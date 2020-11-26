Продукты, которые в супермаркете лучше обходить за версту

Приятная атмосфера, яркие упаковки и ценники со скидками делают супермаркет едва ли не идеальным местом для совершения покупок. Но все это устроено лишь для того, чтобы зарабатывать на клиентах. Не все продукты отличаются должным качеством, а некоторые могут и навредить организму.

К тому же регулярно устраиваемые акции зачастую бывают совсем не выгодными.

Мы считаем, что к покупке еды нужно подходить с умом. Поэтому сегодня разберемся в том, от каких товаров стоит отказаться ради экономии денег и здоровья.



Особое внимание стоит уделять способу хранения и сроку годности

Некоторые продукты могут оказаться опасными для здоровья

Акции — это не всегда выгодно

Но обман встречается не только в акциях

Обезжиренный кефир

Продукты, содержащие сахарозаменители

Этикетку с датой фасовки нарезанного сыра без труда могут переклеивать до тех пор, пока продукт не утратит товарный вид. Чаще всего это происходит с дорогими сырами, которые хуже продаются. Лучше попросить отрезать кусочек от большого куска или разрезать новую головку.Тщательнее нужно подходить к выбору молочных продуктов, отдавая предпочтение проверенным маркам. История от логиста одного из торговых складов: «Столкнулся с настоящим чудом. Производитель изобрел машину времени и начал массовое производство молока из будущего».Полиэтиленовые пакеты — это не самая надежная упаковка. Чтобы продукт сохранился, нужно строго придерживаться сроков и температурного режима.Пользователь Pikabu заметил кефир, который хранили неправильно: «Сразу вспомнил. В детстве меня отправили в магазин за кефиром. Прибегаю я с такой же упаковкой и с радостным воплем заявляю: „Мама, смотри, тут даже перелили! Я специально побольше выбрал!“».Работники супермаркетов не рекомендуют брать хлеб в магазинной упаковке. «Некоторые поставщики привозят буханки, которые нам приходится самостоятельно упаковывать. Делает это обычно уборщица, и, как правило, без перчаток».Внимательнее нужно присматриваться и к сладостям, которые упаковывают в магазине. Порой их освежают лишь за счет нового ценника.Специалисты не рекомендуют брать маринованное мясо, так как в нем множество добавок и воды. Сотрудник мясного отдела поделился еще более неприятным нюансом: «Практически всегда это продукт с истекшим сроком годности. А специи добавляют, чтобы заглушить аммиачный запах». Такое мясо может пойти и на фарш для котлет или для колбас и прочих «готовых» товаров из ассортимента супермаркетов.В супермаркетах нередко заводятся птицы, а порой появляются даже грызуны и коты. Вряд ли кому-то захочется покупать развесной товар после просмотра подобных кадров.Порой финики блестящие и липкие, так как их отмачивают в сахарном сиропе. Подобные условия — настоящий рай для бактерий. А курага бывает ярко-оранжевой из-за добавления диоксида серы, который может вызвать головную боль и першение в горле. Натуральный финик матовый и плотный, а курага — темная, ближе к коричневому цвету.Слабосоленая селедка в пластиковой упаковке и красная икра. Эти продукты хранятся только в масле. Если его нет внутри упаковки или же внутри банки (с икрой), значит в продукт добавили запрещенный препарат — уротропин.Майонез в пластиковой банке. Если стенки упаковки не достаточно толстые — через них может проникать кислород. Он вступает в реакцию с майонезом, тот окисляется, теряет цвет, вкус, быстрее портится. Так что покупатель рискует приобрести уже полностью вышедший из годности товар.Стоит лишний раз изучить составЛюбимые всеми мармеладные мишки — это всего лишь смесь сахара, крахмала, лимонной кислоты и желатина. Как известно, желатин делают из отходов мясной промышленности: костей, кожи, хрящей, которые перемалывают и кипятят.Мюсли давно стали синонимом правильного питания. Однако в магазинном варианте содержится большое количество сахара. Гораздо дешевле и полезнее будет сделать мюсли самостоятельно, смешав овсяные хлопья, орехи, ягоды и фрукты.Многие знают, что в крабовых палочках нет и следа краба, но продолжают их покупать. Эксперты говорят: «Крабовые палочки не имеют ничего общего ни с крабами, ни с рыбой. И, несмотря на низкую калорийность, продукт состоит из углеводов и химических добавок».Даже если производитель делает скидку на свой товар, далеко не факт, что супермаркет ее сохранит. Пользователь Pikabu заметил такую «акцию»: «10 % бесплатно, но ₽ 40 все же доплатите». И поделился этим снимком.Акции могут быть не тем, чем кажутся. К примеру, на этом фото крабовые палочки одной марки и в одинаковых по размеру упаковках имеют разную стоимость. Стоит заметить, что выгода здесь не в пользу товара со скидкой.Желтые ценники привлекают покупателей и создают ощущение выгодной покупки. Но порой это лишь способ выделить конкретный товар среди множества других, и не всегда желтый ценник гарантирует, что покупка будет для вас выгодна.Стоит остерегаться ярких и идеальных внешне овощей, так как зачастую они напичканы химикатами, придающими им привлекательный вид. Овощи, выращенные в естественных условиях, имеют более тусклый цвет.При покупке овощей и фруктов стоит соблюдать одно правило: выбирать плоды, собранные недавно и недалеко. Чем свежее плод, тем он полезнее, а чем ближе растет, тем меньше необходимости в махинациях по сохранению его товарного вида.Названия «творожок» и «сгущенка» маскируют дешевые аналоги настоящих продуктов. Как правило, в ингредиентах не найдется ничего общего ни с творогом, ни со сгущенным молоком.Оценить качество меда в запечатанном виде не смогут и пчеловоды. Даже привлекательный продукт может оказаться либо с примесью сахара, либо подвергшимся тепловой обработке. Особенно специалисты советуют избегать суррогатов: «крем-мед» или «медовый мусс» — это всего лишь кондитерский продукт.В пакетах с заморозкой зачастую льда не меньше, чем овощей. В остальном же овощи в замороженном виде так же полезны, как и свежие. Но стоит помнить, что после 3 месяцев хранения они начинают терять витамины.По словам доктора медицинских наук и диетолога Мариат Мухиной, лучше все-таки выбирать кефир с жирностью 3,2 %. Обезжиренный кефир не содержит жиров, и жирорастворимые витамины, например витамин D, при отсутствии молекул жира не усваиваются. А витамин D необходим для усвоения кальция.Немецкие ученые заявляют, что хоть сахарозаменитель и не провоцирует риск онкологических заболеваний, но его употребление неоправданно — он не помогает нормализовать колличество сахара в крови и сбросить лишний вес. Подробнее можно прочесть здесь.