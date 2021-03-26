Как превратить одноразовую бритву в многоразовую, чтобы не покупать новые лезвия

При правильном уходе одноразовая бритва станет многоразовой.
Станок с одноразовыми лезвиями - удобное и недорогое приспособление, которое помогает быстро и безопасно избавиться от ненужной растительности на теле. Единственный минус - станок быстро затупляется, в частности, если имеет дело с густой и жесткой щетиной. Однако не обязательно каждый раз заменять его на новый. Предлагаем 3 эффективных способа, как заточить лезвия одноразовой бритвы и продлить срок ее годности.
Особенности одноразовых станков
У одноразовых станков тонкие лезвия, которые быстро портятся / Фото: imageshost.ru
У подобных бритв тонкие пластинки, которые быстро деформируются и забиваются волосками. Иногда станок отлично вымывается под проточной водой, но при сильной загрязненности отправляется в мусорное ведро. Вместо второго варианта рекомендуем попробовать заточить бритву. Тем более, что для этого не нужны специальные инструменты, умения и даже деньги. Главное - немного терпения.
Подготовка к заточке
Тщательно вымойте и высушите станок перед заточкой / Фото: liembarbershop.com
Бритву пора заострить, если она плохо выполняет свою задачу и тянет волоски вместо срезания. Перед заточкой следует правильно подготовить станок. Хорошо вымойте лезвия под проточной водой и уберите все волоски. Если они застряли между лезвиями, воспользуйтесь ватной палочкой или аккуратно вытащите их руками. После этого еще раз промойте изделие и дайте ему высохнуть. Проводить заточку можно только на сухой бритве. Кстати, предложенные варианты восстановления остроты лезвий подойдут не только для одноразовых, но и для кассетных станков.
Способы заточки
1. Ремень для брюк
Хитрость с ремнем подходит для любых видов бритв / Фото: i.ytimg.com
Подобным методом можно затачивать любой вид станков, даже опасные бритвы. Для этого необходимо перевернуть ремень изнанкой наверх. В идеале изделие нужно натянуть. Например, зацепите его за гвоздь или крючок, одной рукой натягивайте, а второй проводите заточку. Прижмите к ремню бритву и двигайте ею от себя. Ваша задача - использовать станок в противоположном направлении от бритья. Повторите манипуляции пару раз, и лезвия снова заострятся.
Для данного лайфхака важно учитывать несколько нюансов. Во-первых, лучше всего использовать старый и ненужный ремень с изнанкой из жесткой натуральной кожи. Только в этом случае бритва заточится без повреждения изделия. Во-вторых, нельзя менять направление лезвий, иначе они станут еще тупее и порежут ремень. В-третьих, подойдет и любой другой кусочек невыделанной грубой кожи. В-четвертых, если ремня не жалко, нанесите на лезвия немного пасты ГОИ или порошка для ухода за бритвенными изделиями.
2. Алюминиевая фольга
Лайфхаки подходят как для одноразовых, так и кассетных бритв / Фото: i.ytimg.com
При помощи пищевой фольги для готовки можно заточить не только ножницы, но и бритву. Возьмите рулон металлической бумаги, прижмите к ней станок и проведите им от себя, то есть в обратном направлении от бритья. Фольга легко удалит заусенцы на лезвии и задиры. При этом не нужно затачивать крайние кромки лезвия. После алюминиевой бумаги станок будет брить как в первый раз.
3. Джинса или грубая ткань
Лезвия можно заточить при помощи грубых тканей / Фото: divomix.com
Для этого метода понадобится кусок грубого хлопкового джинса. Современные изделия из стрейчевых тканей и мягкий волокон не подходят. Вместо джинсов можно взять и другие хлопчатобумажные изделия. Главное, чтобы у них был крупный ворс и грубая текстура. Чем плотнее плетение, тем проще произвести заточку.
Подойдет как лицевая сторона, так и изнанка, хотя второй вариант наиболее предпочтителен. Изнутри материал более грубый, поэтому на нем получится лучше отполировать лезвия. Например, возьмите джинсы и выверните их наизнанку. Внутрь подложите какой-то круглый продолговатый предмет (трубу, скалку, бутылку) - он послужит жестким основанием, по которому нужно водить лезвием. Поставьте станок перпендикулярно основе и проведите в обратном направлении от бритья. Сделайте по 50-60 повторений в каждую сторону, не забывая перевернуть лезвия на 180 градусов. Двигайтесь плавно и не давите на станок.
Надолго ли поможет заточка одноразовых станков?
Одноразовый станок выдержит как минимум три заточки / Фото: g.foolcdn.com
После самостоятельного заострения лезвий ими можно пользоваться еще один-два раза, а затем придется повторить манипуляции. Все лайфхаки одинаково эффективны, поэтому выбирайте наиболее удобный способ. В среднем на заточку одного лезвия уходит 3-5 минут. Зачастую одноразовые станки выдерживают около трех процедур, а затем резиновая пластинка под лезвиями изнашивается. Но и этого будет достаточно, если вы забыли приобрести новый станок или хотите сэкономить.
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