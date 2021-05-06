История появления знаменитого «Тоннеля любви»

Загадочный зелёный тоннель из зарослей деревьев и кустарников, сформировавших собой арку над железнодорожными путями, известный как «Тоннель любви» — пожалуй, одно из самых загадочных мест для Интернет-пользователей. Лишь несколько лет назад стало известно, где именно он находится, а история его создания вообще известна очень немногим. Но сегодня мы восполним этот пробел и расскажем вам о нём подробнее.







«Тоннель любви» находится между украинскими посёлками Клевань и Оржев на семикилометровом отрезке железнодорожной линии, соединяющей эти два населённых пункта в Ровенской области. Недалеко от Оржева линия разделяется на две, одна из которых ведёт в Клевань, а другая — на секретную военную базу, построенную и спрятанную в лесу ещё во времена СССР. В целях максимальной маскировки движения поездов, деревья и кустарники тогда были посажены максимально близко к железнодорожным путям.



«Тоннель любви» поддерживает свою идеальную арочную форму благодаря проезжающему по нему промышленному поезду, принадлежащему Оржевскому деревообрабатывающему комбинату (ОДК), расположенному в посёлке Оржев. Спиленные берёзы со всей Украины доставляются на грузовиках на комбинат, где они превращаются в фанерные панели.

Готовая продукция загружается в огромные контейнеры, которые буксируются локомотивом до железнодорожного узла Клевань. Уже оттуда они доставляются по главной железнодорожной магистрали на западноевропейский рынок.Поезд проезжает через «Тоннель любви» несколько раз в день, в зависимости от того, какое количество продукции подлежит транспортировке. Тоннель начинается через несколько сотен метров от комбината, растянувшись почти на километр.Этот ботанический феномен — невероятно популярная достопримечательность в Украине, являющаяся местом настоящего паломничества туристов из разных стран. Влюблённые пары и молодожёны устраивают здесь свои романтические фотосессии. Зная это, машинисты локомотивов внимательно следят за путями. В прошлом году одна 38-летняя туристка из Японии была сбита поездом, в результате чего сломала шейку бедра, но это был единичный случай.Официально тоннель никем не защищается, но когда несколько лет назад комбинат вырубил несколько деревьев, чтобы упростить прохождение подвижного состава, в СМИ поднялась большая шумиха, и с тех пор к деревьям больше никто не прикасается.Оржевский деревообрабатывающий комбинат в посёлке Оржев.Контейнеры, в которых транспортируется продукция комбината.Пути слева ведут на секретную военную базу, а пути справа — к железнодорожному узлу Клевань.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)