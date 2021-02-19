Почему в Макдональдсе подают мороженое с ложками с пустой ручкой квадратной формы

Наверное, все замечали, что в McDonald’s, как и во многих других фастфудах по всему миру, в стаканчик с мороженым помещают ложку очень интересной формы. В ней самой ничего особенного нет, а вот ручка здесь очень даже необычная. Именно она и вызывает всегда массу вопросов.
Теорий по поводу формы такой ложки очень много / Фото: irecommend.ru
Теорий, почему этот прибор имеет именно такой вид, достаточно много, и у каждого они свои. Самое распространенное предположение – полая ручка предназначена для наполнения ее чем-то. Одни пользователи выдвигают версию, что ее можно заполнить льдом и она будет оставаться длительное время охлажденной. Кто-то решил, что пустая ручка, наоборот, охлаждаться не будет, а значит пользоваться ею будет более удобно и комфортно.
Многие думают, что пустота в ложке для соломинки / Фото: kazan.flamp.ru
По другим версиям, через эту пустоту работники кафе или ресторана засыпают наполнители, шоколадную или карамельную крошку, орешки и прочие продукты. Еще одна догадка базируется на том, что отверстие в ручке необходимо для размещения в ней соломинки. Невероятное предположение, так как мороженое через соломинку съесть уж точно не получится.
Возможно, необычная форма позволяет сделать ложку жестче и практичнее / Фото: trendtwitter.com
Есть и такие пользователи, которые пытаются объяснить феномен с ложечкой с технической стороны вопроса. Необычная форма и конструкция позволяют сделать ручку жестче и практичнее. То есть во время использования ее по назначению исключается риск того, что она будет сломана.
Нестандартная форма обусловлена технологией приготовления мороженого / Фото: travellingmcds.com
В действительности же все гораздо прозаичнее и проще. Гипотезы выдвигаются по одной единственной причине – мы совершенно не знакомы с технологией приготовления этого десерта и работой используемых машин. Ну а если посмотреть, как это работает, да еще и вникнуть, то все становится понятным. Вся процедура полностью механизирована и именно для этой цели и придуман описанный нами предмет.
Ложка с квадратной ручкой вставляется в аппарат для мороженого для размешивания составляющих / Фото: rd.com
Механизм действий работника:
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- выдавливают в стакан порцию мороженого (здесь оно мягкое);
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- затем засыпают наполнитель в виде шоколадной, бисквитной или карамельной крошки, орехов;
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- в аппарат вставляется ложка, и так размешиваются все составляющие;
- после того, как процесс завершается, ложка остается в стакане и с ней мороженое отдают посетителю.
Ложка вполне пригодна для использования, поэтому ее оставляют в мороженом / Фото: nice-gorod.com
В результате мы видим, что ложечка с квадратной пустотелой ручкой требуется только для того, чтобы она крепилась к машине, смешивающей все ингредиенты. С ложкой стандартной конструкции так не получится. Ну а оставляют ее потому, что она вполне пригодна для использования по назначению и смысла в замене нет вообще никакого.
Конечно, обидно за очень интересные версии относительно прибора, но ничего с этим не поделаешь. Ведь в том же Макдональдсе все продумано для мелочей и имеет свое четкое предназначение.
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