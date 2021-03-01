8 вещей, истинное назначение которых до сих пор путают

Всегда есть полезные хитрости, простые, но многим не известные. /Фото: foodsgalore.files.wordpress.com
Многие повседневные задачи мы выполняем не задумываясь, по привычке. Однако большинство из них имеют определенные хитрости, знание которых помогает значительно облегчить жизнь и сэкономить время. Редакция предлагает узнать несколько лайфхаков, которые точно пригодятся в современной рутине.
1. Дополнительное место для покупок
Иногда покупок так много, что места даже в тележке не хватает. /Фото: sovetik.club
Многие люди делают покупки на длительный период времени. Из-за этого продуктов получается так много, что сложенные в пакеты, они не помещаются обратно в корзину. Немаловажную роль в этом продуктовом буме играют и различные акции и скидки. Однако и у продуктовой тележки есть свои секреты, которые способны помочь покупателям без стеснения брать побольше продуктов и потом с удобством транспортировать их к своей машине. На задней части тележки, прямо за детским сидением, располагается прочный крючок, на который можно повесить дополнительный пакет — очень практичное решение.
На тележке обычно есть дополнительное место для покупок. /Фото: i1.wp.com
2. Использование стикеров
Правильное направление для отрывания стикера. /Фото: net.hr
Стикеры — довольно популярное канцелярское приспособление, которое пользуется популярностью не только в офисе, но и дома. Многие люди любят оставлять другим послания или делать важные пометки лично для себя. Однако помимо удобства в стикерах есть и раздражающая черта — отрывая их снизу вверх, листик принимает неприятное загнутое положение. Казалось бы мелочь, но все равно может мешать или портить красивый вид рабочего стола. Но и с этой досадной трудностью можно справиться в два счета: просто отрывать листик с одного края и двигаясь вбок. Так он получится идеально ровным.
Сначала стикеры не пользовались популярностью. /Фото: publimetro.pe
Интересная информация: Впервые стикеры появились на потребительском рынке в 1980 году в Америке. Однако сначала они не вызвали интереса у покупателей. Чтобы простимулировать спрос, было принято решение раздать в офисах и простым людям 11 тысяч пробных экземпляров. Всего за три месяца такая тактика дала свои плоды, и в компанию поступило 4 тысячи заказов. Канареечный желтый цвет запатентован, выпускать его может только первоначальный производитель.
3. Строительные стяжки и хомуты
На пластиковых стяжках есть маленький секрет. /Фото: stroykamarket.com
Строительные стяжки — отличные приспособления, с помощью которых можно что-то надежно зафиксировать. Однако когда доходит до их снятия — возникают проблемы. Приходится искать нож и действовать очень аккуратно. Чтобы сделать все намного проще, можно воспользоваться простым лайфхаком. Достаточно с помощью тонкого прочного предмета отогнуть замочек на хомуте, и он с легкостью раскроется.
4. Идеальные ломтики хлеба
Свежий хлеб надо резать особым способом. /Фото: i.pinimg.com
Даже такое простое дело, как нарезка хлеба, имеет свои особенности. Часто, покупая свежую, мягкую и хрустящую выпечку, которую только привезли из пекарни, мы сталкиваемся с неприятной проблемой. Во время нарезания хлеб сминается и ломается, а о красивых и аккуратных тонких ломтиках приходится только мечтать. На самом деле очень просто сделать все как надо: для этого всего лишь нужно перевернуть хлеб основанием вверх. Эта часть выпечки более ровная, поэтому ломтики будут нарезаться быстрее и аккуратнее.
5. Умный блендер
Блендер не только готовить умеет, но и мыть себя. /Фото: moneypit.com
Готовить молочные коктейли, десерты или пюре дома — отличная затея. Лучший помощник во всех этих затеях — блендер. Однако вот мыть его потом доставляет мало удовольствия. Можно значительно облегчить себе задачу и сэкономить время на что-то более приятное, если воспользоваться функцией самоочищения блендера. Для этого в него нужно капнуть немного моющего средства, налить горячей воды и включить, чтобы он сам смыл все остатки готовки. После следует просто промыть проточной водой.
6. Чистая плита
С таким небольшим дополнением содержимое кастрюльки останется исключительно внутри. /Фото: i.ytimg.com
Один из неприятных моментов готовки — последующая уборка. Особенно если еда выкипает и сбегает прямо на плиту, потом пригорает и не хочет быстро отмываться. Стоит только отвлечься на пару секунд, а суп уже может запачкать все вокруг. Чтобы избежать этой неприятной ситуации, можно использовать простой лайфхак. Поперек кастрюли всего лишь нужно положить деревянную ложку или лопатку. С их помощью будут лопаться пузырьки кипящей воды, и ничего не выплеснется наружу.
7. Идеальная одежда
Пемза приходит на выручку. /Фото: i.pinimg.com
От частого использования на различных тканях могут появляться нелицеприятные катышки. Они очень портят внешний вид одежды и сильно ее старят. Однако существует несколько простых способов избавиться от катышков и при этом не испортить вещь. Например, можно воспользоваться бритвой и аккуратно их срезать. Также существует специальная машинка, которая быстро и полностью срезает все катышки — она хорошо подходит для глобальных работ, например, с мебелью. А еще можно воспользоваться пемзой — она действует деликатно и безотказно.
8. Очень холодные напитки
С помощью простого лайфхака заморозить напитки можно вдвое быстрее. /Фото: lifetonik.co
Когда очень хочется поскорее заморозить напитки и насладиться живительной прохладой, большинство людей отправляют их в морозильную камеру. Однако такое решение чревато порчей бутылки и вытеканием ее содержимого. Избежать этого и получить в итоге холодный напиток очень быстро поможет простой трюк: нужно смочить бумажные полотенца и обернуть ими бутылку, после чего отправить ее в холодильник. Пару минут, и приятная температура будет обеспечена.
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