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Зачем советские инженеры спроектировали машину, на которой нужно было ездить лежа


Зачем советские инженеры спроектировали машину, на которой нужно было ездить лежа


Этот проект разрабатывался в настоящем режиме секретности, несмотря на то, что автомобили подобного вида уже появлялись в армиях других стран. Однако советское командование хотело большего - создать санитарный автомобиль, который мог бы и по снегу проехать, и по воде проплыть, и защитить от свистящих во время боя пуль. Именно таким был спроектирован ЛуАЗ-967 - машина, в которой в целях безопасности можно ехать...лежа.

История этой необычной военной машины началась еще 50-х годах прошлого века, когда командование впервые задумалось над концептом военно-санитарного автомобиля под названием «транспортер переднего края», или ТПК. В некотором смысле эта идея была навеяна зарубежным опытом, ведь австрийский Steyer Haflinger или американский М274 удовлетворяли те же цели, что ставились в советском проекте - машина, на которой с поля боя забирали бы раненных, а чтобы не попасть под пули, управлять ею можно было бы лежа.http://funhere.ru/?p=16478
Австрийский автомобиль также предусматривал передвижение лежа. /Фото: wikipedia.org

Австрийский автомобиль также предусматривал передвижение лежа. /Фото: wikipedia.org

 

Но в СССР решили создать автомобиль более совершенный - он должен быть не только максимально малогабаритной, но и легкой амфибей с высокими грузовыми возможностями, и, конечно, универсальной проходимостью.


Первой попыткой воплотить в жизнь подобную задумку стала разработка инженеров МЗМА (ныне - АЗЛК). Но данный вариант не мог преодолевать водные «барьеры» и в итоге был забракован. Следующей попыткой стал а автомобиль на узлах внедорожника «Москвич-415», но и он не устроил военное командование - на этот раз габаритами.
Даже попытка приспособить амфибию инженерных войск ГАЗ-46 ни к чему не привела. /Фото: carakoom.com

Даже попытка приспособить амфибию инженерных войск ГАЗ-46 ни к чему не привела. /Фото: carakoom.com

 

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда к разработке присоединились инженеры московского института «НАМИ». Четыре года (1957-1961) они создавали удовлетворительный прототип, которым в итоге стала машина с индексом НАМИ-032М. Вот только если в теории автомобиль отвечал всем требованиям, то во время испытаний выяснилось, что мотоциклетный мотор для такого агрегата недостаточно сильный. Проект снова на время приостановился.
Так выглядел прототип НАМИ-032М. /Фото: kolesa.ru

Так выглядел прототип НАМИ-032М. /Фото: kolesa.ru

 

В итоге разработку ТПК вскоре передали для доведения до ума на Запорожский автомобильный завод. Именно так смогли подобрать машине удовлетворительный двигатель. В результате в 1967 году - спустя более десяти лет после начала проекта — транспортер переднего края все-таки был завершен.

В общих чертах автомобиль был подобен на оригинальный НАМИ-032М, но новый ТПК оснастили мощным 1,2-литровым 27-сильным мотором, 4-ступенчатой механической коробкой передач, а также стандартным водооткачивающим насосом. Такой апгрейд позволял машине сохранять функции амфибии даже при неблагоприятной погоде.

Схема санитарного автомобиля-амфибии. /Фото: maximonline.ru

 

Интересно, что серийное производства ТПК было развернуто практически сразу, в 1968 году, но не на базе ЗАЗе, а на другом заводе УССР, в городе Луцк. Выпуск ЛуАЗ-967 продолжался всего несколько лет, а в 1972 году был разработан усовершенствованная моедль ЛуАЗ-967М. Всего на момент развала Советского Союза в общей сложности было построено около 20 тысяч экземпляров данной машины.
Внешний вид ЛуАЗ-967 серийного производства. /Фото: hsmedia.ru

Внешний вид ЛуАЗ-967 серийного производства. /Фото: hsmedia.ru

 

Военную службу ТПК ЛуАЗ-967 и ЛуАЗ-967М несли не только в армии СССР, но и за его пределами - в других стран-членах Варшавского договора. Впрочем, такое положение дел неудивительно - в советский период передний край возможных боевых действий располагался именно на границе в Западом.

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Зачем советские инженеры спроектировали машину, на которой нужно было ездить лежа

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Зачем советские инженеры спроектировали машину, на которой нужно было ездить лежаПодписаться на мой Instagram
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