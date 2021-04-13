Причины выпадения волос у женщин. Почему такое происходит и что можно сделать?

Проблема выпадения волос характерна не только для женщин после 30, 40 лет и старше. Волосы могут активно выпадать и у тех женщин, которые этого возраста ещё не достигли, даже у совсем молодых девушек. Конечно, лечение всегда назначает только врач. Но, в нашем случае, это скорее не лечение, а простые, общедоступные советы и средства, которые помогут Вам остановить активное выпадение волос. Если ситуация не запущена, то Вам вполне хватит этих советов, чтобы знать, как следует ухаживать за волосами, чтобы в дальнейшем эта проблема Вас обошла стороной. Но, решение любой проблемы, в первую очередь предполагает определение точной причины её появления. С выпадением волос дело тоже обстоит именно так.

Выпадение волос причины и лечение у женщин. Основные моменты

Причин этого неприятного явления, на самом деле, хватает. Но, чем бы это ни было вызвано, Ваша задача понять из-за чего это может происходить, и устранить саму движущую силу этого процесса.

Дефицит эстрогена

Гормон с таким названием, это источник здоровья Ваших волос, а значит и их красоты. Если в организме он присутствует не в должной мере, то волосы обязательно начнут выпадать. Кроме этого, изменится и их цвет. Пряди станут темнее примерно на тон.

Затянувшийся курс лечения

В основном, резкое падения уровня эстрогена вызывают противозачаточные таблетки, кроме этого, такое происходит и после рождения ребёнка. Еслипроблема в противозачаточных таблетках,то их приём нужно прекратить. Это поможет восстановить уровень гормона, и волосы перестануттак активно выпадать.

Любые лекарства кроме пользы, несут и определённый вред нашему организму. Это выражается в побочных эффектах, о которых обычно пишут в инструкции. Часто выпадение волос, и некоторое замедление их роста, тоже попадают в список таких побочных эффектов. Опять же, на первом месте здесь стоят противозачаточные таблетки. Кроме них, на волосы плохо влияют также препараты мочегонные, антидепрессанты, и, хорошо нам знакомый, аспирин.

Ошибки при уходе за волосами

Этих ошибок многие делают предостаточно. Прежде всего, это бездумное применение красок для волос, некоторые из которых очень сильно вредят волосам. Утюжки с феном, бигуди и различные средства, часто применяемые при укладке, тоже влияют на волосы не в лучшую сторону. Следует ограничить себя в использовании стайлинговых средств, а кроме этого постарайтесь наносить на Ваши волосы термозащитный спрей. При чём, делать это следует регулярно.

Недостаток железа

Если вы «сидите» на строгой диете, то с присутствием нужного количества железа в организме могут возникнуть проблемы. Определить реальный уровень этого важного компонента можно с помощью обыкновенного анализа крови. Если железа мало, то обязательно следует пополнить его запасы. В этом Вам поможет курага. Много его в сливе, морской капусте, в зелёной фасоли, в миндале, и, конечно, же, в яблоках.

Стиль Вашей жизни

Волосы могу начать выпадать по причине постоянных стрессов. Кроме этого, неправильное питание и образ жизни с малым количеством движения тоже способствуют их выпадению. Спорт, а точнее сказать, регулярное занятие им, поможет исправить ситуацию. Также следует наладить приём пищи и приучить себя вовремя отправляться ко сну.

Нарушения в кровоснабжении

Если кровь в кожу головы поступает не в должном объёме, или этот процесс нарушен, то волосы почти всегда сильно иссушиваются, а значит, они начнут ломаться и обязательно выпадать. В этом случае поможет массаж головы. Делать его нужно на регулярной основе, а кроме этого забудьте пока про кофе и про алкоголь.

А вот этот простой тест на выпадение волос можно провести в домашних условиях. Попробуйте.

Почему у женщин выпадают волосы, как выявить три основные причины этого явления, Вам расскажут вот в этом видео сюжете из популярной передачи. Посмотрите.