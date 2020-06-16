Аквариумистику можно было бы назвать видом спорта, потому что в ней есть все — сложности, конкуренция и, конечно же, желание достичь непревзойденных результатов. Люди, создавшие эти восхитительные аквариумные пейзажи, являются экспертами во многих областях — биологии, дизайне, фотографии, а также они мастерски овладели одним из самых сложных искусств — искусством терпения. В конце концов, на создание некоторых из этих водных шедевров ушли месяцы, а то и годы.

В мире даже существует Международный конкурс по аквариумистике, и каждый год он присуждает награды лучшим дизайнерам подводных пейзажей. Предлагаем вам посмотреть на самые впечатляющие из них.

«Запах леса». Павел Баутин, Россия, 2010 год. Гран-при Международного конкурса аквариумистики.

«Бледный ветер». Такаюки Фукада, Япония, 2013 год. Золото Международного конкурса аквариумистики.

«Шепот елей». Серкан Сетинкол, Турция, 2013 год. 27-е место на конкурсе.

«Яркость!» Чоу Ваи Сунн, Гонконг, 2011 год. Бронза.

«Путь на небеса». Дмитрий Паршин, Россия.

«Дикий Запад». Степан Эрделич, Хорватия. Степан Эрделич, Хорватия.

Георги Чаушев, Болгария, 2012 год. Топ-100 конкурса.

Франциско Ву, Испания, 2012 год. Топ-100 конкурса.

Лонг Тран Хоан, Вьетнам, 2012 год. Третье место на конкурсе.