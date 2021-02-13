Как без утюга разгладить мятую одежду

Оказывается, одежда может выглядеть прилично, даже если под рукой нет утюга.
Эти лайфхаки пригодятся всем, кто хоть раз опаздывал на работу, пытаясь быстро погладить внезапно помявшуюся одежду.
Если помялся воротник:
Вы спешите на работу и замечаете предательски помявшийся воротник на рубашке? Не нужно доставать гладильную доску. Разгладить воротник поможет утюжок для волос: просто прижмите им ткань на пару секунд.
Если замятости небольшие:
Немного сбрызните их водой и разгладьте пальцами. Затем подождите, когда одежда высохнет.
Если ткань легко мнется:
Когда нужно сложить одежду из легко мнущейся ткани, положите между слоями салфетки. Они предотвратят появление складок.
Если нужно упаковать много одежды:
Максимально сэкономить место в чемодане и предотвратить замятости можно, свернув одежду в рулоны.
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