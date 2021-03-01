8 вещей, истинное назначение которых до сих пор путают

Всегда есть полезные хитрости, простые, но многим не известные. /Фото: foodsgalore.files.wordpress.com

1. Дополнительное место для покупок

Иногда покупок так много, что места даже в тележке не хватает. /Фото: sovetik.club

На тележке обычно есть дополнительное место для покупок. /Фото: i1.wp.com

2. Использование стикеров

/Фото: net.hr Правильное направление для отрывания стикера./Фото: net.hr

Сначала стикеры не пользовались популярностью. /Фото: publimetro.pe

3. Строительные стяжки и хомуты

На пластиковых стяжках есть маленький секрет. /Фото: stroykamarket.com

4. Идеальные ломтики хлеба

Свежий хлеб надо резать особым способом. /Фото: i.pinimg.com

5. Умный блендер

Блендер не только готовить умеет, но и мыть себя. /Фото: moneypit.com

6. Чистая плита

С таким небольшим дополнением содержимое кастрюльки останется исключительно внутри. /Фото: i.ytimg.com

7. Идеальная одежда

Пемза приходит на выручку. /Фото: i.pinimg.com

8. Очень холодные напитки

С помощью простого лайфхака заморозить напитки можно вдвое быстрее. /Фото: lifetonik.co