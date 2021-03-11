5 блюд без добавления мяса, которые насытят организм полезными веществами

Если вы по каким-то причинам решили есть меньше мяса или и вовсе надумали отказаться от него, прежде всего вам необходимо тщательно продумать свой рацион и ввести в него другие продукты, заменяющие белок и насыщающие организм полезными веществами. А чтобы блюда были нескучными, мы подобрали специально по такому случаю несколько рецептов, которые наверняка придутся многим по вкусу.
1. Бефстроганов из грибов
Бефстроганов из грибов. \ Фото: google.com.ua.
Бефстроганов можно приготовить не только из сочного куска мяса, а и из грибов, например, шампиньонов. Как известно, они служат прекрасной альтернативой говядине, свинине, курятине и другим мясным продуктам, насыщая организм витамином D и калием.
Ингредиенты:
• Шампиньоны - 400-500 г;
• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;
• Масло оливковое - для жарки;
• Чеснок - 4-6 зубчиков;
• Базилик зелёный (можно взять свежую петрушку) - 6-8 листочков;
• Мука - 2-3 ст.л;
• Овощной бульон - 2-3 стакана;
• Лапша - 100-150 г;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
• Сыр твёрдый - 50-80 г;
• Молоко - 0,5 стакана.
Грибной бефстроганов. \ Фото: recept.ua.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать ломтиками или пластинками;
• Лук очистить;
• Измельчить;
• Обжарить на масле до лёгкого румяного цвета;
• После добавить грибы;
• Перемешать;
• Жарить 10-12 минут;
• Чеснок измельчить (можно пропустить через пресс);
• Листья базилика или петрушки вымыть;
• Просушить, мелко нарезать;
• И вместе с чесноком отправить на сковороду к грибам;
• Обжарить ещё 2-3 минуты;
• Всыпать муку;
• Аккуратно перемешать;
• Добавить овощной бульон;
• Хорошенько перемешать;
• Довести до кипения и, уменьшив огонь, готовить около 5 минут
• Затем выложить в сковороду к грибам лапшу;
• Залить молоком;
• Добавить соль и перец;
• Готовить 10-12 минут, не накрывая крышкой и постоянно помешивать;
• Перед подачей щедро посыпать тёртым сыром.
2. Сырные наггетсы
Сырные наггетсы. \ Фото: firstcook.ru.
Сырные наггетсы – блюдо, которое также стоит попробовать приготовить тем, кто решил отказаться от мяса. Лучше всего для таких целей подойдёт тофу. Как правило он богат на сою, а она в свою очередь служит топливом для организма, насыщая его полезными веществами и утоляя чувство голода.
Ингредиенты:
• Сыр тофу - 350-400 г;
• Сухари для панировки - 1 стакан;
• Масло подсолнечное или оливковое - для жарки;
• Паприка сушёная - 0,5 ч.л;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
• Крахмал (желательно кукурузный) - 0,5 стакана;
• Молоко - 1 стакан;
Наггетсы из сыра. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Сыр нарезать на равномерные кусочки среднего размера;
• Завернуть в хлопковое полотенце (можно использовать плотные бумажные салфетки);
• Сделать гнёт из тяжёлой кастрюли или сковороды;
• Оставить на 40-50 минут (или до тех пор, пока не уйдёт лишняя жидкость);
• В этом время в глубокой ёмкости смешать масло подсолнечное, паприку, крахмал, сухари для панировки, соль, перец;
• Всё перемешать до однородной консистенции;
• В две другие ёмкости распределить крахмал и молоко;
• Снять гнёт;
• Развернуть полотенце;
• Достать кусочки сыра;
• И каждый по очереди обвалять в крахмале, затем в молоке, после в сухарях со специями;
• Выложить сырные кусочки на противень, предварительно застелив его пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут;
• Затем перевернуть и запекать ещё 10-15 минут;
• Подавать со сметаной и зеленью, соусами или с остро-кислыми заправками из лимонного сока, мёда и специй.
3. Тефтели/фрикадельки из чечевицы
Фрикадельки из чечевицы. \ Фото: pinterest.co.uk.
Ни для кого не секрет, что чечевица считается одной из самых полезных среди всех бобовых. В ней содержится огромное количество белка, а также минералы, микроэлементы, клетчатка и углеводы – всё это помогает утолить голод без ощущения тяжести в желудке.
