится с иврита как "Выйди, мой возлюбленный, встретить невесту". Считается, что из второго издания заклинание убрали из-за разгрома ЕАК (Еврейского антифашистского комитета) и на фоне проводившейся в прессе и в искусстве кампании по борьбе с космополитизмом.

Поэтому и имя автора указали на обложке как Л. Лагин, а не Лазарь Иосифович Лагин. Кстати, псевдоним Лагин получился из первых слогов имени и фамилии писателя Лазарь Гинзбург.Нет заклинания и в картине 1956 года . Для сценария фильма использовалась сокращённая версия повести 1955 года.Знаменитое заклинание появилось в радио-сказке "Старик Хоттабыч" в инсценировке С. Богомазова, позже изданной на пластинке. Освободившись от кувшинного рабства, Хоттабыч поёт песенку: Знают волны в океане И хрустальный свод небес О седом Абдурахманне, Повелителе чудес. В этом глиняном сосуде - Заколдованный туман. Здесь томиться, плачьте, люди, Старый джинн Абдурахманн. А потом приговаривает: "Урла, шурла, дурла! Трах-тибидох!" Позже он повторяет заклинание на разные лады, когда творит волшебство. Кстати, Хоттабычу для волшебства необязательно рвать волоски, для него это что-то вроде традиции. Эта замечательная радио-сказка очень полюбилась маленьким слушателям. Многим пластинка нравится даже больше, чем фильм. О популярности аудиоверсии говорит тот факт, что заклинание "трах-тибидох" вошло в народ. Радиоспектакль и сейчас прекрасно слушается без скидки на солидный возраст. Но есть у спектакля один недостаток - очень уж короткий.В пародии на "Старика Хоттабыча" в "Ну , погоди!" Заяц тоже произносит "трах-тибидох".Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: