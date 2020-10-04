Как появилось слово «Алло», и что говорят, принимая телефонный звонок в других странах

Сегодня телефон стал неотъемлемой частью нашего быта. Еще недавно он казался чудом, способным воспроизводить голос человека на значительном удалении. Сегодня же телефон – мобильный многофункциональный мультимедийный «комбайн». Конечно же, основной своей функции он не лишился, пусть связь и стала цифровой, получив видео-сопровождение.







Нетрудно догадаться, что говорит большинство, принимая телефонный звонок: «Алло!» (алё). Это слово стало настолько привычным, что получило и новые смыслы, порой жаргонные. Откуда же оно появилось, и что изначально означает? Скажем честно, мало кто это знает. В далекие времена, когда телефония только внедрялась в жизнь человека, каждый ее пользователь должен был следовать вполне четким прописанным правилам. Изначально телефон был далеко не массовым инструментом – его могли позволить себе только самые богатые и влиятельные люди. Именно поэтому тогда каждое улучшение технологии передачи речи на расстоянии становилось событием, приближавшим телефонию к широким массам.







И хотя изобретателем телефона считается Александр Белл, развитием этой технологии, ее улучшением и популяризацией занимался знаменитый американский изобретатель Томас Эдисон. Это он и обозначил то самое популярное слово, с которого теперь начинаются телефонные разговоры в половине стран планеты.

Откуда появилось слово «Алло»? Источник: Томас ЭдисонВ 1877 году Эдисон переписывался с президентом одной из телеграфных компаний. Речь шла о введении четких правил при использовании нового устройства для приема и передачи голосовых сообщений. Сам Эдисон предлагал начинать разговор со слова «hullo». А вот у изобретателя телефона, Александра Белла, была другая точка зрения. Он считал уместным в качестве начала разговора использовать слово «ahoy». Именно таким английским словом приветствуют друг друга команды встретившихся в море кораблей (его кричали в рупор на другой корабль с тем, чтобы начать разговор). В результате вариант Эдисона прижился, им мы сегодня и пользуемся. Наше «алло» является русифицированным «hullo». Интересно, что в Россию слово попало даже не из Америки напрямую, а транзитом через Европу. Там заморское «hullo» подверглось обработке диалектами, породив как «алло», так и «алё». Но идея Эдисона нашла понимание не во всех странах: ИталияИменно так отвечают итальянцы. В переводе означает «готов». ГерманияЗдесь принято представляться собеседнику по имени . Например, так, как это делала героиня фильма «Тариф на лунный свет» Кора Хюбш. ЯпонияЭтот милый вариант — сокращенное «мосимасу-мосимасу», что означает «говорю-говорю» . ГрецияЭто переводится как «пожалуйста» . Большинство греков отвечает на звонок именно так. КитайКитайцы используют короткое словечко, которое переводится как «говорите». Корея Забавное восклицание — сокращение от «еги посэе», что значит «посмотрите сюда». ИзраильЗнаменитое слово-приветствие переводится как «мир». ИспанияНаравне с «diga»/ «digame» («говори»/ «говорите») испанцы активно используют простое «sí» («да»). Сербия и ЧерногорияПереводится как «прошу»/ «пожалуйста», хотя и звучит как попытка уговорить собеседника сделать что-то в первую же секунду разговора. МексикаСлово в переводе означает «хорошо». А привычка использовать его пошла со времен постоянных перебоев со связью. ТурцияЭто приветствие переводится как «сударь, господин » и используется в качестве вежливого обращения в разговоре. Его частенько можно услышать наравне с более привычным «алло». ИндияЭто слово настолько древнее, что сложно сказать, произошло оно от имени полубога Рама или существовало до него. Индусы используют это приветствие очень часто, потому что верят , что оно защищает от негативной энергии.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: