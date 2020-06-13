Как вписать ковер в современный интерьер

Если вы ищете новый ковер, посмотрите наш небольшой гид по четырем самым популярным у декораторов типам.







Гладкие и ворсистые, однотонные и цветные — все эти ковры отлично смотрятся в самых разных интерьерах. Но как выбрать тот, что подходит именно вам?



Килим

Флокати

Бени уран

Бушруит

Шпаргалка

Килим — это гладкий ковер естественных цветов с геометрическим узором, который создают вручную на станке. Эти ковры теплых оттенков производятся в основном в Турции, однако встречаются и на территории от Балкан до Пакистана.Килим легко отличить от персидского ковра по гладкому ворсу, благодаря которому его удобно использовать в проходных комнатах — например, в гостиной или столовой.Старые потертые и истрепанные ковры-килимы можно спасти, использовав в новом качестве: например, сделав из них обивку для мебели или подушек.Ковры флокати производятся в Греции и ткутся из чистой шерсти (в том числе и обратная сторона ковра). Они отличаются длинным пушистым ворсом и натуральным цветом, похожим на овечью шерсть, из которой он сделан. Сегодня флокати красят и ткут из синтетических материалов. Благодаря своей мягкости они идеально подходят для спальни.Бени уран — ковры ручной работы, которые традиционно производит одноименная народность, проживающая среди Атлаcских гор в Марокко.Это мягкие, легкие ковры с глубоким ворсом и геометрическими или абстрактными узорами коричневого или серого цвета на светлом фоне. Каждый ковер ручной работы уникален за счет зачастую нестандартных форм и оттенков.С течением времени бени уран стали очень популярны, и сегодня можно найти такие ковры как из чистой шерсти, так и из синтетических материалов у многих производителей.Ковры бушруит похожи на бени уран, но куда ярче. Такие вручную шьют берберы Северной Африки, мастерски соединяя цветные лоскуты из ткани или шерсти.В бушруитах столько цвета и узоров, что даже небольшой коврик будет выделяться в любом интерьере.Килим: плоский ковер естественных цветов с геометрическими узорами.Флокати: пушистый ковер естественного кремового цвета с длинным ворсом, который производится из овечьей шерсти в Греции.Бени уран: ковер с длинным ворсом с коричневыми и серыми геометрическими узорами на светлом фоне. Производится в Марокко.Бушруит: лохматый ковер из Северной Африки, сделанный из ярких лоскутов ткани или шерсти.