Ингредиенты:
• Чечевица оранжевая - 1 неполный стакан;
• Сухарики, дроблённые в крошку среднего размера - 5-6 ст.л;
• Чеснок - 5-6 зубчиков;
• Орехи грецкие - 3-4 ст.л;
• Смесь перцев молотая - 0,5 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Помидоры консервированные в собственном соку (если нет, то можно использовать соус) - 1 стакан;
• Сыр твёрдый - 50-80 г;
• Микс зелени - 6-8 веточек.
Отличная альтернатива мясным фрикаделькам. \ Фото: eresmama.com.
Способ приготовления:
• Чечевицу несколько раз промыть холодной водой;
• Затем залить холодной водой;
• Дать постоять 15-20 минут;
• После отправить в кастрюлю с тёплой слегка подсоленной водой;
• Довести до кипения и готовить не менее 25-30 минут;
• Затем хорошенько размять вилкой;
• Отставить кастрюлю в сторону;
• Чеснок измельчить;
• Орехи мелко-мелко подробить (можно размять каталкой);
• Сухари смешать с яйцом и подсолнечным маслом;
• Хорошенько перемешать;
• Затем добавить соль, перец, орехи, чеснок;
• Перемешать и высыпать в кастрюлю с чечевицей;
• Хорошенько вымесить;
• Сформировать фрикадельки среднего размера;
• Отправить на раскалённую сковороду, предварительно смазав маслом;
• Обжарить с каждой стороны до образования лёгкой румяной корочки;
• Затем добавить протёртые через сито помидоры вместе с соком (или соус);
• Перемешать;
• Протушить без крышки 2-3 минуты;
• Подавать с тёртым сыром и свежей мелко рубленной зеленью.
4. Картофельный рулет
Картофельный рулет. \ Фото: smachno.ua.
Картошка настолько универсальна, что из неё можно приготовить всё, что угодно. Она отлично сочетается практически с любыми продуктами и ингредиентами. Особенно с грибами и ароматными специями. Тем более, если всё это сформировать в рулет и запечь в духовке!
Ингредиенты:
• Картофель среднего размера - 6-7 шт;
• Мука - 1 стакан;
• Шампиньоны - 250-350 г;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 5-6 ст.л;
• Паста томатная - 2-3 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Сахар - по вкусу;
• Смесь сухих трав - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Укроп - 10-12 веточек;
• Вода - 1 на палец неполный стакан.
Рулет из картофеля с грибами. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Воду слить и размять до пюреобразного состояния;
• Оставить остывать до комнатной температуры;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать, обжарив с рубленным луком;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Аккуратно перемешать;
• Обжарить ещё 2-3 минуты и отставить в сторону;
• Затем стоит замесить тесто из картофеля, добавив в него муку и подсолнечное масло;
• Хорошенько вымесить;
• По столу расстелить пергамент или пищевую плёнку;
• Сверху выложить тесто и раскатать тонкий прямоугольный или квадратный пласт;
• Сверху ровным слоем выложить обжаренные с луком грибы;
• Аккуратно разровнять, оставляя свободные края;
• Сформировать рулет;
• Переложить на подготовленный противень или в форму для запекания;
• В миске смешать воду с сахаром, томатной пастой и сушёными травами;
• Получившимся соусом полить рулет;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку 20-25 минут;
• Перед подачей посыпать свежим укропом.
5. Пикантный жареный рис
Жареный рис с чесноком. \ Фото: epicurious.com.
Жареный рис с чесноком – блюдо, которое будет оценено по достоинству гурманами и теми, кто привык пробовать что-то новое и оригинальное. Его можно приготовить как сухофруктами, так и с овощами. Поэтому выбирайте, какой вариант вам нравится больше, фантазируйте и наслаждайтесь вкуснейшей едой.
Ингредиенты:
• Рис длинный пропаренный - 1 стакан;
• Масло подсолнечное - 0,5 стакана;
• Чеснок - 1 крупная головка;
• Соль и специи - по вкусу;
• Ассорти орехов - 0,5 стакана.
Блюдо для гурманов. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Орехи крупно подробить ножом;
• Обжарить на сухой сковороде 5-6 минут;
• Снять с огня и пересыпать на бумажное полотенце;
• Чеснок нарезать тонкими пластинками;
• На той же сковороде, где жарились орехи, обжарить чеснок на масле до лёгкой золотистой корочки;
• Затем переложить на тарелку, застеленную бумажными салфетками;
• Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Остудить до комнатной температуры;
• Полстакана масла разогреть в глубокой сковороде;
• Высыпать туда рис;
• Посолить и поперчить;
• Аккуратно помешивая деревянной лопаткой, готовить не более 5-6 минут (или до образования легкой золотистой корочки);
• Готовый рис выложить на тарелки;
• Посыпать орехами и чесноком.
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