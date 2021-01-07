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Как улучшить состояние кожи: доступная альтернатива дорогому коллагену


Как улучшить состояние кожи: доступная альтернатива дорогому коллагену

О коллагене и его полезных свойствах для организма в наше время знают практически все, как и о его цене. Удовольствие, прямо скажем, не из дешевых. Но мало кто знает, что этот дорогостоящий продукт можно легко заменить более дешевым аналогом и получить при этом отличный результат.

Многие спортсмены употребляют пищевой желатин вместо дорогостоящего коллагена / Фото: ucrazy.ru

Многие спортсмены употребляют пищевой желатин вместо дорогостоящего коллагена / Фото: ucrazy.ru

 

Многие спортсмены и бодибилдеры в свой привычный рацион питания добавляют желатин, который продается практически в каждом супермаркете и не платят большие деньги за импортный коллагеновый порошок.
И коллаген, и желатин оказывают положительное влияние на состояние кожи / Фото: ona-znaet.ru

И коллаген, и желатин оказывают положительное влияние на состояние кожи / Фото: ona-znaet.ru

 

Как показывает практика, одинаково хорошо работают оба эти продукта – разница разве что в цене. После регулярного приема желатина (как и коллагена), улучшается процесс пищеварения, а значит и исчезают высыпания, воспаления на коже, меняется в лучшую сторону цвет лица и все это замечают окружающие.

В чем отличие между коллагеном и желатином


Молекулярный состав желатина немного отличается / Фото: vseznayko.com

Молекулярный состав желатина немного отличается / Фото: vseznayko.com

 

Оба продукта – белок. Коллаген является животным структурным белком (больше тридцати процентов от общего количества всех белков организма животного).
Желатин – это белки, которые образовались в ходе гидролиза коллагена. В связи с этим молекулярный состав его несколько проще, чем у коллагена, а значит и для ЖКТ лучше – меньше ферментов уходит на его расщепление.
Триптофан содержится во многих продуктах, доступных каждому / Фото: zakluchenie.com

Триптофан содержится во многих продуктах, доступных каждому / Фото: zakluchenie.com

 

Минус в том, что в нем не содержится такая аминокислота, как триптофан, но ее вполне достаточно в других продуктах питания, употребляемых нами в пищу. Но в нем содержится ряд других значимых для организма человека элементов: глицин – приблизительно треть, пролин – 16%, гидроксипролин и валин – 14 процентов, глутаминовая кислота – 11 процентов.
Количество аминокислот в желатине зависит от природы его образования / Фото: mariokomi.ru

Количество аминокислот в желатине зависит от природы его образования / Фото: mariokomi.ru

 

Количество каждой из аминокислот в желатине напрямую зависит от того, какая природа его образования и какая технология производства. Есть говяжий, свиной, рыбный желатин и не только.
Выбрать коллаген или желатин для ежедневного употребления - решать вам / Фото: gp195.ru

Выбрать коллаген или желатин для ежедневного употребления - решать вам / Фото: gp195.ru

 

Каждый решает для себя лично, что применять – коллаген или желатин. Результат будет практически одинаковый.

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Как улучшить состояние кожи: доступная альтернатива дорогому коллагену

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Как улучшить состояние кожи: доступная альтернатива дорогому коллагенуПодписаться на мой Instagram
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