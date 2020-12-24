10 фобий, терроризирующих мир

Они могут быть иррациональными, но их страх всегда настоящий. Если вы отказываетесь летать самолетом, вам страшно от одной мысли подъема по лестнице, трясет от соседского тойтерьера или холодный пот выступает при виде капли крови, вы не один такой. Фобии довольно распространенное явление: некоторые пришли к нам с эволюцией, в то время как другие появляются от полученного опыта. Но все они пугают до чертиков.









№10: Кинофобия – боязнь собак

№9: Трипанофобия – боязнь уколов

№8: Логофобия/глоссофобия – боязнь публично говорить/выступать на сцене

№7: Танатофобия/некрофобия – боязнь смерти/мертвецов и похоронных принадлежностей

№6: Коулрофобия/педиофобия – боязнь клоунов/кукол

№5: Акрофобия – боязнь высоты

№4: Птеромеранофобия – боязнь летать

№3: Мизофобия – боязнь заражения

№2: Агорафобия/клаустрофобия – боязнь открытых/замкнутых пространств

№1: Арахнофобия/офидиофобия – боязнь паукообразных/змей