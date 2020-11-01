Как воевали югославские солдаты в Красной Армии

Югославские солдаты в СССР

Нацистская Германия вторглась в Югославию 6 апреля 1941 года, а уже через 11 дней армия королевства капитулировала. Окраины страны аннексировали Третий Рейх, Италия, Венгрия и Болгария. На основной территории были созданы Независимое Государство Хорватия и так называемая Недичевская Сербия (под немецкой оккупацией).

После нападения Гитлера на Советский Союз на Восточный фронт отправился Хорватский легион, состоявший в основном из добровольцев-антикоммунистов. Во время Сталинградской битвы легион был разгромлен. Его командир, подполковник Марко Месич, а с ним 15 офицеров и 100 солдат сдались в плен 2 февраля 1943 года. В Германии Месича сочли погибшим и «посмертно» наградили его Железным крестом. А в Загребе правительство усташей Анте Павелича присвоило командиру легионеров титул «витязя».

Однако вскоре фашисты заговорили о Месиче совсем в другом ключе. В 1944 году советское командование назначило пленного хорвата командующим 1-й отдельной югославской пехотной бригадой, (которую в прессе также именовали Югославской добровольческой частью).

Генштаб в Москве, конечно, предпочёл бы поставить во главе подразделения серба по национальности, но из них никого старше лейтенанта в советских лагерях не нашлось.

В состав добровольцев вошли не только хорватские легионеры, но и югославы, по разным причинам оказавшиеся в СССР. Изначально бригада формировалась как часть Югославской королевской армии. Однако летом 1944 года её официально включили в состав Красной Армии. По состоянию на 16 апреля 1944 года в бригаде насчитывалось 1500 человек. Около половины из них составляли хорваты, на втором месте по численности были словенцы. Сербов набралось лишь около 300, представителей остальных народов Югославии можно было и вовсе пересчитать по пальцам.

Идеологическим «окормлением» бригады занимался учреждённый в Москве Всеславянский комитет. Порядки в добровольческой части сильно отличались от советских. Почётное место на мероприятиях отводилось православному и католическому священникам – явление, совершенно немыслимое в других подразделениях Красной Армии. На одном из митингов в Москве православный священник части майор Дмитрий Цветков напомнил о том, что в рядах югославских партизан сражаются «тысячи христианских героев», а также осудил болгарских пастырей, возносящих молитвы за Гитлера.