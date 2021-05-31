14 трагических фактов из жизни самой несчастной королевы в истории: Мария Стюарт

Жизнь Марии Стюарт была бурной и невероятно драматичной. И совсем неудивительно, что она стала любимым объектом кинематографистов и писателей, воспевающих и поливающих её грязью. Будучи католичкой, шотландская королева, воспитанная во Франции, столкнулась с протестантской волной во время своего шестилетнего правления. Ей не везло с мужчинами, и, казалось, что судьба была против неё на каждом шагу. Проблемы и распри не утихали и вокруг короны. Так как Мария была прямым потомком Генриха VII, то, следовательно, она могла претендовать на английский престол Елизаветы I. Этот факт стал главной проблемой в отношениях между Марией и Доброй Королевой Бесс, которые стали заклятыми врагами на всю жизнь.
1. Она стала королевой Шотландии на шестой день после своего рождения
Портрет Марии Стюарт в юности, Франсуа Клуэ. \ Фото: pinterest.com.
Мария родилась в Линлитгоуском дворце под Эдинбургом. И спустя шесть дней после своего рождения наследовала трон отца. Джеймс V, к сожалению, умер от болезни, которую, как полагают некоторые, он мог подхватить, выпив загрязнённой воды. В итоге, юная новоиспечённая королева могла положиться лишь на честность регентов, включая её грозную мать – француженку Марию де Гиз, которая правила от её имени до тех пор, пока Марии не исполнилось девятнадцать лет.
2. Она обручилась в возрасте пяти лет
Франциск и Мария. \ Фото: club.kdnet.net.
Её мать предусмотрела обходные пути и заключила брак с королевским домом во Франции, который был частью «старого союза» с Шотландией. Следуя принципу «враг моего врага - мой друг», Франция и Шотландия веками строили Союз на основе общей ненависти к Англии. Поэтому Мария де Гиз отправила пятилетнюю дочь к французскому двору, где её ждал нареченный Франциск, которому на тот момент исполнилось всего три года. На протяжении нескольких лет французский двор служил Марии домом, переполненным интригами, тайнами, роскошью и политикой.
3. Она была королевой Франции
Мария, автором картины считается придворный живописей французских королей Франсуа Клуэ. \ Фото: altesses.eu.
Её первым мужем стал молодой дофин, наследник французского престола, Франциск II. Они поженились, когда Марии исполнилось пятнадцать лет. Их брак был весьма коротким, но при этом достаточно счастливым.
После трагической гибели Генриха II, молодой Франциск взошёл на престол с Марией в качестве своей королевы. Но, к сожалению, правил он менее двух лет, умерев от болезни уха. После смерти своего короля, французский двор в миг потерял всё своё уважение и интерес к Марии.
Дабы не упустить свой шанс, Екатерина Медичи, тут же воспользовавшись случившейся ситуацией, заняла место регента, начав своё правление вместо своего десятилетнего сына Карла. В итоге, Марии ничего не оставалось, как вернуть на родину, дабы там приступить к своим полноправным обязанностям.
4. Её второй муж был ревнивым деспотом
Генри Стюарт, лорд Дарнли. \ Фото: google.com.ua.
Мария понимала, что её второй брак имеет большое значение, поэтому выбрала в качестве второго супруга лорда Дарнли, красивого мужчину с прекрасной родословной и законными притязаниями на шотландский и английский престолы. Несмотря на то, что она восхищалась его внешностью, описывая лорда как самого красивого и статного мужчину, которого ей когда-либо довелось видеть, их брак оказался самым настоящим стихийным бедствием, повлёкшим за собой череду трагических событий. Новый супруг быстро открыл своё истинное лицо, оказавшись заядлым пьяницей, грубияном, ревнивцем и гулёной (предполагалось, что он подцепил сифилис).
5. Шокирующее происшествие
Убийство Дэвида Риццио. \ Фото: ru.wikipedia.org.
