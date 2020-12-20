Значение полосок и точек на автомобильных шинах

Каждый автомобилист хотя бы раз замечал на шинах цветные точки и полоски. Вот только далеко не каждый до конца понимает, зачем вообще нужны данные обозначения. По этой причине вокруг загадочных символов появляется большое количество мифов и домыслов, которые имеют крайне мало общего с действительностью. Самое время разобраться в этом вопросе раз и навсегда.











Сорт резины, из которой сделаны покрышки? Бракованная партия, по какой-то причине вышедшая в продажу? Гарантированная некондиция? Каких только нелепостей не на придумывали в народе вокруг цветных точек и полосок на колесах. Самые внимательные при этом могли заметить, что полоса всегда идет по окружности шины, а ее краска никогда не попадает в канавки. Итак, для чего же нужны все эти символы?



Цветные полосы

Цветные точки