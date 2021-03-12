5 удивительных пород животных, выведенных человеком

Человечество занимается одомашниванием и выведением новых пород животных уже много тысячелетий, но ему всё мало. Нам хочется подчинить себе самых непокорных и независимых представителей мира фауны и превратить их в милых и ласковых зверушек. И наука готова нам в этом помочь.



1. Большая кошка из джунглей — только совсем не опасная

2. Домашняя лиса: добродушна как собака и независима как кошка

3. Полу-зебра, полу-пони/лошадь/осёл

4. Кама — маленький покладистый верблюд

5. Волчья собака Сарлоса