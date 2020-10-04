Как появилось слово «Алло», и что говорят, принимая телефонный звонок в других странах

Сегодня телефон стал неотъемлемой частью нашего быта. Еще недавно он казался чудом, способным воспроизводить голос человека на значительном удалении. Сегодня же телефон – мобильный многофункциональный мультимедийный «комбайн». Конечно же, основной своей функции он не лишился, пусть связь и стала цифровой, получив видео-сопровождение.
Нетрудно догадаться, что говорит большинство, принимая телефонный звонок: «Алло!» (алё). Это слово стало настолько привычным, что получило и новые смыслы, порой жаргонные. Откуда же оно появилось, и что изначально означает? Скажем честно, мало кто это знает. В далекие времена, когда телефония только внедрялась в жизнь человека, каждый ее пользователь должен был следовать вполне четким прописанным правилам. Изначально телефон был далеко не массовым инструментом – его могли позволить себе только самые богатые и влиятельные люди. Именно поэтому тогда каждое улучшение технологии передачи речи на расстоянии становилось событием, приближавшим телефонию к широким массам.
И хотя изобретателем телефона считается Александр Белл, развитием этой технологии, ее улучшением и популяризацией занимался знаменитый американский изобретатель Томас Эдисон. Это он и обозначил то самое популярное слово, с которого теперь начинаются телефонные разговоры в половине стран планеты.
Источник: Томас Эдисон
В 1877 году Эдисон переписывался с президентом одной из телеграфных компаний. Речь шла о введении четких правил при использовании нового устройства для приема и передачи голосовых сообщений. Сам Эдисон предлагал начинать разговор со слова «hullo». А вот у изобретателя телефона, Александра Белла, была другая точка зрения. Он считал уместным в качестве начала разговора использовать слово «ahoy». Именно таким английским словом приветствуют друг друга команды встретившихся в море кораблей (его кричали в рупор на другой корабль с тем, чтобы начать разговор). В результате вариант Эдисона прижился, им мы сегодня и пользуемся. Наше «алло» является русифицированным «hullo». Интересно, что в Россию слово попало даже не из Америки напрямую, а транзитом через Европу. Там заморское «hullo» подверглось обработке диалектами, породив как «алло», так и «алё». Но идея Эдисона нашла понимание не во всех странах: Италия
Именно так отвечают итальянцы. В переводе означает «готов». Германия
Здесь принято представляться собеседнику по имени. Например, так, как это делала героиня фильма «Тариф на лунный свет» Кора Хюбш. Япония
Этот милый вариант — сокращенное «мосимасу-мосимасу», что означает «говорю-говорю». Греция
Это переводится как «пожалуйста». Большинство греков отвечает на звонок именно так. Китай
Китайцы используют короткое словечко, которое переводится как «говорите». Корея
Забавное восклицание — сокращение от «еги посэе», что значит «посмотрите сюда». Израиль
Знаменитое слово-приветствие переводится как «мир». Испания
Наравне с «diga»/ «digame» («говори»/ «говорите») испанцы активно используют простое «sí» («да»). Сербия и Черногория
Переводится как «прошу»/ «пожалуйста», хотя и звучит как попытка уговорить собеседника сделать что-то в первую же секунду разговора. Мексика
Слово в переводе означает «хорошо». А привычка использовать его пошла со времен постоянных перебоев со связью. Турция
Это приветствие переводится как «сударь, господин» и используется в качестве вежливого обращения в разговоре. Его частенько можно услышать наравне с более привычным «алло». Индия
Это слово настолько древнее, что сложно сказать, произошло оно от имени полубога Рама или существовало до него. Индусы используют это приветствие очень часто, потому что верят, что оно защищает от негативной энергии.
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