Один из самых трагических моментов в жизни королевы Шотландии произошёл мартовской ночью. Дарнли, подозревая Марию и её секретаря Дэвида Риццио (Давид Риччо) в интимной связи, буквально слетел с катушек.
В итоге, у него созрел коварный и жестокий план. Ночью в личные апартаменты Марии ворвалась группа наёмников (нанятых её мужем), убивших Дэвида прямо на глазах у неё и её придворных дам. Случившееся на долгое время повергло беременную королеву в шок и этот жуткий инцидент она не могла забыть ещё долгое время. Несмотря на то, что лорд всячески отрицал свою причастность, его сообщники показали Марии его письменное согласие на убийство Риццио.
6. Её обвинили в убийстве мужа
Лорд Дарнли и Мария. \ Фото: es.qaz.wik.
Лорд Дарнли был многим не в милость и никогда не пользовался особой любовью и уважением со стороны общественности, а тем более со стороны собственной жены. Он умер при загадочных обстоятельствах - его нашли задушенным в саду, после взрыва дома, в котором он якобы находился на тот момент. Тем не менее, народ поспешил ткнуть пальцем на Марию и человека, которого они считали её любовником, графа Босуэлла (Ботвелл). Имела ли Мария отношение к смерти мужа или нет, остаётся спорным вопросом. Но есть доказательство того, что группа шотландских заговорщиков (без ведома или же с разрешения королевы) приложили к этому руку.
7. Граф Босуэлл
Мария отказывается от престола. \ Фото: liveinternet.ru.
Впрочем, граф Босуэлл, был одним из самых честолюбивых и нелюбимых дворян при дворе шотландской королевы. Соответственно, когда её второй супруг, лорд Дарнли, погиб при загадочных обстоятельствах, Босуэлл тут же решил воспользоваться случаем. После наспех организованного развода с первой супругой, он и восемьсот человек встретили королевскую свиту Марии по дороге в Эдинбург из замка Стерлинг, где жил её маленький сын. Граф буквально похитил Марию, изнасиловал её и заставил выйти за него замуж.
Тем не менее, многие склоняются к тому мнению, что между Марией и графом были романтические отношения, а случившееся – выдумка чистейшей воды. Их брак шокировал и ужаснул шотландских дворян, которые не доверяли Босуэллу и использовали это событие для дальнейшей дискредитации Марии. Её брак с графом более или менее ознаменовал конец её правления. Через несколько месяцев королева уступит давлению со стороны общественности и отречётся от короны и трона.
8. Побег
Побег Марии Стюарт. \ Фото: femme-de-lettres.tumblr.com.
Отрёкшись от престола в пользу своего годовалого сына, Мэри была заключена в тюрьму в Лохлевен, в небольшом замке на острове посреди озера. Но она не собиралась «играть роль» пленницы в своём собственном королевстве. Поэтому бывшая королева принялась организовывать свой побег. После одиннадцати месяцев в плену, она напоила своих стражников вином и, заручившись помощью и поддержкой мальчишек, сумела замаскироваться и покинуть остров. На самом деле, она вышла прямо из парадной двери замка. Первомайские празднества обеспечили идеальное отвлечение от её выхода и побега. Но её свобода была недолгой, так как остаток своей жизни она провела в заточение, в Англии.
9. Она провела 20 лет в плену
Мария Стюарт в плену. \ Фото: media.msu.ru.
После того как Мэри отреклась от престола в пользу своего малолетнего сына сына Джеймса (Яков), она совершила побег на юг Англии, надеясь на то, что её кузина Елизавета I радушно примет её, а также поможет вернуть шотландский престол. Но вместо гостеприимства, Елизавета фактически заключила Марию в тюрьму. Поскольку в жилах Мэри текла тюдоровская кровь – её бабушка приходилась Елизавете тёткой, поэтому, нерадивая королева Шотландии запросто могла претендовать на трон, на котором восседала Елизавета. В итоге, дабы устранить угрозу в лице кузины, Елизавета буквально сослала Мэри в один из отдалённых замков, разбросанных по Центральной и Северной Англии.
