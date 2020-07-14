«Кедровая» башня с настоящими деревьями: новая экологическая концепция

Ежегодно по всему миру сдаются в эксплуатацию сотни жилых многоэтажек. В основе своей это серые, ничем не примечательные бетонные «коробки» без какой-либо изюминки. Итальянский архитектор решил пойти по другому пути и разработал проект здания с настоящими кедровыми деревьями на балконах. Зеленые насаждения защитят апартаменты от шума, ветров и уличной пыли.



La Tour des Cedres – концепт жилой башни с зелеными насаждениями.







Известный архитектор Стефано Боери (Stefano Boeri) представил очередной амбициозный проект многоэтажного жилого здания, покрытого вечнозелеными деревьями и кустарниками La Tour des Cedres («Кедровая башня»). Дом будет расположен в Лозанне (Швейцария).



Проект итальянского архитектора Stefano Boeri.







Высота 36-этажного кондоминиума составит 117 метров. А «изюминкой» фасада станут саженцы более чем 100 кедров, 6000 кустарников и 18000 прочих зеленых насаждений. Кедр был выбран из-за его долговечности и способности противостоять температурным перепадам. Растения защитят апартаменты от суровых ветров, уличного шума и пыли. Кроме того, жителями этого здания будет гораздо приятнее выглядывать из окон.



Кедровая башня – 117 метровое здание с деревьями на этажах.







Внутри многоэтажки будут расположены трех- или шестикомнатные апартаменты, тренажерный зал, ряд офисных помещений.

А на верхнем этаже оборудуют ресторан потрясающим панорамным видом на город Строительство должно начаться в 2017 году.La Tour des Cedres. Апартаменты.Тенденция сажать деревья прямо на крышах домов приобретает все большую популярность. Таким образом специалисты хотят уменьшить концентрацию вредных городских испарений. Так группа вьетнамских архитекторов студии Vo Trong Nghia Architects разработала и реализовала проект жилого комплекса, состоящего из пяти монолитных домов, с посаженными на их крышах деревьями.La Tour des Cedres – здание с деревьями на балконах.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)