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Как вписать ковер в современный интерьер

Если вы ищете новый ковер, посмотрите наш небольшой гид по четырем самым популярным у декораторов типам.

Как вписать ковер в современный интерьер

Гладкие и ворсистые, однотонные и цветные — все эти ковры отлично смотрятся в самых разных интерьерах. Но как выбрать тот, что подходит именно вам?

Килим


Килим — это гладкий ковер естественных цветов с геометрическим узором, который создают вручную на станке. Эти ковры теплых оттенков производятся в основном в Турции, однако встречаются и на территории от Балкан до Пакистана.
Как вписать ковер в современный интерьер

Килим легко отличить от персидского ковра по гладкому ворсу, благодаря которому его удобно использовать в проходных комнатах — например, в гостиной или столовой.

Как вписать ковер в современный интерьер

Старые потертые и истрепанные ковры-килимы можно спасти, использовав в новом качестве: например, сделав из них обивку для мебели или подушек.

Флокати


Ковры флокати производятся в Греции и ткутся из чистой шерсти (в том числе и обратная сторона ковра). Они отличаются длинным пушистым ворсом и натуральным цветом, похожим на овечью шерсть, из которой он сделан. Сегодня флокати красят и ткут из синтетических материалов. Благодаря своей мягкости они идеально подходят для спальни.
Как вписать ковер в современный интерьер

Бени уран


Как вписать ковер в современный интерьер

Бени уран — ковры ручной работы, которые традиционно производит одноименная народность, проживающая среди Атлаcских гор в Марокко.
Это мягкие, легкие ковры с глубоким ворсом и геометрическими или абстрактными узорами коричневого или серого цвета на светлом фоне. Каждый ковер ручной работы уникален за счет зачастую нестандартных форм и оттенков.

Как вписать ковер в современный интерьер

С течением времени бени уран стали очень популярны, и сегодня можно найти такие ковры как из чистой шерсти, так и из синтетических материалов у многих производителей.

Бушруит


Ковры бушруит похожи на бени уран, но куда ярче. Такие вручную шьют берберы Северной Африки, мастерски соединяя цветные лоскуты из ткани или шерсти.

Как вписать ковер в современный интерьер

В бушруитах столько цвета и узоров, что даже небольшой коврик будет выделяться в любом интерьере.
Как вписать ковер в современный интерьер

Шпаргалка


Килим: плоский ковер естественных цветов с геометрическими узорами.Флокати: пушистый ковер естественного кремового цвета с длинным ворсом, который производится из овечьей шерсти в Греции.Бени уран: ковер с длинным ворсом с коричневыми и серыми геометрическими узорами на светлом фоне. Производится в Марокко.Бушруит: лохматый ковер из Северной Африки, сделанный из ярких лоскутов ткани или шерсти.
Как вписать ковер в современный интерьерКак вписать ковер в современный интерьерКак вписать ковер в современный интерьерКак вписать ковер в современный интерьерКак вписать ковер в современный интерьерКак вписать ковер в современный интерьерКак вписать ковер в современный интерьерКак вписать ковер в современный интерьерКак вписать ковер в современный интерьерКак вписать ковер в современный интерьер
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