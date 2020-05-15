Традиционные блюда греческой кухни

Греческая кухня — всемирно признанная королева Балканского полуострова. Ее основу составляют оливковое масло, овощи, рыба, мясо (в основном баранина), морепродукты и фрукты. Все греческие блюда выглядят ярко; они ароматны и сбалансированы. Греки используют в большом количестве разнообразные травы: орегано, укроп, лук и т.д. Основной «изюминкой» местной гастрономии можно назвать сыр фета. Его добавляют в салаты, пироги.



1. Дзадзики — соус на основе йогурта, чеснока, огурцов, зелени и специй. Подается в качестве отдельной закуски или заправки к основному блюду. (Nikodem Nijaki) 2. Сувлаки — шашлык на деревянной шпажке из любого вида мяса или рыбы. Блюдо подают с хлебом и овощами. (James G) 3. Тарамасалата — закуска на основе икры копченой трески, оливкового масла, чеснока и лимона. Подается с хлебом, оливками. (stu_spivack) 4. Греческий салат — звезда греческой кухни. Этот салат пестрит красками, так как включает в свой состав свежие огурцы, помидоры, красный лук, болгарский перец, маслины и, конечно же, сыр фета. В качестве заправки используют оливковое масло. В некоторых вариациях греческого салата можно увидеть листья салата, каперсы. (Zagat Buzz) 5. Мусака — является традиционным блюдом не только греческой кухни, но и молдавской, болгарской, сербской, боснийской, румынской.

Классическая греческая мусака запекается слоями из баклажанов, помидоров, мясного фарша и соуса. Реже в блюдо добавляют картофель и грибы. (Merle ja Joonas) 6. Мусака. (MarionIon)7. Долмадес — блюдо популярно в странах Балканского полуострова, Центральной и Передней Азии, а также Закавказья. Это яство является аналогом голубцов, только вместо капусты используют лист винограда. Греки поливают блюдо лимонным соком и оливковым маслом. (arpad ikuma) 8. Паститсио — запеканка на основе макарон трубчатой формы, запеченных с сыром , рубленым мясом под сливочным соусом. (Katrin Morenz) 9. Рыба. (Stijn Nieuwendijk) 10. Спанакопита — пирог или пирожки из слоеного теста с начинкой из шпината, сыра фета и зелени. (Sodexo USA)11. Тиропита — пирог из слоеного теста с начинкой из сыра фета. (Alpha) 12. Осьминог . (Klearchos Kapoutsis)13. Пита. (etringita) 14. Лукумадес — аналог пончиков. (Alpha) 15. Меломакарона — печенье с медом. (Nick Papakyriazis)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: