Литовскому художнику Артурасу Тамасаускасу (Arturas Tamasauskas) из всех образов больше всего нравятся птицы. Автор считает не просто оригинальными живыми организмами, но и именует их весьма загадочными механизмами.







Тем не менее, в его сериях стимпанк-механизмов, пернатые существа не занимают ключевое место. Кроме птиц или других живых организмов, Артурасу Тамасаускасу (Arturas Tamasauskas) нравится создавать поистине очень странные стимпанк-механизмы. В то же время, бывают и традиционные. Например, подводные лодки. Правда, все равно в стимпанк-стиле. На первый взгляд, перед вами бездушные «организмы». Но если рассматривать предметы чуть дольше брошенного взгляда, то они начинают понемногу оживать.



















































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