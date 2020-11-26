Криминальная история «Бирюзовой Мэрилин»

Работа, созданная после самоубийства самой знаменитой актрисы всех времен Мэрилин Монро, является одной из 27 знаковых картин Энди Уорхола. А еще с ней связана криминальная история, ведь «Бирюзовая Мэрилин» чуть не попала в руки преступницы.
Ярким примером POP-ART стиля Энди Уорхола является серия работ «Застреленные Мэрилин». Это четыре однотипных картины, с одним и тем же изображением дивы, но с разными цветовыми схемами. «Застреленные Мэрилин» Уорхола олицетворяют все то, чем является поп-арт. Прежде всего, благодаря отсылке к самой диве Мэрилин Монро, которая была иконой поп-культуры. Поп-арт начал свое движение в Лондоне благодаря независимой группе художников, которых привлекла реклама, изображающая американскую массовую культуру. В связи с этим все, что касается массовой культуры, будь то музыка, реклама или танцы, стало основной темой британского поп-арта.
Роль Мэрилин в творчестве Уорхола
Зацикленность Уорхола на актрисе как на медиа-героине привела к тому, что он создал сотни вариаций с Мэрилин. Картины отражали различные цветовые схемы на протяжении всей его карьеры. Уорхол экспериментировал с яркими оттенками, которые стали знаковыми для поп-арта.
Мэрилин Монро олицетворяла две любимые темы Энди Уорхола: символ pop-art и культ знаменитости. В последующие два года Уорхол сделал тридцать шелкографических картин с Мэрилин, используя ту же обрезанную рекламную фотографию из фильма «Ниагара» 1953 года. Фотографом был Джин Корман, а снимок был сделан на открытом воздухе. Набор из девяти работ Уорхола был выпущен в 1967 году тиражом 250 экземпляров. В течение следующих двадцати лет Уорхол несколько раз пересматривал свою серию «Мэрилин», добавляя новые цветовые решения: тыквенный, черно-коричневый, синий и ярко-зеленый.
«Золотая Мэрилин»
Особенно интересна «Золотая Мэрилин», которая стала первой работой Уорхола после смерти кинозвезды. Он использовал на холсте переливающееся золото, а в центре с помощью шелкографии изобразил лицо звезды. Стиль «Золотой Мэрилин» напоминает византийские христианские иконы. «Золотая Мэрилин» Уорхола была продана архитектору Филиппу Джонсону в 1964 году за 2000 долларов. Затем он передал ее в дар Музею современного искусства в Нью-Йорке, где картина хранится по сей день.
«Золотая Мэрилин»
С серией работ Уорхола связана трагическая и отчасти криминальная история. Однажды, посетительница студии Уорхола выстрелила в стопку картин из револьвера, оставив нетронутой только одну. Ею была «Бирюзовая Мэрилин».
Криминальная история
В 1964 году Энди Уорхол собирался выпустить новую серию работ с Мэрилин. Это были одинаковые изображения девушки с разным цветовым фоном: красным, оранжевым, голубым, синим и бирюзовым. Художник хранил их в своей студии на 47-й Ист-стрит в Манхэттене.
Студия Уорхола
Когда Уорхол заканчивал свою новую серию работ, американская художница по имени Дороти Подбер увидела недавно завершенные картины, сложенные друг против друга в студии, и спросила у Энди, может ли она посмотреть их. Уорхол позволил посетительнице посмотреть работы. Затем Подбер вытащила револьвер из сумочки и прострелила четыре работы с Мэрилин. Идеальный выстрел пробил дыры прямо в центре лба изображенного лица Мэрилин. Уорхол был шокирован. Преступнице удалось прострелить 4 полотна, а 5-е осталось невредимым (оно в это время находилось в другом месте этой студии). Именно этот инцидент повлиял на то, что Уорхол назвал свою серию «Застреленные Мэрилин».
Застреленные Мэрилин
Кто она – Дороти Подбер?
Дороти Подбер – дикое дитя нью-йоркской арт-сцены 1950-х годов. Получила известность благодаря тому, что размахивала пистолетом и пронзила лоб изображенной Мэрилин Монро на работах Энди Уорхола. До преступного инцидента Подбер была самостоятельной художницей и помогала руководить галереей Нонагон на Манхэттене, которая демонстрировала работы юной Йоко. Также она занималась организацией джазовых концертов. Есть и немало сомнительных фактов в биографии Подбер.
Дороти Подбер
Например, печальную известность она получила как муза и соучастник художника Рэй Джонсона, с которым она устраивала импровизированные события на улицах Манхэттена. В одном из них она и Джонсон убеждали людей с улицы впустить их в свои квартиры, где они затем проигрывали пластинки логопедов, содержащие образцы заикания. Люди были довольно озадачены, чего и следовало ожидать. Подбер упивалась своей репутацией плохой девочки. В интервью в 2006 году она сказала: «Я всю жизнь была плохой. Моя профессия - подшучивать над людьми».
Чем же закончилась история с выстрелом?
Этот инцидент, конечно, подпортил работы Уорхола. Но художник не растерялся. Уорхол решил закрасить заделанные пулевые отверстия, сохранив на полотнах след от выстрела. Он сделал эту историю не только достоянием общественности, но и продал свои произведения вдвое дороже, переименовав их в «Застреленные Мерлин».
Оранжевая Мэрилин
Сейчас все портреты с «запахом пороха» находятся в руках частных коллекционеров. Грамотный маркетинговый ход Уорхола привёл к тому, что на протяжении 10 лет рекорд Уорхола принадлежал шелкографии 1964 года «Оранжевая Мэрилин», проданной на Sotheby’s в 1998 году за $17,3 миллиона. В свою очередь, «Бирюзовая Мэрилин» — единственная уцелевшая от выстрела Подбер работа, — была приобретена в 2007 году за $80 миллионов.
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