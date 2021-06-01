Бесполые дети: Запад завоёвывает мода на гендерно-нейтральное воспитание

В конце 2018 года в американском штате Вирджиния в одной из школ был уволен учитель французского языка. Он никогда не позволял себе неуважительного отношения к своим ученикам, не занимался рукоприкладством и отлично знал свой предмет. Уволили же Питера Вламинга всего лишь за то, что употребил местоимение «она» в отношении своей ученицы, которая «ощущает себя мужчиной». Руководство школы назвало поступок педагога дискриминацией, приводящей к враждебной среде обучения.
Он или она
Питер Вламинг. / Фото: www.apnarm.net.au
По большому счёту, никого не интересуют убеждения самого педагога. Он пытался объяснить свою оговорку тем, что произнёс местоимение машинально, глядя на девушку. А она (или он?) почувствовала себя оскорблённой и при поддержке родителей составила жалобу на учителя.
Попытки других учеников защитить своего педагога ни к чему не привели. Директор школы обвинила своего подчинённого в том, что он оскорбил ребёнка, лишив его права называться тем, кем он себя чувствует.
Старшеклассники выступили в защиту Питера Вламинга. / Фото: www.wakeupuk.net
Сам Питер Вламинг подал встречный иск к школе, пояснив: называть женщину мужским местоимением означает лгать, чего он не может делать по религиозным убеждениям. Однако школьный совет и руководство учебного заведения считают куда более важным создание дружелюбной среды для всех учеников, в том числе и трансгендеров.
Модный тренд
Воспитывать своего малыша неосознающим свою гендерную принадлежность, стало модным. / Фото: www.celinununu.com
На самом деле ситуация с учителем из Вирджинии обнажила проблему, которая вот уже несколько лет существует в западном мире. Уже не одна семья стремится воспитывать своих детей бесполыми существами.
Чанти и Джейк воспитывают своего ребёнка гендерно-нейтральным. / Фото: www.1tv.ru
К примеру, Чанти и Джейк из Великобритании называют своего ребёнка «они» аналогично русскому «оно». Молодые родители считают, что их Ануш, когда вырастет, само определит, кем хочет быть, мальчиком или девочкой. А пока родители покупают «им» платья им брючки в равном количестве, а среди игрушек есть и куклы, и машинки.
Свой выбор родители уже сделали, они искренне считают: воспитание ребёнка определённого пола лишает малыша права на самоопределение и навязывает ту или иную модель поведения. Даже от бабушки ребёнка молодые родители долгое время скрывали физический пол Ануш.
Ари Деннис. / Фото: www.1tv.ru
Соотечественница Чанти и Джейка Ари Деннис уже второго своего ребенка воспитывает бесполым существом. Впрочем, слово «ребёнок» в её семье тоже под запретом. Кроху Сперроу нельзя называть английским словом «baby», для таких малышей придумали новое определение – «theyby». В русском языке этому слову пока что аналога не нашлось.
Хейзел и Сперроу. / Фото: www.1tv.ru
Хейзел, старший ребёнок Ари Деннис, только недавно определилась с собственным полом, приняв себя такой, какой создала её природа, и стала называть себя девочкой. А вот Сперроу ещё только предстоит осознать себя как мальчика или как девочку. Мама считает, что она не должна делать выбор за ребёнка и только малыш сможет определить, кем он хочет стать. Хейзел на вопрос, братик или сестричка у неё, отвечает: единокровный ребёнок. Пол малыша она при этом не уточняет.
Звёзды в тренде
Шайло Нувель Джоли-Питт. / Фото: www.zabavnik.club
Не отстают от новых тенденций в воспитании и западные звёзды. Как известно, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель Джоли-Питт с самого детства носила мальчишескую одежду, а сейчас упорно требует называть её Джоном и не скрывает, что готовиться к операции по смене пола.
Вивьен Маршелин Джоли-Питт. / Фото: www.woman.ru
Впрочем, и младшая сестра Шайло Вивьен Маршелин, до недавнего времени носившая очаровательные платьица и длинные волосы, кажется, стала подражать старшей сестре. Она сделала стрижку покороче, и теперь платья в её гардеробе сменились брюками и футболками. Правда, заявлений о смене пола и имени она пока не делает.
Пинк с мужем и дочерью. / Фото: www.huffingtonpost.com
Алиша Бет Мур, известная, как певица Пинк, и её супруг Кэри Харт тоже считают: ребёнок должен сам определить, кем ему больше нравится быть, мальчиком или девочкой. А потому не протестуют, когда их дочь Уиллоу Харт выбирает для появления на мероприятиях с родителями не платье, а мужской костюм, и в будущем планирует жениться на девушке-африканке.
Шарлиз Терон с сыном. / Фото: www.pomada.cc
Шарлиз Терон тоже приветствует свободу самовыражения и с удовольствием покупает для своего приёмного сына Джексона девичьи наряды, которые тот очень любит.
Брендон (в прошлом Ребекка) - ребёнок сестры Дженифер Лопес. / Фото: www.7sisters.ru
Дженифер Лопес гордо называет своего племянника Брендона «они» и делится его успехами в учёбе. Правда, до 14 лет Брендон носил имя Ребекка, а теперь ждёт совершеннолетия, чтобы сменить пол.
Певица Селин Дион, следуя новым веяниям моды в воспитании детей, запустила собственную линию одежды «Celinununu» для гендерно-нейтральных детей, уверенная в том, что подобный товар будет востребованным.
Гендерно-нейтральная коллекция детской одежды от Селин Дион. / Фото: www.inmagazine.ca
Впрочем, родителей, которые пытаются воспитать не мальчиков и девочек, а бесполых существ, психологи предостерегают о будущих проблемах таких детей. Отсутствие уверенного понимания о том, кто ты есть на самом деле, может привести к нарушениям поведения, отсутствию понимания о том, как нужно себя вести, а какие поступки считать недопустимыми.
Всё это приводит к депрессиям, а в особо тяжёлых случаях отсутствие базовой идентификации себя может закончиться даже суицидом.
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