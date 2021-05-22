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Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?


Этот вопрос интересует домашних умельцев, решивших выполнить кладку печи или камина. Он также весьма актуален для всех, у кого в доме есть печное отопление. Отделка очага простой штукатуркой не отличается высокой эстетикой и после десятка лет эксплуатации просит замены.

Конечно, трещины и отслоения отделочного слоя можно отремонтировать. Однако, после подобной процедуры печка выглядит не лучшим образом и через непродолжительное время снова начинает трескаться.

Мы подскажем вам, чем облицевать печь или камин так, чтобы они отлично выглядели, хорошо отдавали тепло и долго не требовали ремонта.

Выбор материалов для облицовки печи или камина

Принципиальной разницы в отделке этих отопительных конструкций нет. Все, чем облицовывают печь, подходит для камина. А вот требования к отделочным материалам в обоих случаях вполне конкретные:

  • Высокая термическая стойкость;
  • Хорошая теплопроводность (тепловая отдача);
  • Механическая прочность;
  • Прочное сцепление с раствором;
  • Эстетичный вид.

Изобретать новый вид облицовки вам не придется. Практика печного дела предлагает немало вариантов выполнения этой работы и материалов для ее выполнения.

Профессиональные мастера используют для отделки печей и каминов такие материалы:

  • Кирпич;
  • Керамическую плитку (терракотовую или майолику);
  • Изразцы;
  • Натуральный камень (мрамор, базальт, песчаник, сланец, гранит).

В последние годы к ним присоединились искусственный камень и талькохлорит.

Кирпичная облицовка

Если вас устраивает эстетика керамического кирпича, то используйте данный материал для облицовки. Самый сложный вопрос – защита нагретой поверхности от трещин в этом случае не возникает. Кирпичная облицовка стоит на общем печном фундаменте и не требует использования армирующей сетки.

Отделка печи в доме с помощью лицевого кирпича может вестись одновременно с кладкой. Этот материал хорошо подходит и для улучшения внешнего вида существующей конструкции. Контрастные цвета и фигурные детали приятно преображают вид обычной печки.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

По красоте кирпичная облицовка камина не уступает дорогому мрамору или граниту.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?
Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Кирпичная отделка хорошо подходит и для металлических печей. Здесь между стальным корпусом и кирпичной облицовкой используют балластную засыпку из сухого мелкого песка. Он предохраняет кладку от деформирующего расширения раскаленного металла и хорошо передает тепловую энергию.

Керамическая плитка – вариант для мягкого нагрева

Плитка из глазурованной керамики – весьма популярный и недорогой способ облицовки печей и каминов. Единственное ограничение для этого материала – температура нагрева поверхности. У плитки нет мощных зацепов и замковых соединений для сопротивления температурным деформациям. Поэтому не ставьте ее на печи, которые очень сильно нагреваются при работе. Для каминов (слабый нагрев фасада) она подходит оптимально.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Керамическая клинкерная плитка – отличный «имитатор». С ее помощью вы можете «создать» любой вид отделки: под кирпич, изразцы, древесину, гранит или мрамор.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Тем, кто ищет оригинальное и недорогое решение для облицовки камина или печи, мы советуем попробовать комбинацию декоративного кирпича и керамической плитки.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?
Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Сочетание гладкой и шероховатой текстуры, темных и светлых тонов придаст очагу приятный шарм и очарование.

Изразцы – опыт веков

Печные мастера долго искали способ защиты отделки от температурных деформаций, пока не придумали изразцы. По сути, это обычная глиняная плитка, но особой «объемной конфигурации». На тыльной стороне у изразцов имеются специальные выступы – румпы. Они служат для соединения плиток между собой и связи с массивом кладки.

Печной изразец (вид с тыльной стороны)

Печной изразец (вид с тыльной стороны)

Укладку изразцов ведут одновременно с возведением печи или камина, ряд за рядом. Так получается прочная самонесущая стенка. С основной кладкой ее связывают проволочные «усики», закладываемые в швы между кирпичами.

