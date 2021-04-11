Как бороться со слизнями на участке

Сырая погода, скопление неубранных растительных остатков, высокая трава, тень от построек, настилы – все это становится идеальным укрытием для слизней. Переждав солнечные часы, они выходят на охоту и пожирают все на своем пути.

Избавиться от слизней полностью практически нереально. Не будет своих – приползут с соседнего участка. Однако если своевременно проводить защитные мероприятия и снижать численность вредителей, молодые всходы, а впоследствии и урожай, можно сохранить.

Слизни – общее название брюхоногих моллюсков, в процессе эволюции утративших раковину. Из-за отсутствия раковины, слизни не выдерживают прямых солнечных лучей и вынуждены искать естественные укрытия.



Чем опасны слизни и где они живут

Народные средства от слизней

Ловушки от слизней

Препараты от слизней

Слизни не кусачи, не ядовиты и не нападают на людей. Однако и без этих качеств они доставляют огородникам немало проблем. Эти моллюски абсолютно неприхотливы в выборе пищи, а потому опасны для рассады, трав, овощей, корнеплодов и ягод, то есть почти до всего, что мы выращиваем. Если слизни атаковали огород, в безопасности будут разве что высокие плодовые деревья, поскольку туда брюхоноги за добычей не полезут.Впрочем, на листьях деревьев можно встретить личинку вишневого слизистого пилильщика, которая по виду напоминает своих «приземленных» собратьев, но отстает от них по размерам.Также слизни заводятся в теплицах, подвалах и других теплых помещениях с высокой влажностью.Существенным минусом слизней можно считать их высокую способность к размножению. Во-первых, они гермафродиты, во-вторых, созревают всего за полтора месяца, и наконец, каждая особь способна за лето отложить до 500 яиц. Причем яйца эти (и сами невыросшие особи) прекрасно перезимуют на глубине около 3 см, а весной вновь примутся колонизировать ваш участок. Из этого становится понятно, что не бороться со слизнями нельзя, ведь за один сезон они могут лишить вас большей части урожая.Любая борьба со слизнями начинается с народных средств. Хочется верить, что на ранней стадии они окажутся панацеей и прогонят вредителей к соседям или и вовсе в ближайший лес.Самыми распространенными народными методами борьбы со слизнями являются:опудривание клумб и грядок золой, табачной пылью; мульчирование посадок сосновыми шишками, хвойным опадом, битой яичной скорлупой, ореховой скорлупой, спитым кофе; высадка на грядах с овощами лаванды, тимьяна, шалфея, петрушки, розмарина и других сильнопахнущих трав; огораживание растений бортиками с острыми краями.У слизней много естественных врагов в природе. Они являются желанным источником белка для сорок, ворон, грачей, дроздов, галок, кротов, землероек, ежей, лягушек, ящериц, жужелиц и т.д. Привлечь на свои участки птиц можно кормушками, скворечниками, ягодными кустарниками. Лягушек привлекают небольшие водоемы, ящериц – тенистые укрытия.Следующей по популярности мерой можно считать установку ловушек на слизней. Прямо скажем, интеллектом эти особи не блещут, а значит обхитрить их по силам и ребенку. Поскольку естественной защиты от солнечных лучей у слизней нет, день они пережидают в укрытиях. Достаточно смастерить им это укрытие и можно собирать их в нем по утрам и уничтожать. В качестве «домика» для слизней подойдет охапка листвы или травы, кусок линолеума или ламината, перевернутый таз и все, что создает тень.Еще одна популярная ловушка – неглубокая емкость с пивом. Сложно сказать, почему слизней так привлекает его запах, но сползутся они туда со всей округи, останется только «перезаряжать» ловушку и избавляться от жертв пагубного пристрастия. Впрочем, если этот подход вам претит или ваш слизни оказались трезвенниками, можно заменить пиво любым кисломолочным продуктом.Особенно охотно слизни прячутся в загущенных посадках или непропалываемых междурядьях. Не забывайте сажать растения на правильном расстоянии, полоть и косить траву на участке, это снизит поголовье слизней естественным путем.Если же относительно гуманные меры не дают результата и ходить по дорожкам не поскальзываясь уже не получается, нужно подключать тяжелую артиллерию. К счастью, сейчас в продаже не один десяток препаратов, которые можно успешно применять для борьбы со слизнями. Некоторые из них подходят для применения на грядах в период сбора урожая, другие можно использовать только за определенное время до него или вообще вдали от гряд. В любом случае, выбрать есть из чего.Самыми популярными на данный момент считаются такие средства от слизней как Агрозин, Брос, Хищник, Гроза (Мета), Слизнеед, Улицид, Феррамол.Помните, что чаще всего слизни комфортно чувствуют себя на неубранных участках, хозяева которых редко навещают свои посадки. Уделяйте огороду больше внимания, и с неприятными гостями удастся справиться!