10. Заговор и обвинение
Елизавета подписывает смертный приговор Марии Стюрт. \ Фото: yandex.ua.
Фрэнсис Уолсингем, шпион Елизаветы, знал, что бывшая шотландская королева была главной занозой на пути его королевы. Тем не менее, Елизавета не могла так просто отдать приказ о казни своей кузины.
Поэтому Уолсингему предстояло собрать доказательства того, что Мария представляла реальную угрозу трону Елизаветы. Случай представился, когда английский католик Энтони Бабингтон организовал заговор, дабы свергнуть протестантскую Елизавету, заменив её Марией, которая была католичкой. Уолсингем нанял двойного агента, чтобы переправлять письма для бывшей шотландской королевы, в итоге, мастер шпионажа знал всё, что она писала. Когда Бабингтон наконец связался с Мэри и получил её разрешение довести дело до конца, Уолсингем ухватился за этот шанс, чтобы доказать её вину и причастность к заговору.
11. Мария больше никогда не видела своего сына
Яков VI король Шотландии, а также король Англии и Ирландии Яков I. \ Фото: uk.wikipedia.org.
Двадцатичетырёхлетняя Мария официально отреклась от короны в июле 1567 года. Её юный сын был коронован королём Шотландии Яковом VI (Джеймс), и свита регентов будет править королевством, пока он не достигнет совершеннолетия. Хотя Мария проживёт ещё двадцать лет, она никогда больше не увидит своего сына. Джеймс вырастет протестантом, так и не узнав по-настоящему свою мать и не услышав от собственного наставника, что Шотландия поступила правильно, избавившись от неё.
12. Католическая Мученица
Бывшая королева Шотландии. \ Фото: sarascrive.com.
Когда Мария вернулась на родину, прожив во Франции почти тринадцать лет, религиозное направление страны изменилось. Будучи католичкой, ей пришлось тяжко среди тех, кто был на стороне протестантской волны. Пламенный протестант-реформатор по имени Джон Нокс яростно выступал против католической Марии, а также против женщин-правителей вообще.
Мэри была не только политическим и культурным аутсайдером в своей стране, но и религиозным. Судя по последнему письму, которое она написала всего за несколько часов до смерти, Мария видела себя католической мученицей.
13. У Марии был верный друг
прощание с Марией Стюарт. \ Фото: ilcorrieredellagrisi.blogspot.com.
После суда над ней за государственную измену (хотя, как указывала сама Мария, она не была английской подданной и поэтому не могла быть судима за измену) – в результате заговора Бабингтона Мэри была быстро приговорена к смертной казни. 8 февраля 1587 года она взошла на эшафот, сооруженный в замке Фотерингей, и с достоинством склонила голову перед палачом. Пятьсот зрителей с ужасом наблюдали, как палач несколько раз взмахнул рукой, прежде чем окончательно обезглавить её. Должно быть, это была мучительная смерть.
По словам по крайней мере одного очевидца, её маленькая собачка была спрятана в складках её платья и была обнаружена в крови своей хозяйки в состоянии сильного волнения, напрочь отказываясь покидать «своё маленькое укрытие». В конце своей жизни Мэри, похоже, всё ещё имела по крайней мере одного верного друга.
14. Её сын унаследовал Английский трон
Джеймс Стюарт. \ Фото: stageoffoolsdotcom.files.wordpress.com.
Хотя Мария была казнена, потому что Елизавета боялась, что она узурпирует её трон, тем не менее, даже после своей смерти Мария оставила после себя неизгладимый след в жизни своей кузины. Незамужняя и бездетная Елизавета назвала своим наследником единственного сына Марии – Джеймса, который после смерти доброй королевы Бесс, Яков VI, король Шотландии также стал Яковом I, королём Англии.
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