Между собой изразцовую плитку соединяют при помощи стальных скоб-зацепов. С кирпичной стенкой печи их связывает не только проволока, но и раствор, закладываемый в румпы и в пространство между плитками.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Технология облицовки изразцами отличается от обычной печной отделки. Сначала ставят ряд плиток, закрепляют их между собой и забивают румпы глиняным раствором. Только после этого вплотную к ним кладут кирпичную стенку печи.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Богатство декора и цветовой гаммы печных изразцов поражает воображение. Поэтому отделку этим материалом часто приравнивают к высокому искусству.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Натуральный и искусственный камень

Натуральный камень отвечает всем требованиям, предъявляемым к отделке печей и каминов. Он стойко переносит высокую температуру, имеет плотную мелкозернистую структуру и поэтому хорошо передает тепло. Этот материал исключительно долговечен и экологичен.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?
Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Красивая фактура и естественная цветовая гамма – несомненные достоинства каменной плитки. Единственный минус натурального материала – высокая цена. У домашних мастеров сегодня есть экономная альтернатива в виде искусственного камня. Он технологичен в отделке и не уступает натуральному по термостойкости, прочности, красоте и экологичности.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Изготовление искусственного камня не связано с трудоемкой резкой, шлифовкой и полированием. Современные технологии прессования и обжига глины позволяет получать сложные фигурные элементы, не уступающие по внешнему виду дорогим изделиям из натурального камня.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Благодаря созданию термостойких мастик отделка камина камнем стала проще и не требует использования закладных деталей. Поэтому ее активно осваивают домашние умельцы, желающие на равных соперничать с именитыми мастерами.

Талькохлорит – звучит красиво, а выгодно ли?

Хорошо организованная маркетинговая компания творит чудеса. Поэтому сегодня повсюду звучат восторженные отзывы о талькохлорите. Это обычная вулканическая порода, тяжелая, прочная и термостойкая. Чем она лучше базальта, гранита или песчаника вам внятно не ответит никто. Зато по стоимости она не уступает элитному мрамору, доставленному из Италии (от 7 000 руб. за 1м2).

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Пока талькохлорит «прижился» лишь в банях и саунах, где им облицовывают каменки. Использовать его для отделки камина и печи можно, но есть и более экономные варианты.

Цветовая гамма у этого камня довольно бедная. В ней преобладают бледно-серые и зеленоватые оттенки.

Древесина – не только печное топливо, но и красивая отделка

Древесину никогда не исключали из категории отделочных материалов для каминов. Этот материал плохо проводит тепло, поэтому пользоваться им нужно ограниченно и грамотно, применяя как акцент фасадного декора.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

В отопительной печи для древесины также найдется свой уголок. Здесь ее можно использовать для украшения полок, декорирования углов, лежанки и лавок.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Облицовка печи и камина своими руками

Мы рассмотрим несложный вариант – облицовку существующей печи керамической плиткой.

Процесс отделки здесь состоит из следующих операций:

  1. Подготовка поверхности;
  2. Установка стальной сетки;
  3. Оштукатуривание сетки;
  4. Отделка плиткой.

Качественная облицовка печи плиткой не получится, если поверхность не будет освобождена от старой штукатурки и пыли. Швы между кирпичами нужно очистить от раствора на глубину от 5 до 10 мм (для лучшего сцепления с раствором или клеем).

Теперь всю поверхность печи, где будет стоять плитка, нужно затянуть мелкой стальной сеткой (ячейки 15х15 мм). Для ее крепления используют дюбеля с шайбами. Их забивают не в швы кладки, а в отверстия, просверленные в кирпиче. В районе топливника дюбеля ставят чаще, поскольку там происходят самые большие температурные деформации. После установки дюбелей на них натягивают сетку.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Облицовка печи своими руками начинается с первого нижнего ряда. Здесь плитку крепят на жаростойкую мастику или термостойкий клей строго по уровню. Для  нанесения клея используют стандартный зубчатый штукатурный шпатель.

Варианты отделки печей и каминов в доме: плитка, камень или кирпич?

Прижав плитку к кладке, ее выравнивают по горизонтали и вертикали, добиваясь равномерного распределения раствора. Если плитка достаточно толстая, то для ее осаживания используют молоток с резиновым бойком. Для тонкой облицовки лучший монтажный инструмент – руки. Для получения ровного шва используют пластиковые крестики. Правильность установки каждого ряда контролируют уровнем и отвесом.

Закончив облицовку, делают перерыв на 2-3 дня, чтобы клей набрал марочную прочность. После этого приступают к затирке швов, используя сухую цементно-полимерную смесь и резиновый шпатель.

 

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