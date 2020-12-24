10 фобий, терроризирующих мир

Они могут быть иррациональными, но их страх всегда настоящий. Если вы отказываетесь летать самолетом, вам страшно от одной мысли подъема по лестнице, трясет от соседского тойтерьера или холодный пот выступает при виде капли крови, вы не один такой. Фобии довольно распространенное явление: некоторые пришли к нам с эволюцией, в то время как другие появляются от полученного опыта. Но все они пугают до чертиков.
№10: Кинофобия – боязнь собак
Для кого-то лучший друг, а для кого-то худший кошмар. Как правило вызвана негативным прошлым опытом, боязнь собак, является наиболее распространенной фобией животных. Некоторые боятся определенной породы, а кто-то укуса. Обычно диагностируется в возрасте 5-9 лет и проявляется в виде одышки, усиленного сердцебиения и тошноты.
№9: Трипанофобия – боязнь уколов
Если дети в принципе не большие поклонники уколов, то вот некоторые люди никогда не перестают бояться игл. Встретившись со своим страхом такие люди страдают от роста сердечного ритма и артериального давления, а после, такого же стремительного их падения, в крайних случаях вплоть до смерти.
№8: Логофобия/глоссофобия – боязнь публично говорить/выступать на сцене
Эти фобии довольно сильно влияют на повседневную жизнь, на самом деле они настолько опасны, что могут приводить к алкоголизму и пристрастию к наркотикам, как к форме самолечения. Возможное унижение, смущение кажутся таким людям настоящим бедствием. Обычно результатом становятся покраснения на коже, потливость, тошнота, заикание или приступы паники, с которыми не так-то легко справиться.
№7: Танатофобия/некрофобия – боязнь смерти/мертвецов и похоронных принадлежностей
Эти фобии могут перерастать в навязчивую идею и приводить к ряду строгих процедур в жизни, направленных на здоровье, и пристальное внимание к лечащим врачам. На эти опасения сильно влияют культурные и религиозные убеждения этих людей, которые могут усиливать фобии.
№6: Коулрофобия/педиофобия – боязнь клоунов/кукол
Два символа детства, но в то же время они вызывают страх у взрослых. В основе обоих страхов лежит подсознательное, где объекты фобии близки или напоминают человека, но не достоверно, и от этого становятся жуткими. Исследователи утверждают, что боязнь клоунов относительно новая, однако широко распространенная фобия, за это можно сказать отдельное спасибо Стивену Кингу.
№5: Акрофобия – боязнь высоты
Вы никогда не сможете убедить такого человека прыгнуть с тарзанки или с парашютом, или даже прокатиться на колесе обозрения. Однако это одна из самых естественных фобий. Тесты показали, что даже младенцы имеют врожденную боязнь высоты. Но не у каждого боязнь высоты достигает уровня именно фобии. Вы догадаетесь о ее наличии, если на высоте у вас начнется паника или вы оцепенеете. Обычно такие люди всеми возможными способами избегают высоких точек на местности.
№4: Птеромеранофобия – боязнь летать
Иногда клаустрофобия, акрофобия, социальная тревожность и даже боязнь смерти, как и боязнь полетов – мешают людям путешествовать по воздуху. Не смотря на то что, самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, страдающего фобией не переубедить. Скорее всего не эволюционно достигнутая фобия, так как люди не летали до 20-го века, птеромеранофобию считают результатом работы средств массовой информации и медиа, накручивающих шум вокруг негативных ситуаций.
№3: Мизофобия – боязнь заражения
Судя по продажам дезинфицирующих средств, эта фобия находится на подъеме. Часто называемая так же гермофобия (боязнь микробов) приводит к тому, что люди страдающие ей начинают часто мыть руки, иногда боятся рукопожатий или подобных жестов и одержимы навязчивой идеей грязного окружения, вплоть до изоляции собственной персоны в стерильных помещениях. На самом деле, страх может быть связан с обсессивно-компульсивным расстройством, и может приводить к депрессии или изоляции, если не осуществлять лечение должным образом.
№2: Агорафобия/клаустрофобия – боязнь открытых/замкнутых пространств
Мало того, что агорафобия это боязнь открытых пространств, так это еще и страх перед большим скоплением людей, где нет свободного доступа к выходу. Таким образом эти люди с тяжелой формой, могут приговаривать себя к заточению у себя дома, т.к. считают это место единственным безопасным. Клаустрофобия действует наоборот: людям кажется что они замурованы и не могут выйти даже в помещениях без окон, не говоря уже о лифтах и туалетах.
№1: Арахнофобия/офидиофобия – боязнь паукообразных/змей
Конечно человека испытывающего восторг от этих животных нужно поискать, но тех у кого от этих тварей бегут мурашки по коже большая часть населения планеты. Бояться пауков и змей – никто и не будет обвинять таких людей в трусости! Женщины испытывают страх перед ними чаще чем мужчины, и скорее всего боязнь происходит от эволюции или личного опыта. Так что же происходит с такими людьми? Даже фотографии могут вызывать приступы тревоги, крики, обмороки и другое.
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