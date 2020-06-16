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Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

Эти пейзажи похожи на декорации к фильму в стиле фэнтези или восхитительный концепт-арт для какой-нибудь игры. Но на самом деле это «всего лишь» аквариумы.

Аквариумистику можно было бы назвать видом спорта, потому что в ней есть все — сложности, конкуренция и, конечно же, желание достичь непревзойденных результатов. Люди, создавшие эти восхитительные аквариумные пейзажи, являются экспертами во многих областях — биологии, дизайне, фотографии, а также они мастерски овладели одним из самых сложных искусств — искусством терпения. В конце концов, на создание некоторых из этих водных шедевров ушли месяцы, а то и годы.

В мире даже существует Международный конкурс по аквариумистике, и каждый год он присуждает награды лучшим дизайнерам подводных пейзажей. Предлагаем вам посмотреть на самые впечатляющие из них.

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Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

«Запах леса». Павел Баутин, Россия, 2010 год. Гран-при Международного конкурса аквариумистики.

Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

«Бледный ветер». Такаюки Фукада, Япония, 2013 год. Золото Международного конкурса аквариумистики.

Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

«Шепот елей». Серкан Сетинкол, Турция, 2013 год. 27-е место на конкурсе.

Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

«Яркость!» Чоу Ваи Сунн, Гонконг, 2011 год. Бронза.

Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

«Путь на небеса». Дмитрий Паршин, Россия.

Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

«Дикий Запад».

Степан Эрделич, Хорватия.

Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

Георги Чаушев, Болгария, 2012 год. Топ-100 конкурса.

Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

Франциско Ву, Испания, 2012 год. Топ-100 конкурса.

Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

Лонг Тран Хоан, Вьетнам, 2012 год. Третье место на конкурсе.

Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

«Паломничество». Синтаро Мацуи, Япония, 2013 год. Пятое место на конкурсе.

 

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