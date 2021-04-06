Правдивые и добрые рисунки про СССР японского солдата, который 3 года провёл в советском плену

Горечь поражения в войне, суровая жизнь в другой стране в качестве пленного. Мне больно рассказывать об этом снова. По-видимому, такая судьба выпала только нам - молодежи эпохи Тайсё.

По часу дежурили ночью на морозе -20 и провожали до туалета тех, кто страдал куриной слепотой. Было нелегко. При виде прекрасной луны в небе я начинал хлюпать носом, и слезы тут же замерзали на моих щеках. Для солдата проигравшей страны полная луна слишком красива.

По вечерам мы выносили бак, доверху наполненный нечистотами, и сливали их в большую яму, вырытую во дворе. Интересная была работа.

В те дни, когда стояла хорошая погода, мы старались по возможности делать зарядку на улице. Те, кто пободрее, часто играли в бейсбол, используя для этого бейсбольную перчатку и биту.

Состав из 50 вагонов двинулся на запад. «Уж не девушка О-Кару ли едет в том паланкине? Ах, я несчастный!»

Русская девочка глазами японского пленного

Стойкие к холоду, волевые, лишенные какой-либо мягкости, удивительно красивые глаза были великолепны

Попробовал я как-то поработать славянской косой. У молоденькой девушки получалось с легкостью , а с меня только пот течет. «А все потому, что нельзя вертеть спиной» - говорила девушка.

«На, японец, держи картошку!» В любой стране девушки очень добрые. Говорят, что на Украине плодородная земля, и поэтому там очень много картофеля.

… мы работали под конвоем советских солдат. Многим досталось в тот день. Я тоже в тот день был на волоске от смерти, когда сорвался с обрыва. Меня, сломленного несчастной судьбой, поддержали мои друзья. Когда я пришел в себя, я подумал: «Неужели здесь мне суждено умереть?!»

Если говорить об оптимизме, то славяне вне конкуренции. Стоит одному запеть, как второй подхватывает, и получается дуэт на 2 голоса. Тут же подойдут еще трое или четверо , и вот уже целый хор поет. Думаю, русские - самая музыкально одаренная в мире нация.

Славяне слышали о сумо, но правил не знал никто.

Перед отбытием на родину пленные устроили большой концерт и показали песни и танцы своей родины.

Слова прощания на разных языках. Я думаю, что мир действительно един и люди во многом похожи друг на друга. Вот, например, прощаясь все мы плачем. Не знаем языка, но подними руку и помаши ею, и всё станет понятно без слов. Нет, не зря всё это было, и русский лагерь… я так думаю.

Ступил на родную землю и услышал, как заскрипели доски причала, услышал звук собственных шагов . Встречающие, все как один, тоже кричали «ура!», благодарили, пожимали нам руки. В толпе сверкали белыми одеждами медсестры Японского Красного Креста.

Поезд с демобилизованными прибыл на станцию Кусанаги (в префектуре Сидзуока). Подбежал младший брат и позвал меня по имени, а потом стал неотрывно смотреть на меня, потолстевшего, пока я выходил из вагона. Подбежал и отец: «Это ты , Нобуо?» - не узнал он меня.