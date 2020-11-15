Как наместник бога стал жертвой «гаремного» заговора: Рамсес III

О царствовании этого фараона, который жил больше трех тысяч лет назад, мы знаем благодаря старинному документу - Папирусу Харриса. В нем подробно, от лица самого Рамсеса III рассказывается о невероятном благоденствии страны в результате его мудрого правления: «Я позволил пребывать в праздности войску и колесничим», «Покрыл я всю землю фруктовыми садами зеленеющими и позволил народу отдыхать в их тени». Несмотря на радужную картину, Рамсес III стал жертвой убийц, хотя подобное преступление против наместника бога было для тех времен делом почти немыслимым.
За несколько тысяч лет на тронах древнего Египта сменилось огромное количество правителей, только династий насчитывается больше двух десятков. Однако такого разгула страстей, которые нам известны в борьбе за власть в более поздние периоды, в древности не было. Убийство фараона считалось преступлением против бога, и наказанием за это могла стать не обычная человеческая кара, а бедствия для всего народа или вселенская катастрофа. Поэтому древнеегипетских правителей, убитых своими подданными, можно пересчитать по пальцам.
Папирус, который хранится в Египетском музее Турина
Всего ученым известно лишь четыре подобных случая: это фараоны Тети, Аменемхет I, Рамсес III и Бокхорис. И из них лишь по поводу Рамсеса III у историков не возникает сомнений. В 2012 году мумия этого фараона была тщательно изучена с помощью современной техники. Томография показала глубокую рану на шее и несколько мелких повреждений, так что факт святотатства можно считать доказанным. О том, кто же мог решиться на подобное страшное преступление, можно узнать из Туринского судебного папируса.
Этот необычный старинный документ тоже написан от лица самого фараона, которому после смерти было «сверху видно все». Божественный обвинитель перечислял несколько групп подозреваемых в своем убийстве. Всего к делу имели отношение почти сто человек. Главный подозреваемый – жена фараона Тиа, которая беспокоилась о судьбе своего сына и хотела посадить его на трон. Кроме нее в списках огромное количество людей: другие жены, начальник сокровищницы, дворецкие, начальник охраны, писцы и другие.
Все обвиняемые разделены по мере вины на непосредственных участников заговора и тех, кто знал о нем, но не предупредил правителя. Отдельным списком перечисляются неправедные судьи, которые в ходе процесса злоупотребили своим положением и устроили попойку с участием женщин из гарема. Вероятно, туринский документ стал результатом уже второго судебного процесса. Виновные понесли страшные наказания, в зависимости от меры вины: их приговорили к казни, самоубийству, отрезанию носа и ушей.
Сын, ради царствования которого было совершено убийство, согласно папирусу, якобы покончил с собой – такой милости он удостоился от судей, но на этот счет у историков есть свое мнение. Уже много лет египтологи изучали необычную мумию, относящуюся примерно к тому же историческому периоду. Она была похоронена без почестей, и проходит по документам под названием «безымянный царевич Е». Это даже не классическая мумия, а частично мумифицированное тело, его просто завернули в козью шкуру и положили в саркофаг, предназначенный для другого человека.
Благодаря генетическому анализу стало известно, что безымянный царевич скорее всего был сыном Рамсеса III. Судьба юноши оказалась ужасна, судя по всему, несчастного крепко связали и похоронили заживо. Что случилось с главной зачинщицей заговора, судебный папирус не сообщает.
Рамсес III, побеждающий врагов, и бог Амон.
Сложно судить о судебной системе, действующей три тысячи лет назад, но точно известно, что понятия защиты тогда не существовало. Ведь правосудие творил сам фараон, взирающий на то, как судят его убийц:
«Пусть падет все, что они сделали, на их головы, ибо освобожден я и защищен я на протяжении вечности, ибо я среди 753 праведных царей, которые находятся перед Амоном-Ра, царем богов, и перед Осирисом, правителем-вечности».
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