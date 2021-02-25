Из-за чего произошел самый громкий раскол в соцлагере: Как поссорились Китай и СССР

Мао и Сталин./Фото: avatars.mds.yandex.net

Послевоенная дружба и стратегическое партнерство

Подписание советско-китайского договора о дружбе./Фото: rga-samara.ru.fv01.inform-s.net

Смерть Сталина и неприязнь к новому лидеру

Несмотря на внешнюю дружелюбность, Мао не видел Хрущева равным себе лидером./Фото: avatars.mds.yandex.net

Новая стратегия Мао и требование ядерной войны

Со смертью Сталина пропаганда вечной дружбы между русскими и китайцами сошла на нет./Фото: vladtime.ru

Окончательный раскол и новый противник СССР

Мао взял курс на независимость от Москвы и всецелую власть над соцлагерем./Фото: sensum-club.pro