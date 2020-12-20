Значение полосок и точек на автомобильных шинах

Каждый автомобилист хотя бы раз замечал на шинах цветные точки и полоски. Вот только далеко не каждый до конца понимает, зачем вообще нужны данные обозначения. По этой причине вокруг загадочных символов появляется большое количество мифов и домыслов, которые имеют крайне мало общего с действительностью. Самое время разобраться в этом вопросе раз и навсегда.
Сорт резины, из которой сделаны покрышки? Бракованная партия, по какой-то причине вышедшая в продажу? Гарантированная некондиция? Каких только нелепостей не на придумывали в народе вокруг цветных точек и полосок на колесах. Самые внимательные при этом могли заметить, что полоса всегда идет по окружности шины, а ее краска никогда не попадает в канавки. Итак, для чего же нужны все эти символы?
Цветные полосы
Цветные полосы наносятся в производственном цехе еще на сырую протекторную резину для того, чтобы во время дальнейшей работы над покрышкой были правильно осуществлены все технологические процедуры. В том числе сборка и вулканизация. Наносятся полосы перед тем, как шина попадает в пресс-форму. Краска никогда не попадает в каналы протектора по причине того, что его рисунок создается прессом уже после нанесения краски. В результате станок просто перерубает разметку.
На этом функция цветных полос на заканчивается. После производства все шины отправляются на склады, где они составляются в огромные шеренги. Там, цветные полосы помогают рабочим склада определять тип шин перед отгрузкой товара. Узнать необходимое изделие по специфической цветной полосе намного проще и быстрее, чем каждый раз вглядываться в рисунок протектора.
В третий раз цветные полоски на покрышках могут помочь уже покупателю. Так как по ним можно легко опознать изделия из одной серии. Это очень полезно, так как зачастую на рынках пытаются продать шины разного возраста и даже места производства, как один комплект. Сравнив полосы на всех четырёх, станет сразу понятно – так ли это на самом деле.
Цветные точки
Отдельный моментом являются цветные точки на покрышках. Белая или желтая всегда указывает на самый легкий сегмент шины. Ставят их всегда на внешней стороне изделия. Нужно это для того, чтобы монтаж покрышки был осуществлен правильно. А именно желтая точка должна находится рядом с вентилем, который закономерным образом утяжеляет колесо. Если монтировать в соответствии с правилами, то при балансировке потребуется израсходовать меньше грузиков.
Также на колесе можно заметить красные точки. С ее помощью обозначается место с самым большим радиусом. Дело в том, что шины далеко не всегда идеальный и почти у всех изделий какая-то часть протектора будет чуть-чуть выше. Опытные мастера шиномонтажа знают об этом и попытаются совместить указанную точку с наименьшим радиусом на диске. Нужно это для сокращения биения колеса.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Свежие комментарии