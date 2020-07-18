10 советов по работе из дома от главы Google в России

Юлия Соловьева Фото Семена Каца для Forbes Woman Генеральный директор Google в России Юлия Соловьева рассказала Forbes Woman, как работать из дома так, чтобы все успевать и зря не нервничать
Долгие годы работа из дома была мечтой, и буквально за несколько недель она превратилась в реальность, правда, по совсем нежелательным причинам. Главный вывод этих недель: хоум-офис — это не только работа в обнимку с котом, но и настоящее испытание. Вот мои советы, как сделать работу из дома более эффективной и комфортной — конечно, я делаю это с помощью инструментов Google, а вообще сегодня есть все технологические возможности, чтобы не прерывать рабочий процесс из любой точки мира. 1. Планируйте свой день. Дома стирается граница между работой и отдыхом, в итоге это отрицательно отражается и на вашей эффективности, и на ментальном здоровье. Вносите в календарь не только рабочие задачи и встречи, но и приятные 10-минутные перерывы, обед и даже время с детьми. 2. Обустройте рабочее место. Работать в постели — непродуктивно. Даже если очень хочется. Чтобы выстроить рабочий процесс, лучше разделить зоны работы и отдыха. В идеале нужно выделить отдельный кабинет, где ничто и никто не будет отвлекать вас с 10:00 до 19:00, но если лишней комнаты нет, то хватит и рабочего стола. 3. Оставайтесь на связи с коллегами. В век технологий легко перенести ежедневные летучки в онлайн-конференции. Здесь вы можете общаться с командой в видеозвонках и групповых чатах, делиться друг с другом файлами и наконец-то познакомить своих питомцев. 4. Приведите в порядок почту и расставляйте приоритеты. Попробуйте архивировать письма после того, как ответите них. Так вы сможете поддерживать порядок в папке «Входящие» и просматривать самые важные письма. Когда писем и задач очень много, лучший способ справиться со стрессом — взять все под контроль, поэтому создайте папки для разных писем. 6. Делайте перерывы. Очень многие владельцы смартфонов страдают номофобией — болезненной привязанностью к своему мобильному телефону. В перерывах между рабочими задачами у каждой из нас возникает желание обновить ленту новостей или проверить количество лайков на своем последнем посте. Чтобы по-настоящему отдохнуть, пользуйтесь функциями «Отдых» и режим «Не беспокоить» в смартфонах. 7. Записывайте важную информацию. Делайте заметки в любом удобном формате — текст, голосовые, картинки или чек-листы, чтобы не забыть самое важное. 8. Делитесь статусом. Приветствуйте команду в рабочем чате, сообщайте, когда уходите на обед и заканчиваете рабочий день. Так вы избежите нежелательных звонков и писем после окончания рабочего дня и сможете посвятить вечер домашним делам. 9. Дружите с коллегами. Во время карантина мы лишаемся бесед у кулера, но неформальное общение с коллегами крайне важно, поэтому попробуйте организовать виртуальные активности с командой: устройте онлайн-вечеринку, квиз или задержитесь на 20 минут после рабочего звонка поболтать просто так. 10. Придумайте планы на вечер. Режим самоизоляции не отменяет планов на вечер. Вы можете прогуляться по музеям со всего мира, сходить на балет в Большой театр или послушать душевный концерт Леонида Агутина. Я же не могу себе представить свое свободное время без ребенка, поэтому все вечера посвящаю ему!
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10 советов по работе из дома от главы Google в России
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