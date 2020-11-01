Как воевали югославские солдаты в Красной Армии

Югославские солдаты в СССР
Нацистская Германия вторглась в Югославию 6 апреля 1941 года, а уже через 11 дней армия королевства капитулировала. Окраины страны аннексировали Третий Рейх, Италия, Венгрия и Болгария. На основной территории были созданы Независимое Государство Хорватия и так называемая Недичевская Сербия (под немецкой оккупацией).
После нападения Гитлера на Советский Союз на Восточный фронт отправился Хорватский легион, состоявший в основном из добровольцев-антикоммунистов. Во время Сталинградской битвы легион был разгромлен. Его командир, подполковник Марко Месич, а с ним 15 офицеров и 100 солдат сдались в плен 2 февраля 1943 года. В Германии Месича сочли погибшим и «посмертно» наградили его Железным крестом. А в Загребе правительство усташей Анте Павелича присвоило командиру легионеров титул «витязя».
Однако вскоре фашисты заговорили о Месиче совсем в другом ключе. В 1944 году советское командование назначило пленного хорвата командующим 1-й отдельной югославской пехотной бригадой, (которую в прессе также именовали Югославской добровольческой частью).Генштаб в Москве, конечно, предпочёл бы поставить во главе подразделения серба по национальности, но из них никого старше лейтенанта в советских лагерях не нашлось.
В состав добровольцев вошли не только хорватские легионеры, но и югославы, по разным причинам оказавшиеся в СССР. Изначально бригада формировалась как часть Югославской королевской армии. Однако летом 1944 года её официально включили в состав Красной Армии. По состоянию на 16 апреля 1944 года в бригаде насчитывалось 1500 человек. Около половины из них составляли хорваты, на втором месте по численности были словенцы. Сербов набралось лишь около 300, представителей остальных народов Югославии можно было и вовсе пересчитать по пальцам.
Идеологическим «окормлением» бригады занимался учреждённый в Москве Всеславянский комитет. Порядки в добровольческой части сильно отличались от советских. Почётное место на мероприятиях отводилось православному и католическому священникам – явление, совершенно немыслимое в других подразделениях Красной Армии. На одном из митингов в Москве православный священник части майор Дмитрий Цветков напомнил о том, что в рядах югославских партизан сражаются «тысячи христианских героев», а также осудил болгарских пастырей, возносящих молитвы за Гитлера.
Боевой путь добровольцев
Первая югославская бригада начала войну в конце июля 1944 года в составе 2-го Украинского фронта. Предполагалось, что на этом участке они быстрее выйдут к югославским рубежам. Осенью югославы приняли участие в Ясско-Кишиневской операции и разгроме Румынии. А 28 сентября с разрешения Иосипа Броз Тито советские войска, а вместе с ними и югославские добровольцы вступили в Югославию.
В Борском округе на востоке Сербии бригада была переподчинена командованию 23-й сербской ударной дивизии. Добровольцы отличились в битве с бойцами 7-й горной дивизии СС «Принц Ойген» под Чачаком в начале ноября, понеся при этом катастрофические потери. После трёхдневной «мясорубки» командование отправило их в тыл. В декабре бригада вернулась на Сремский фронт, где участвовала в сражениях под селами Миклусевяца, Сида, Беркасов и Бапске.
Весной 1945 года добровольцы освобождали города Янина и Биелина в Боснии. Три дня они вели бой с немцами за город Брчко, и на сей раз вышли абсолютными победителями. Солдаты части продолжили гнать оккупантов на северо-запад, а в мае 1945 года вышли к австрийской границе. К этому моменту в составе бригады осталось лишь 20% от первоначального состава, набранного в СССР. Всего за годы войны югославы получили 288 советских орденов и медалей.
После обострения отношений Тито и Сталина в конце 1940-х годов добровольцы получили ярлык «просоветских» элементов. Примечательно, что племянник командира Первой югославской бригады Степан Месич в 2000-2010 годах занимал пост президента Хорватии.
Свежие комментарии