Зачем советские инженеры спроектировали машину, на которой нужно было ездить лежа

Австрийский автомобиль также предусматривал передвижение лежа. /Фото: wikipedia.org

Даже попытка приспособить амфибию инженерных войск ГАЗ-46 ни к чему не привела. /Фото: carakoom.com

Так выглядел прототип НАМИ-032М. /Фото: kolesa.ru

Схема санитарного автомобиля-амфибии. /Фото: maximonline.ru