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Как без утюга разгладить мятую одежду

Оказывается, одежда может выглядеть прилично, даже если под рукой нет утюга.

Как без утюга разгладить мятую одежду
Эти лайфхаки пригодятся всем, кто хоть раз опаздывал на работу, пытаясь быстро погладить внезапно помявшуюся одежду.

Если помялся воротник:


Как без утюга разгладить мятую одежду
Вы спешите на работу и замечаете предательски помявшийся воротник на рубашке? Не нужно доставать гладильную доску. Разгладить воротник поможет утюжок для волос: просто прижмите им ткань на пару секунд.

Если замятости небольшие:


Как без утюга разгладить мятую одежду

Немного сбрызните их водой и разгладьте пальцами. Затем подождите, когда одежда высохнет.

Если ткань легко мнется:


Как без утюга разгладить мятую одежду
Когда нужно сложить одежду из легко мнущейся ткани, положите между слоями салфетки. Они предотвратят появление складок.

Если нужно упаковать много одежды:


Как без утюга разгладить мятую одежду
Максимально сэкономить место в чемодане и предотвратить замятости можно, свернув одежду в рулоны.
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