Традиционные блюда греческой кухни

Греческая кухня — всемирно признанная королева Балканского полуострова. Ее основу составляют оливковое масло, овощи, рыба, мясо (в основном баранина), морепродукты и фрукты. Все греческие блюда выглядят ярко; они ароматны и сбалансированы. Греки используют в большом количестве разнообразные травы: орегано, укроп, лук и т.д. Основной «изюминкой» местной гастрономии можно назвать сыр фета. Его добавляют в салаты, пироги.
1. Дзадзики — соус на основе йогурта, чеснока, огурцов, зелени и специй. Подается в качестве отдельной закуски или заправки к основному блюду. (Nikodem Nijaki) 2. Сувлаки — шашлык на деревянной шпажке из любого вида мяса или рыбы. Блюдо подают с хлебом и овощами. (James G) 3. Тарамасалата — закуска на основе икры копченой трески, оливкового масла, чеснока и лимона. Подается с хлебом, оливками. (stu_spivack) 4. Греческий салат — звезда греческой кухни. Этот салат пестрит красками, так как включает в свой состав свежие огурцы, помидоры, красный лук, болгарский перец, маслины и, конечно же, сыр фета. В качестве заправки используют оливковое масло. В некоторых вариациях греческого салата можно увидеть листья салата, каперсы. (Zagat Buzz) 5. Мусака — является традиционным блюдом не только греческой кухни, но и молдавской, болгарской, сербской, боснийской, румынской.
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