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Хенрик Шпранц – немецкий фотограф, проживающий в Австрии. По профессии Хенрик – разработчик ПО, но его истинная страсть – фотографии природы. Его фотохроника жизни европейских сусликов наверняка вызовет у вас слезы умиления. Кто бы мог подумать, что эти грызуны – настолько очаровательные и эмоциональные существа!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

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