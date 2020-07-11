12 фактов жизни при Сталине
1. При Сталине не было пенсий. Всеобщее право на пенсию по старости появилось только в 1935 г., но обязанность платить пенсии возлагалась на сами же колхозы и предприятия, которые создавали фонды и из них платили старикам ненормированные ничтожные выплаты. В основном, пенсионеры могли рассчитывать только на помощь детей.
2. У колхозников не было зарплат. Они работали за "трудодни", по которым производились выплаты целиком на колхоз, обычно, в натуральной оплате. За невыполнение норм трудодни вычёркивали. Крестьяне обязаны были отработать определённое кол-во трудодней, которое постоянно росло. При этом 1-2 недели в год крестьяне должны были отработать абсолютно бесплатно на строительстве и ремонте местных дорог. Из-за массового бегства крестьян, в 1932 г. им запретили покидать свои колхозы и получать образование без разрешения. Паспорта крестьянам не выдавались. К слову, крестьяне при Сталине составляли около 60% населения страны. 3. При Сталине в неделю был только 1 выходной день. (с 1930-х гг. была "шестидневка" с 5 рабочими днями и 1 выходным, а с 1940 г. - 6 рабочих дней по 8 рабочих часов и 1 выходной). При этом с 1939 года рабочий не имел права уволиться со своей работы и перейти на другую. 4. Образование было платным (с 8 по 10 класс и высшее). После введения Сталиным платного образования кол-во выпускников средних школ, средних спец. учебных заведений и ВУЗов сократилось в 2 раза. Многодетные семьи, особенно колхозные, не могли позволить себе дать образование своим детям. 5. Массовое жильё практически не строилось. Массовое жильё, как и гос. пенсии, и бесплатное образование – появились лишь после смерти Сталина, при правлении Хрущёва. Так называемые же "сталинки" строились в очень небольших объёмах. 6. Налоговая нагрузка на простого человека составляла 50-70%. Налоги при Сталине имели очень большие объёмы и постоянно росли, особенно в отношении крестьян, которые помимо этого отдавали государству постоянно растущие нормы натурального оброка. По итогам сталинской налоговой реформы 1930 г. появилось множество абсурдных статей, например, сборы с лиц, играющих на биллиарде; сбор с радиоприемников; налоги на собак; налоги с плакатов; налог на холостяков и малодетных; налог на рыбалку; налог на транспортные средства (в т.ч. велосипед)… 7. Сталин в 1932 году отменил "партмаксимум" – предел зарплат для руководителей из ВКП(б). В итоге зарплаты высших управленцев стали значительно расти. Зарплата самого Сталина, например, возросла с 225 рублей до 10 тысяч рублей. 8. Две трети зарплаты рабочего уходило только на еду. По данным на 1953 год средняя зарплата составляла – до 800р., а продуктовая корзина (по нормам 1950 г.) в месяц составляла – 510 р. При этом зарплата крестьянина была (если была) 430 р. в ГОД! 9. Врачам платили очень мало. Если в 1940 лейтенант армии получал 500 р., а капитан – 800, то врач-терапевт – около 250 р., в 2 раза меньше лейтенанта. До 1950 г. понятия "продуктовой корзины" в принципе не было. Если взять современную российскую и перевести на цены 1940 г., то выйдет прод. корзина на 236 р. (почти вся зарплата врача-терапевта только на еду) 10. Сталинские "снижения цен" были бессмысленной мерой в условиях нехватки потребительских товаров и скрытой инфляции, и не отражали реальных цен, которые в рыночном секторе только росли. Денежная реформа 1947 года показала, что инфляция была и довольно значительной. Денежную массу в государстве уменьшили в 4 раза (при том, что "финансовые манёвры" по изъятию у людей лишних денег производились и ранее). Миллионы людей потеряли свои сбережения. В этом же году случился голод, в котором погибло 1,5 млн. человек. 11. Реально же цены при Сталине выросли с 1927 по 1953 гг. в 15-20 раз и "съели" весь рост зарплат. На довоенный более низкий уровень цен страна при Сталине так и не вернулась. При этом были введены новые налоги, а нормы выдачи товаров всё падали. Среди "подешевевших" товаров наблюдался большой дефицит, причём, для деревни он был в разы больше. Даже если бы товаров было достаточно, то всё равно рабочие могли купить в 5,6 раз меньше товаров, чем в США, в 3,6 меньше, чем в Великобритании, в 2,3 меньше, чем в Германии, в 2 раза меньше, чем во Франции. 12. Рождаемость рухнула с 7 детей на 1 женщину до 3 детей (это самое резкое падение за всю историю России). При этом население СССр выросло за сталинский период на 50 млн. человек за счёт начала использования антибиотиков (во время ВОВ) и завоевания страной новых территорий.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии